Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या अलीकडेच बातम्या येत आहेत. अभ्यास आणि आकडेवारीवरून समोर आले आहे की, महिलांपेक्षा पुरुषांना कुत्रे अधिक चावतात. आश्चर्य वाटलं ना? चला यामागील कारणे शोधूया.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:04 PM
कुत्रे पुरुषांना अधिक प्रमाणात का चावतात (फोटो सौजन्य - iStock)

  • कुत्रे महिलांपेक्षा पुरुषांना चावतात 
  • काय सांगतो अभ्यास
  • काय आहेत याची कारणे 
गेल्या काही महिन्यांपासून भारताच्या विविध भागांतून कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या बातम्या येत आहेत. काही भागात कुत्र्यांचा धोका इतका वाढला आहे की सर्वोच्च न्यायालयालाही या प्रकरणाची सुनावणी करावी लागली आहे. काही जण कुत्र्यांची बाजू घेऊन भांडत आहेत तर काही जण कुत्र्यांच्या विरोधात. कुत्र्यांच्या बाजूने अनेक सेलिब्रिटीदेखील उभे राहिले आहेत. तर काही सामान्य माणसं या विरोधात जाऊन स्पष्टपणे बोलत आहेत. घरी सांभाळ केलेल्या कुत्र्यांचादेखील यामध्ये बऱ्याचदा समावेश असतो. गेल्या काही वर्षांपासून कुत्र्यांची आणि त्यांनी केलेल्या हल्ल्यांची समस्या वाढत चालली असल्याचे दिसून आले आहे. 

इतकंच नाही तर गेल्या काही वर्षांत रस्त्यावरील कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे आणि त्यासोबतच हल्ल्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का की कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे बळी बहुतेक वेळा पुरुष असतात? हे वाचून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटलं असेल. पण तुम्हाला याची कारणे माहीत आहेत का? या लेखातून आम्ही तुमच्यापर्यंत याची कारणे पोहचवत आहोत. 

भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर! तर ‘या’ देशात नाही एकही भटका कुत्रा

७०% पेक्षा जास्त बळी पुरुष 

अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे बळी बहुतेक पुरुष असतात आणि महिलांना बळी पडण्याची शक्यता कमी असते. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की पुरुषांना कुत्र्यांनी चावण्याचा धोका अंदाजे १.८ पट असतो. काही अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे बळी ७०% पुरुष असतात. यामागील कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया

काय आहेत कारणं

  • कुत्र्यांशी जास्त संपर्क: पुरुष सामान्यतः महिलांपेक्षा जास्त वेळ बाहेर घालवतात आणि भटक्या कुत्र्यांच्या संपर्कात जास्त येतात. म्हणूनच कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे बळी बहुतेक पुरुष असतात
  • जास्त धोका पत्करण्याची प्रवृत्ती: काही संशोधनातून असे दिसून आले आहे की पुरुष कुत्र्यांच्या आसपास धोकादायक कामांमध्ये गुंततात, ज्यामुळे त्यांच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता जास्त असते. बरेच पुरुष कुत्र्यांना छेडून, लाठीमार करून किंवा त्यांच्या जवळ जाऊन बळी पडतात, तर महिला सामान्यतः अनोळखी कुत्र्यांपासून अंतर राखतात
  • नोकरीमुळे जास्त संपर्क: शेती, कचरा गोळा करणे आणि रस्त्यावर विक्रेते यासारख्या व्यवसायांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण जास्त असते आणि या व्यवसायांमुळे कुत्र्यांशी संपर्क येण्याची शक्यता वाढते. पुरुषांना कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते याचे हे एक कारण आहे.
कुत्र्यांची आक्रमकता टाळण्यासाठी टिप्स
  • अचानक अनोळखी कुत्र्याकडे जाऊ नका, घाई करू नका किंवा पळू नका. हळू हळू मागे या आणि डोळ्यांचा संपर्क मर्यादित करा अथवा अजिबात ठेऊ नका 
  • कुत्र्याला चिडवणे, लाठीमार करणे किंवा अचानक हात पुढे करणे टाळा; यामुळे त्यांना एक वेगळी चिथावणी मिळू शकते 
  • सार्वजनिक ठिकाणी लहान मुलांना लक्ष न देता सोडू नका. मुलांना कुत्र्यांशी कसे वागायचे ते शिकवा
  • जर कुत्रा आक्रमक दिसत असेल तर पाठ फिरवू नका, एखाद्या गोष्टीमागे लपू नका आणि तुमचा आवाज कमी ठेवा, आरडाओरडा अजिबात करू नका 
Big Breaking: ८ आठवड्यांत त्यांना पकडा आणि…; सुप्रीम कोर्टाचा भटक्या कुत्र्यांबाबत दिल्ली सरकारला महत्वाचा आदेश

कुत्र्याने चावल्यास काय करावे?

कुत्रा चावल्यास, प्रथम जखमी झालेला भाग साबण आणि पाण्याने धुवा, नंतर जवळच्या आरोग्य केंद्रात जा आणि आवश्यक असणारे लसीकरण करा. WHO मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चावल्यानंतर तात्काळ वैद्यकीय मदत आणि लसीकरणाला प्राधान्य दिले जाते. कुत्रा चावल्यानंतर निष्काळजीपणा खूप गंभीर असू शकतो आणि रेबीजचा संसर्ग मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकतो हे लक्षात ठेवा. हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारतात दरवर्षी मोठ्या संख्येने लोक रेबीजच्या संसर्गामुळे मरतात.

Published On: Jan 21, 2026 | 09:04 PM

