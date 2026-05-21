Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या e-KYC बाबत महिला व बालविकास विभागाचा मोठा इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाले

लाडकी बहीण योजना' e-KYC बाबत सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या खोट्या बातम्यांवर महिला व बालविकास विभागाने मोठा खुलासा केला आहे. कार्यालयात कागदपत्रे जमा करण्याचा कोणताही आदेश दिला नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

Updated On: May 21, 2026 | 03:36 PM
'लाडकी बहीण' योजनेच्या e-KYC बाबत महिला व बालविकास विभागाचा मोठा इशारा (Photo Credit- X)

  • लाडकी बहीण योजना
  • e-KYC च्या फसव्या बातम्यांवर सरकारचे स्पष्टीकरण;
  • महिला व बालविकास विभागाचे सतर्क राहण्याचे आवाहन
मुंबई: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या e-KYC प्रक्रियेबाबत सध्या सोशल मीडियावर अनेक अफवा आणि खोट्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि महिला व बालविकास विभागाने एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. सोशल मीडियावरील भ्रामक दाव्यांवर विश्वास ठेवून महिलांनी कोणत्याही शासकीय कार्यालयात गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांना e-KYC करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास बँकेत पैसे जमा होणार नाहीत, असे सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र, या प्रक्रियेची अंतिम मुदत आता संपली असून राज्यातील लाखो महिलांचे e-KYC अद्याप अपूर्ण आहे. यामुळे संबंधित महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे तात्पुरते बंद झाले आहे.

सोशल मीडियावरील ‘त्या’ बातमीमुळे महिलांमध्ये संभ्रम

याच दरम्यान सोशल मीडियावर एक खोटी बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या महिलांचे e-KYC होऊ शकले नाही, त्यांनी आपले सर्व अधिकृत दस्तऐवज थेट जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात जमा करावेत, असा दावा या बातमीत करण्यात आला होता. या अफवेला बळी पडून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेकडो महिला कागदपत्रे घेऊन शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा मारू लागल्या. या वाढत्या गर्दीची आणि संभ्रमाची दखल घेत अखेर सरकारने अधिकृत परिपत्रक काढून यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

शासकीय कार्यालयात कागदपत्रे जमा करण्याचा कोणताही आदेश नाही!

महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, “ज्या महिला मुदतीत आपले e-KYC पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत, त्यांनी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयात येून कागदपत्रे जमा करावीत, असे कोणतेही निर्देश किंवा आदेश शासनाने जारी केलेले नाहीत.” योजनेची e-KYC करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिल रोजीच संपली आहे. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर कार्यालयात कागदपत्रे स्वीकारली जात असल्याच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार आणि चुकीच्या आहेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

भ्रामक रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवू नका: प्रशासनाचे आवाहन

महिला व बालविकास विभागाने सर्वसामान्य जनतेला आणि विशेषतः महिला भगिनींना आवाहन केले आहे की, त्यांनी अशा कोणत्याही सोशल मीडियावरील मेसेज किंवा भ्रामक बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये. कोणत्याही अधिकृत निर्णयाची माहिती केवळ सरकारी संकेतस्थळांवर किंवा अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकांद्वारेच दिली जाते. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी पडून स्वतःचा वेळ आणि श्रम वाया घालवू नये.

३० एप्रिल ही होती अंतिम मुदत

राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी १ एप्रिल रोजी जाहीर केले होते की, तांत्रिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महिलांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC सुधारणेसाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही वाढीव मुदत संपल्यानंतरही ज्या लाभार्थ्यांनी आवश्यक पडताळणी केली नाही, त्यांना अपात्र ठरवून सध्या योजनेचा लाभ देणे थांबवण्यात आले आहे.

