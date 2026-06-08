पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चिझ-गार्लिक पराठा, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कारण कांदापोहे, उपमा, शिरा तर इडली डोसा खाऊन खूप जास्त कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी कायमच विकतचे नाष्ट्यातील पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चिझ-गार्लिक पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पराठा लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा उत्तम पर्याय आहे. अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. असे न करता सकाळच्या वेळी पौष्टिक आणि पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. नाश्ता केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. कामानिमित्त कुठेही बाहेर जाताना उपाशी पोटी जाऊ नये, असा सल्ला कायमच दिला जातो. नेहमीच पोटभर नाश्ता करून जावे. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया चिझ-गार्लिक पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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