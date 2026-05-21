Moong Dal Halwa: घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मूग डाळ हलवा, नोट करा सोपी रेसिपी

Moong Dal Halwa Recipe: तुम्हालाही घरच्या घरी रेस्टॉरेंट स्टाईल मूग डाळ हलवा बनवायचा असेल ही सोपी रेसिपी नक्की फॉलो करा.

Updated On: May 21, 2026 | 07:59 PM
मूग डाळ हलवा हा भारतीय पारंपरिक गोड पदार्थांमध्ये खास मानला जातो. लहानापासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाचा हा पदार्थ आवडतो. तूप, दूध, मूगाची डाळ आणि ड्रायफ्रूट्सपासून तयार होणारा हा हलवा चवीसोबतच हेल्दी देखील आहे. विशेषतः सण-उत्सव, खास कार्यक्रम किंवा पाहुणचारासाठी अनेकजण हा पदार्थ बनवण्याला पसंती देतात. अनेकांना हा पदार्थ बनवण्याची योग्य पद्धत माहिती नसल्यामुळे काहीवेळा हलव्याची चव आणि टेक्स्चर बिघडते. पण योग्य पद्धत आणि काही सोप्या टिप्स फॉलो केल्यास घरच्या घरीही अगदी मऊ, स्वादिष्ट आणि हलवाई स्टाईल मूग डाळ हलवा तयार करता येतो. प्रत्येकाला आवडेल अशी मूग डाळ हलव्याची सोपी आणि परफेक्ट रेसिपी, जाणून घ्या.

मूग डाळ हलवासाठी लागणारे साहित्य-

  • १ कप पिवळी मूग डाळ
  • १ कप साखर
  • 3/4  ते १ कप तूप
  • २  कप दूध
  • १/२ टीस्पून वेलची पूड
  • थोडे केशर
  • बदाम, काजू आणि पिस्ता ( बारीक काप)
  • १ चमचा रवा
  • १ चमचा बेसन

कृती

सर्वप्रथम मूग डाळ स्वच्छ धुवून ४ ते ५ तास पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर अतिरिक्त पाणी काढून डाळ मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या. खूप पातळ पेस्ट करू नका. एका भांड्यात दूध, साखर आणि केशर घालून गरम करा. साखर पूर्ण विरघळल्यावर त्यात वेलची पूड मिसळा आणि मिश्रण बाजूला ठेवा. कढईत तूप गरम करून त्यात रवा आणि बेसन हलके भाजून घ्या. नंतर वाटलेली मूग डाळ मिक्स करा. डाळीचा रंग सोनेरी होईपर्यंत आणि छान सुगंध येईपर्यंत हे मिश्रण मंद आचेवर भाजा. डाळ व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यात तयार केलेले दूध-साखरेचे मिश्रण सावकाश घाला. मिश्रण उडू नये म्हणून गॅस मंद ठेवा आणि सतत ढवळत राहा. हलवा घट्ट होत आल्यावर त्यात बदाम, काजू आणि पिस्त्याचे बारीक काप घाला. तूप वेगळे सुटू लागले की गॅस बंद करा. गरमागरम मूग डाळ हलवा ड्रायफ्रूट्स टाकून सर्व्ह करा. हवे असल्यास थोडा खवा घालून त्याची चव आणखी वाढवू शकता. हा हलवा सण, पार्टी किंवा खास पाहुणे आल्यावर उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

