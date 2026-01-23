Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शरीरात सडलेली घाण त्वरीत बाहेर फेकेल ‘ही’ औषधी वनस्पती! आयुर्वेदातील अमृत, आजार राहतील चार हात लांब

बकायन ही एक पारंपारिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे जी रक्त शुद्ध करण्यास, आतड्यांतील जंत दूर करण्यास आणि त्वचेच्या आजारांपासून आराम देण्यास मदत करते. आयुर्वेदात याला महानिंब असेही म्हणतात.

Updated On: Jan 23, 2026 | 10:26 AM
बकायन वनस्पती ठरते वरदान (फोटो सौजन्य - विकीपीडिया)

  • शरीरातील साचलेली घाण नैसर्गिक पद्धतीने काढणारी वनस्पती
  • बकायन नक्की काय आहे 
  • बकायन वनस्पतीचा कसा उपयोग होतो 
शरीराची अंतर्गत स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यालाच डिटॉक्सिफिकेशन म्हणतात. जेव्हा विषारी पदार्थ शरीरात जमा होतात तेव्हा ते अनेक रोगांना कारणीभूत ठरतात. म्हणून, वेळोवेळी हे विषारी पदार्थ काढून टाकणे आवश्यक आहे. आयुर्वेदात शरीराच्या अंतर्गत शुद्धीकरणासाठी अनेक औषधी वनस्पतींचे वर्णन केले आहे. 

यापैकी एक म्हणजे बकायन, ज्याला आयुर्वेदिक तज्ज्ञ महानिंब म्हणून देखील ओळखतात. ही एक प्राचीन औषधी वनस्पती आहे जी आपले वडील वर्षानुवर्षे वापरत आहेत. हे झाड सामान्यतः खेड्यांमध्ये आढळते. जरी ते सामान्य दिसत असले तरी, त्याची पाने, साल, बिया आणि फळे औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध आहेत. आयुर्वेदात, कडू चव शरीराला आतून शुद्ध करण्यासाठी मानली जाते आणि या गुणधर्मामुळे बकायनला विशेष महत्त्व आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टर माधव भागवत यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

दररोज चावून खा आयुर्वेदिक ओव्याचे पान! आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार राहतील दूर, पिढ्यानुपिढ्या केला जाणारा घरगुती उपाय

बकायनाचे फायदे 

आयुर्वेदिक ग्रंथांनुसार, बकायन रक्त शुद्ध करण्यास आणि शरीरात जमा झालेले विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते. ज्यांना वारंवार फोड, दाद, खाज किंवा त्वचेच्या ऍलर्जीचा त्रास होतो त्यांच्यासाठी बकायन अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. त्याच्या पानांची पेस्ट किंवा रस लावल्याने त्वचेची जळजळ, सूज आणि खाज सुटण्यापासून आराम मिळतो. जेव्हा रक्त आतून शुद्ध होते तेव्हा त्वचा आपोआप निरोगी आणि चमकदार दिसते. बकायनचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याचे जंतनाशक गुणधर्म. 

आयुर्वेदात पोटातील जंत, अपचन, पोटदुखी किंवा वारंवार होणारे अतिसार यासारख्या समस्यांसाठी याचा वापर केला जातो. त्याची साल आणि बिया आतडे स्वच्छ करण्यास आणि परजीवी नष्ट करण्यास मदत करतात. म्हणूनच बकायन हे पचनाचे औषध मानले जाते. ते यकृताचे विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास आणि शरीर स्वच्छ करण्यास देखील मदत करते.

काय म्हणतात तज्ज्ञ

आयुर्वेदिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की बकायन हे सांधेदुखी, सूज आणि संधिवात यासारख्या समस्यांसाठी देखील फायदेशीर मानले जाते. त्याच्या पानांचा किंवा बियांचा पेस्ट लावल्याने वेदना, सूज आणि कडकपणापासून आराम मिळतो. आयुर्वेद मानतो की जेव्हा शरीर आतून शुद्ध होते तेव्हा जळजळ आणि वेदना यासारख्या समस्या हळूहळू कमी होतात. 

बकायनचे अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म शरीराला संसर्गापासून वाचवण्यास देखील मदत करतात. बकायन हे महिलांच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर मानले जाते. जास्त मासिक पाळी, ल्युकोरिया आणि गर्भाशयाच्या काही समस्यांसाठी ते इतर आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींसोबत दिले जाते. त्याचा उद्देश शरीराचे संतुलन राखणे आणि हार्मोनल असंतुलन दूर करणे आहे.

Constipation Home Remedies: आतड्यांना चिकटून राहते शौच, सडलेले मल त्वरीत पडेल बाहेर; 2 आयुर्वेदिक घरगुती उपाय

अत्यंत परिणामकारक औषध 

आयुर्वेदानुसार, बकायन हे एक अत्यंत शक्तिशाली औषध आहे, परंतु ते विवेकीपणे वापरले पाहिजे. जास्त प्रमाणात हानिकारक असू शकते. गर्भवती महिला, लहान मुले आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांनी ते सेवन करण्यापूर्वी एखाद्या पात्र आयुर्वेदिक डॉक्टरचा सल्ला घ्यावा. योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने वापरल्यास, बकायन शरीर आतून स्वच्छ करण्यात आणि आरोग्य सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. जर तुम्हाला आधीच काही वैद्यकीय समस्या असेल, तर ते सेवन करण्यापूर्वी तुम्ही निश्चितच आयुर्वेदिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Published On: Jan 23, 2026 | 10:26 AM

