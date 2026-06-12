Oral Health: अनेक दिवसांपासून एकच टूथब्रश वापरता? आरोग्यासाठी ठरू शकतो धोकादायक; जाणून घ्या बदलण्याची योग्य वेळ

तंबाखूचे धोके माहिती तरीही 10 पैकी 9 जण करतात सेवन, सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर
आरोग्य तज्ञांच्या मते, टूथब्रश दर १२ ते १६ आठवड्यांनी, म्हणजेच अंसाधारणपणे प्रत्येक 3 ते 4 महिन्यांनी टूथब्रश बदलावा. या कालावधीनंतर ब्रशचे ब्रिसल्स झिजतात आणि दातांवरील प्लाक व अन्नकण प्रभावीपणे काढू शकत नाहीत. त्यामुळे दातांची स्वच्छता कमी होते. ब्रश कितीही महागडा किंवा उच्च दर्जाचा असला तरी, काही काळानंतर त्याची दात स्वच्छ करण्याची क्षमता कमी होते.
आपल्या तोंडात लाखो जीवाणू आणि सूक्ष्मजंतू असतात. ब्रश केल्याने हे जीवाणू आणि अन्नाचे कण निघून जातात, पण जसजसा टूथब्रश जुना होतो, तसतसे त्याचे केस कमकुवत होतात आणि ते दात व्यवस्थित स्वच्छ करू शकत नाहीत. यामुळे दातांच्या मध्ये घाण साचते, ज्यामुळे जीवाणूंची झपाट्याने वाढ होऊ शकते आणि संसर्गाचा धोका वाढतो. जर टूथब्रशचे ब्रिसल्स बाहेरच्या दिशेने वाकलेले दिसत असतील किंवा ते विस्कळीत झाले असतील, तर ब्रश त्वरित बदलणे आवश्यक आहे. खराब झालेल्या ब्रशमुळे हिरड्यांनाही इजा होऊ शकते.
डॉक्टरांच्या मते, खूप कडक ब्रश वापरल्याने हिरड्यांना इजा होऊ शकते. खूप मऊ ब्रश देखील प्रत्येकासाठी योग्य नसतो. तज्ञ साधारणपणे मऊ केसांचा टूथब्रश वापरण्याचा सल्ला देतात. यामुळे दात पूर्णपणे स्वच्छ होतात आणि हिरड्यांना इजा होत नाही. ब्रश करताना जर तुम्हाला हिरड्यांमध्ये वेदना किंवा जळजळ जाणवत असेल, तर तो ब्रश ताबडतोब बदलला पाहिजे.
जर तुम्हाला विषाणूजन्य, फ्लू, घशाचा संसर्ग किंवा इतर कोणताही जिवाणूजन्य संसर्ग झाला असेल, तर बरे झाल्यानंतर तुम्ही तुमचा टूथब्रश बदलला पाहिजे. याव्यतिरिक्त, घरातील कोणत्याही सदस्याला संसर्ग झाला असल्यास, इतरांनीही खबरदारी घेतली पाहिजे. सर्दी, ताप, फ्लू किंवा घशाच्या संसर्गातून बरे झाल्यानंतर जुन्या ब्रशवर राहिलेले जंतू पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका वाढवू शकतात.
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