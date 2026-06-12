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Oral Health: अनेक दिवसांपासून एकच टूथब्रश वापरता? आरोग्यासाठी ठरू शकतो धोकादायक; जाणून घ्या बदलण्याची योग्य वेळ

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:16 PM IST
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सारांश

Right Time To Change Toothbrush: दररोज वापरला जाणारा टूथब्रश दात आणि हिरड्यांचे आरोग्य टिकवण्यासाठी तसेच जंतूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी योग्य वेळी बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून टूथब्रश किती दिवसांनी बदलावा, जाणून घ्या.

Oral Health: अनेक दिवसांपासून एकच टूथब्रश वापरता? आरोग्यासाठी ठरू शकतो धोकादायक; जाणून घ्या बदलण्याची योग्य वेळ
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विस्तार
  • अनेक दिवसांपासून एकच टूथब्रश वापरता?
  • आरोग्यासाठी ठरू शकतो धोकादायक
  • जाणून घ्या बदलण्याची योग्य वेळ
आपल्या दैनंदिन जीवनात दात स्वच्छ ठेवण्यासाठी आपण दररोज टूथब्रशचा वापर करतो, मात्र तो किती दिवस वापरावा आणि नेमका कधी बदलावा याकडे अनेकांचे दुर्लक्ष होते. पूर्वी लोक कडुलिंबाच्या किंवा बाभळीच्या काड्या वापरायचे, पण आता जवळजवळ प्रत्येक घरात टूथब्रश वापरला जातो. परंतु, अनेकजण ब्रश खराब होईपर्यंत किंवा पूर्णपणे झिजेपर्यंत त्याचाच वापर करत राहतात. दातांची स्वच्छता, हिरड्यांचे आरोग्य आणि तोंडातील संसर्ग टाळण्यासाठी योग्य वेळी टूथब्रश बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जुना किंवा खराब झालेला टूथब्रश केवळ दात व्यवस्थित स्वच्छ करू शकत नाही, तर तो जंतू आणि बॅक्टेरियांचे घरही बनू शकतो. त्यामुळे टूथब्रश बदलण्याची योग्य वेळ कोणती, जाणून घ्या.

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प्रत्येक ३ ते ४ महिन्यांनी ब्रश बदला

आरोग्य तज्ञांच्या मते, टूथब्रश दर १२ ते १६ आठवड्यांनी, म्हणजेच अंसाधारणपणे प्रत्येक 3 ते 4 महिन्यांनी टूथब्रश बदलावा. या कालावधीनंतर ब्रशचे ब्रिसल्स झिजतात आणि दातांवरील प्लाक व अन्नकण प्रभावीपणे काढू शकत नाहीत. त्यामुळे दातांची स्वच्छता कमी होते. ब्रश कितीही महागडा किंवा उच्च दर्जाचा असला तरी, काही काळानंतर त्याची दात स्वच्छ करण्याची क्षमता कमी होते.

ब्रिसल्स खराब झाल्यावर ब्रश बदला

आपल्या तोंडात लाखो जीवाणू आणि सूक्ष्मजंतू असतात. ब्रश केल्याने हे जीवाणू आणि अन्नाचे कण निघून जातात, पण जसजसा टूथब्रश जुना होतो, तसतसे त्याचे केस कमकुवत होतात आणि ते दात व्यवस्थित स्वच्छ करू शकत नाहीत. यामुळे दातांच्या मध्ये घाण साचते, ज्यामुळे जीवाणूंची झपाट्याने वाढ होऊ शकते आणि संसर्गाचा धोका वाढतो. जर टूथब्रशचे ब्रिसल्स बाहेरच्या दिशेने वाकलेले दिसत असतील किंवा ते विस्कळीत झाले असतील, तर ब्रश त्वरित बदलणे आवश्यक आहे. खराब झालेल्या ब्रशमुळे हिरड्यांनाही इजा होऊ शकते.

सॉफ्ट ब्रश वापरा

डॉक्टरांच्या मते, खूप कडक ब्रश वापरल्याने हिरड्यांना इजा होऊ शकते. खूप मऊ ब्रश देखील प्रत्येकासाठी योग्य नसतो. तज्ञ साधारणपणे मऊ केसांचा टूथब्रश वापरण्याचा सल्ला देतात. यामुळे दात पूर्णपणे स्वच्छ होतात आणि हिरड्यांना इजा होत नाही. ब्रश करताना जर तुम्हाला हिरड्यांमध्ये वेदना किंवा जळजळ जाणवत असेल, तर तो ब्रश ताबडतोब बदलला पाहिजे.

आजारानंतर ब्रश बदलणे का महत्त्वाचे?

जर तुम्हाला विषाणूजन्य, फ्लू, घशाचा संसर्ग किंवा इतर कोणताही जिवाणूजन्य संसर्ग झाला असेल, तर बरे झाल्यानंतर तुम्ही तुमचा टूथब्रश बदलला पाहिजे. याव्यतिरिक्त, घरातील कोणत्याही सदस्याला संसर्ग झाला असल्यास, इतरांनीही खबरदारी घेतली पाहिजे. सर्दी, ताप, फ्लू किंवा घशाच्या संसर्गातून बरे झाल्यानंतर जुन्या ब्रशवर राहिलेले जंतू पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका वाढवू शकतात.

टूथब्रश स्वच्छ ठेवण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • ब्रश केल्यानंतर तो स्वच्छ पाण्याने धुवा.
  • ब्रश नेहमी उभा ठेवून कोरडा होऊ द्या.
  • बंद डब्यात किंवा सतत ओलसर ठिकाणी ठेवणे टाळा.
  • इतरांच्या टूथब्रशला स्पर्श होणार नाही याची काळजी घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

Web Title: When to change toothbrush oral hygiene tips dental care

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:16 PM

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