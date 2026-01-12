Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Chew And Eat An Ayurvedic Ajwain Leaf Every Day Serious Health Problems Will Stay Away

दररोज चावून खा आयुर्वेदिक ओव्याचे पान! आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार राहतील दूर, पिढ्यानुपिढ्या केला जाणारा घरगुती उपाय

ओव्याच्या पानांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले दाहक विरोधी गुणकारी घटक शरीरातील जळजळ कमी करतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात.

Updated On: Jan 12, 2026 | 01:15 PM
दररोज चावून खा आयुर्वेदिक ओव्याचे पान! आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार राहतील दूर

दररोज चावून खा आयुर्वेदिक ओव्याचे पान! आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार राहतील दूर

Follow Us:
Follow Us:

ओव्याच्या पानांचे शरीराला होणारे फायदे?
ओव्याची पाने कशी खावीत?
पचनाच्या समस्या दूर करण्यासाठी उपाय?

चुकीचा आहार, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, अपुरी झोप, वारंवार जंक फूडचे सेवन आणि वातावरणात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे शरीराला हानी पोहचते. मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आणि उच्च रक्तदाबाच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात. त्यामुळे सर्वच ऋतूंमध्ये आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आजारी पडल्यानंतर कायमच मेडिकलमधील गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. पण सतत चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे किडनीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे कायमच लहान मोठ्या सर्दी खोकल्यासाठी मेडिकलमधील गोळ्या आणून खाण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)

दह्यासोबत खाल्लेले ‘हे’ पदार्थ आतड्यांसाठी ठरतात विष! रोजच्या आहारात चुकूनही करू नका, अन्यथा उद्भवतील गंभीर समस्या

प्रत्येक घरात औषध म्हणून ओवा असतो. पोटात दुखणे, अपचन किंवा ऍसिडिटी झाल्यानंतर ओव्याचे सेवन केले जाते. चिमूटभर ओवा खाऊन त्यावर गरम पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि पोटात वाढलेल्या वेदना कमी होण्यास मदत होते. ओव्यासोबतच तुम्ही ओव्याचे पानांचे नियमित सेवन करू शकता. सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक ओव्याचे पान चावून खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आज आम्ही तुम्हाला नियमित ओव्याचे पान चावून खाल्ल्यास शरीराला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल जाऊन घेऊया सविस्तर माहिती.

भारतीय आयुर्वेदात ओव्याच्या पानांना खूप जास्त महत्व आहे. ओव्याच्या पानांना कर्पूरवल्ली असे सुद्धा म्हंटले जाते. ही पाने केवळ शोभेसाठी नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा खजिना आहेत. ओव्याची पाने दिसायला जाड आणि आतून मऊ असतात. मागील अनेक पिढ्यांपासून आयुर्वेदात ओव्याच्या पानांचे सेवन केले जात आहे. अपचन, गॅस पोट फुगणं किंवा एसिडीटी इत्यादी समस्या उद्भवल्यास ओव्याच्या पानांचे सेवन करावे. यामुळे आतड्यांमध्ये जमा झालेला गॅस बाहेर पडून जातो. याशिवाय तुम्ही ओव्याच्या पानांचा रस सुद्धा पिऊ शकता.

सतत तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे पोटात खूप जास्त जळजळ वाढते. पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी ओव्याचे सेवन करावे. थंडीच्या दिवसांमध्ये सर्दी खोकला इत्यादी साथीच्या आजारांची शरीराला लागण होते. अशावेळी ओव्याच्या पानांचा रस बनवून प्यायल्यास दोन दिवसात घशात साचून राहिलेला कफ बाहेर पडून जाईल. लहान मुलांसाठी ओव्याची पाने सुरक्षित मानली जातात. फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि श्वसनमार्ग मोकळा करण्यासाठी ओव्याच्या पानांचे सेवन करावे.

वाढत्या रक्तदाबाच्या रक्त दाबाला कंटाळला आहात! जाणून घ्या डाईट, ‘या’ गोष्टी खा

ओव्याच्या पानांमध्ये विटामिन ए, सी आणि ओमेगा-६ फॅटी एसिड्स शरीरातील घाण बाहेर काढून टाकतात. ओव्याच्या पानांचे सेवन केल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते. थंडीत सांध्यांमध्ये वाढलेली जळजळ आणि स्नायूंच्या वेदना कमी करण्यासाठी ओव्याच्या पानांचा लेप सांध्यांवर लावावा. त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर ओव्याच्या पानांचे सेवन किंवा ओव्याच्या पानांचा रस त्वचेवर लावल्यास चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग नष्ट होऊन जातील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पचन म्हणजे काय?

    Ans: पचन म्हणजे खाल्लेल्या अन्नाचे शरीराला शोषता येतील अशा पोषक तत्वांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया, ज्यामध्ये कचरा बाहेर टाकला जातो.

  • Que: पचनाच्या समस्यांची सामान्य कारणे कोणती?

    Ans: कमी फायबर, जास्त मसालेदार, चरबीयुक्त किंवा प्रक्रिया केलेले अन्न, कॅफिन/अल्कोहोलचे जास्त सेवन.

  • Que: पचनसंस्था बिघडल्याची कोणती लक्षणे आहेत?

    Ans: अस्वस्थ पोट, अन्न असहिष्णुता, अचानक वजन बदलणे, पोट फुगणे.

Web Title: Chew and eat an ayurvedic ajwain leaf every day serious health problems will stay away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स
1

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर
2

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या
3

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान
4

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM