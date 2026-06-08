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पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चिझ-गार्लिक पराठा, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 08, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चिझ-गार्लिक पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडेल.

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चिझ-गार्लिक पराठा

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चिझ-गार्लिक पराठा

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कारण कांदापोहे, उपमा, शिरा तर इडली डोसा खाऊन खूप जास्त कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी कायमच विकतचे नाष्ट्यातील पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चिझ-गार्लिक पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पराठा लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा उत्तम पर्याय आहे. अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. असे न करता सकाळच्या वेळी पौष्टिक आणि पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. नाश्ता केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. कामानिमित्त कुठेही बाहेर जाताना उपाशी पोटी जाऊ नये, असा सल्ला कायमच दिला जातो. नेहमीच पोटभर नाश्ता करून जावे. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया चिझ-गार्लिक पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • गव्हाचं पीठ
  • बटर
  • लसूण
  • कोथिंबीर
  • चिली फ्लेक्स
  • चीज
  • मीठ
  • तूप
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कृती:

  • चिझ-गार्लिक पराठा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ताटात गव्हाचं पीठ घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ टाका आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • वाटीमध्ये बारीक केलेली लसूण, कोथिंबीर आणि बटर टाकून मिश्रण तयार करा. तयार केलेल्या मिश्रणात तुम्ही इतर हर्ब्स सुद्धा टाकू शकता.
  • गव्हाच्या पिठाचा गोळा घेऊन त्याची पारी बनवा आणि त्यात तयार केलेले मिश्रण भरून हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्या.
  • तवा गरम करून त्यावर पराठा टाका आणि दोन्ही बाजूने खरपूस भाजा. त्यानंतर त्यावर तूप किंवा बटर लावून दह्यासोबत सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला चिझ-गार्लिक पराठा. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make cheese garlic paratha at home simple breakfast recipe food recipe

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Published On: Jun 08, 2026 | 08:00 AM

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