SRH Vs RR Live: नुसता राडा! Vaibhav Suryvanshi ने कमिन्सला फोडला घाम, केवळ 15 बॉलमध्ये…

वैभव सूर्यवंशीने लगावले आक्रमक अर्धशतक
राजस्थान रॉयल्सने केली तडाखेबंद खेळी
पॉवर प्ले मध्ये एसआरएचच्या गोलंदाजांची धुलाई
Tata IPL 2026 SRH vs RR Eliminator Live Updates: सध्या न्यू चंदीगडमध्ये राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबादमध्ये एलिमिनेटर सामना सुरू आहे. एसआरएचने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय राजस्थान रॉयल्सने चुकीचा ठरवला आहे. वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वालने शानदार सुरुवात करून दिली आहे.
राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वालने रॉयल्सला चांगली सुरुवात करून दिली. वैभव सूर्यवंशीने 15 बॉलमध्ये शानदार अर्धशतक लगावले आहे.
राजस्थानची प्लेइंग इलेव्हन: यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा/रवी बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा.
हैदराबादची प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (यष्टीरक्षक), हेन्रिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल/प्रफुल हिंगे, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन.