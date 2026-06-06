Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Brothers Built Unique Mud Villa In Rushikesh After Quitting Jobs Travel News In Marathi

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jun 06, 2026 | 08:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

Mud Villa : नोकरी सोडली आणि दोन भावांनी कोरोनाच्या काळात सुरु केला नवा बिजनेस. काहीतरी वेगळ म्हणून त्यांना मातीच्या सुबक विलाला साकारलं. एखाद्या परिकथेतील घर वाटणारा हा विला पारंपारिक आणि आधुनिक रचनेचा उत्तम संगम आहे. कुटुंबासोबत मोकळा वेळ घालवायचा असेल तर तुम्ही या विला बुक करु शकता.

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या

दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दोन भावांनी पारंपरिक नोकरीचा मार्ग सोडून एक वेगळी आणि सर्जनशील व्यावसायिक कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली.
  • नैसर्गिक साहित्याचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाने पर्यटकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • शांत वातावरण, अनोखी रचना आणि वेगळा अनुभव यामुळे हे ठिकाण प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे.
आजकाल नोकरदार लोकांची संख्या इतकी वाढली आहे की चांगल्या कंपनीत काम मिळणं कठीण होऊन बसलंय. आपण कितीही शिकलो, डिग्री मिळवली तरी अनुभव नाही हे कारण सांगून कंपनी कमी पैशात आपल्याकडून बक्कळ काम करुन घेते. याच कारणाला कंटाळून मागील काही काळापासून अनेक सुशिक्षित लोकांनी स्वत:चा बिजनेस सुरु केला आहे. तुमच्याकडे उत्तम आयडिया आणि मेहनत करण्याची जिद्द असेल तर तुमच्या बिजनेसला नक्कीच यश मिळेल. अलिकडे आम्ही तुम्हाला अशाच दोन भावांची माहिती सांगत आहोत ज्यांनी नोकरी सोडून स्वत:चा नवीन बिजनेस सुरु केला. मुख्य म्हणजे त्यांची आयडिया इतरी भन्नाट होती की आज पर्यटक मोठ्या संख्येने त्यांनी उभारलेल्या मातीच्या विलाला भेट देतात.

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…

एका आलिशान विलामध्ये राहाण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. तुम्ही आजवर अनेक विला पाहिले असतील किंवा त्यात वेळ घालवला असेल पण आज आम्ही तुम्हाला एका अशा विलाची माहिती देत आहोत जो पूर्णपणे मातीपासून तयार करण्यात आला आहे. इथे पारंपारिक आणि आधुनिक रचनेचा अनोखा संगम पाहता येतो. मुख्य म्हणजे याचे फोटोज इतके सुंदर आणि आकर्षक आहेत की पाहून कुणालाही इथे राहण्याचा मोह आवरता येणार नाही. तुम्हालाही गर्दीपासून दूर जर कुठे शांत ठिकाणी कुटुंबासोबत मोकळा वेळ घालवायचा असेल तर या विलाची निवड तुम्ही नक्कीच करु शकता.

कसा बनवला विला?

माहितीनुसार, कोविडच्या काळात या भावांच्या मनात बिजनेसची आयडिया जागली आणि काही तरी वेगळ करण्याच्या विचाराने त्यांनी मातीचा विला तयार करण्याचा निर्णय घेतला. गवत, माती आणि दगडापासून याला तयार करण्यात आले आहे. एखाद्या परिकथेतील वाटणारा विला इतका सुंदर आहे की इथून पुन्हा जाण्याची इच्छाच होत नाही.

 

View this post on Instagram

 

कुठे आहे हा विला?

दोन्ही भावांनी हा विला तयार करण्यासाठी ऋषिकेश या ठिकाणाची निवड केली. ऋषिकेशला विमान, रेल्वे तसेच रस्ते मार्गावरुन जाता येते. नवी मुंबईपासून याचे अंतर १,३५० किमी आहे. गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले हे शहर ऐतिहासिकरित्या फार लोकप्रिय आहे. हे एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे जिथे नेहमीच पर्यटकांची रेलचेल असते. मागील काही काळापासून हे ठिकाण कॅफे, कार्पोरेट आणि वेलनेस स्ट्रीटचे हब बनले आहे, बहुधा हेच कारण आहे की दोन्ही भावांनी आपल्या विलासाठी या ठिकाणाची निवड केली.

गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे

राहण्यासाठी किती खर्च येतो?

माहितीनुसार, हे घर तयार करण्यासाठी भावांनी एकूण २८ ते ३० लाख रुपये खर्च केले. इथे २ बेडरुम आणि एक वाॅशरुम आहे. इथे राहण्यासाठी पर्यटकांना प्रत्येक रात्रीच्या हिशोबाने साधरण १३ ते १४ हजार रुपये खर्च करावे लागतात.

 

Web Title: Brothers built unique mud villa in rushikesh after quitting jobs travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 08:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर
1

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…
2

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…

Relationship Tips : घटस्फोटाच्या प्रमाणात वाढ, फक्त कुंडलीच नाही तर पार्टनरसोबत या गोष्टीही जुळणं महत्त्वाचं!
3

Relationship Tips : घटस्फोटाच्या प्रमाणात वाढ, फक्त कुंडलीच नाही तर पार्टनरसोबत या गोष्टीही जुळणं महत्त्वाचं!

पर्यटकांसाठी IRCTC घेऊन आला ‘फुल पैसे वसूल’ टूर पॅकेज, 16,000 हून कमी पैशात करता येईल रामेश्वरसह 7 मोठ्या मंदिरांचे दर्शन
4

पर्यटकांसाठी IRCTC घेऊन आला ‘फुल पैसे वसूल’ टूर पॅकेज, 16,000 हून कमी पैशात करता येईल रामेश्वरसह 7 मोठ्या मंदिरांचे दर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ambernath News: आधी सापाचा फोटो दाखवा…; उपचारात दिरंगाईचा आरोप, 3 वर्षांच्या चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू

Ambernath News: आधी सापाचा फोटो दाखवा…; उपचारात दिरंगाईचा आरोप, 3 वर्षांच्या चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू

Jun 06, 2026 | 08:22 AM
AI मुळे वाढणार ऊर्जा संकट? 2030 पर्यंत वीजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा

AI मुळे वाढणार ऊर्जा संकट? 2030 पर्यंत वीजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा

Jun 06, 2026 | 08:22 AM
Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या

Jun 06, 2026 | 08:21 AM
वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

Jun 06, 2026 | 08:04 AM
Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त; चांदीच्या दरातही मोठी घसरण

Jun 06, 2026 | 07:53 AM
Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Jun 06, 2026 | 07:50 AM
झाडे जगवणे ही काळाची गरज; आरपीआयचे सचिव बाळासाहेब जानराव यांचं विधान

झाडे जगवणे ही काळाची गरज; आरपीआयचे सचिव बाळासाहेब जानराव यांचं विधान

Jun 06, 2026 | 07:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें