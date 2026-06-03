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How To Tighten Loose Jeans : दररोज वापरुन जीन्स सैल झालीये? मग या सोप्या पद्धतीने घरीच करा टाईट

Updated On: Jun 03, 2026 | 12:05 PM IST
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सारांश

Lifestyle Tips : सतत वापर आणि वारंवार धुण्यामुळे जीन्सची फिटिंग सैल होऊ शकते. मात्र, ती फेकून देण्याऐवजी काही सोप्या उपायांनी तुम्ही घरीच तिचा टाईटपणा काही प्रमाणात परत मिळवू शकता.

How To Tighten Loose Jeans : दररोज वापरुन जीन्स सैल झालीये? मग या सोप्या पद्धतीने घरीच करा टाईट

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • नियमित वापर आणि धुण्यामुळे जीन्सचे कापड ताणले जाऊन ती सैल वाटू लागते.
  • सैल जीन्स घरगुती उपायाने घरीच टाईट करता येऊ शकते.
  • मुख्य म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणतेही पैसे खर्च करण्याची गरज नाही.
नेहमीच्या पेहराव्यात अधिकतर लोक जीन्स घालणे जास्त प्रेफर करतात. ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग, ट्रिप किंवा मित्रांसोबत फिरायला जाताना… कोणत्याही प्रसंगावर जीन्स आपल्याला एक स्टायलिश लूक देतो. शिवाय याला वापरणंही फार सोपं, सोयीचं असल्याने लोकांची पहिली पसंती जीन्सला असते. हा एक कर्म्फटेबल आऊटफिट आहे. जीन्सचा आणखी एक फायदा म्हणजे याला रोज रोज धुवायला लागत नाही. तुम्ही आठवड्यातून एकदा जरी जीन्स धुतली तरी पुरेशी ठरते.

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रोजच्या दिवसात जीन्सचा सतत वापर केल्याने काही काळानंतर तिची फिटिंग थोडी खराब होऊ लागते. जीन्स फार जुनी असेल तर ती सैल होते आणि या समस्येला तुम्ही कधी ना कधी सामोरे नक्कीच गेला असाल. जीन्स सैल झाली की अनेकजण तिला फेकून देण्याचा विचार करतात. तुम्हीही असाच विचार करत असाल तर जरा थांबा. आम्ही तुम्हाला आज या लेखात एक अतिशय सोपी ट्रिक सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने तुम्ही घरीच सैल जीन्सला पुन्हा पूर्वीप्रमाणे टाईट करु शकता. चला या ट्रिकविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

जीन्स काही काळानंतर सैल का होते?

जीन्सचा रोज वापर केल्याने आणि पुन्हा पुन्हा तिला धुतल्याने याचा कापड ताणला जातो आणि याच कारणामुळे जीन्स सैल होऊ लागते. परिणामी काळासोबतच कापड आपला मूळ आकार गमावू लागते आणि पूर्वीसारखा टाईटपणा त्यात राहत नाही.

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सैल जीन्सना टाईट करण्यासाठी सोपा उपाय

  • थंड पाण्यामुळे काही कापडं आकुंचन पावून त्यांच्या मूळ आकारात परत येण्यास मदत होऊ शकते. यामुळेच सैस
  • जीन्सला टाईट करण्यासाठी आपण थंड पाण्यचा वापर करणार आहोत.
  • यासाठी एका बादलीत थंड पाणी भरा,
  • आता यात पुरेसे पाणी भरा.
  • आता या पाण्यात बर्फाचे तुकडे घाला.
  • जेव्हा बर्फ वितळून पाणी चांगल थंड होईल तेव्हा त्यात जीन्स घाला.
  • जीन्सला पाण्यात पूर्णपणे बुडवा.
  • २०-३० मिनिटे जीन्स पाण्यात भिजवत ठेवा.
  • अर्धा तासानंतर जीन्सला पाण्यातून काढून सावलीत वाळवा.
  • जीन्स पूर्णपणे सुकली की तिला घालून तिची फिटिंग चेक करा.
  • अनेकांना यातून फरक जाणवला आहे.
 

 

Web Title: Easy home trick to tighten loose jeans with cold water lifestyle news in marathi

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Published On: Jun 03, 2026 | 12:05 PM

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