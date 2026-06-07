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रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 07, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

दुपारच्या जेवणात गरमागरम भातासोबत केरळ स्टाईल मँगो फिश करी अतिशय चविष्ट लागेल. जेवणाच्या ताटात जर मासे असले तर चार घास जास्त जातात आणि पोट सुद्धा भरते. जाणून घ्या मँगो फिश करी बनवण्याची रेसिपी.

रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

आंबट तिखट चवीचे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. जेवणाच्या ताटात जर मासे असतील तर चार घास सगळ्यांचं जास्त जातात. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी बऱ्याच घरांमध्ये नॉनव्हेज बेत केला जातो. त्यातील मासे म्हणजे सगळ्यांच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ. माशांपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. फिश फ्राय, फिश मसाला, माशांची आमटी, तिखलं इत्यादी अनेक पद्धतीने मासे बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला केरळा स्टाईलने मँगो फिश करी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ नारळाचे दूध आणि आंबट कैरीचा वापर करून बनवले जाते. गरमागरम भातासोबत माशांची करी अतिशय सुंदर लागते. दुपारच्या जेवणात गरमागरम भातासोबतच तुम्ही केरळ स्टाईल फिश करी खाऊ शकता. घरातील प्रत्येकाला या पद्धतीने बनवलेली केरळ स्टाईल फिश करी खायला खूप जास्त आवडेल. फिश करी बनवताना प्रामुख्याने बांगडा, सुरमई किंवा पापलेट माशांचा वापर करावा. हे माशे चवीला अतिशय टेस्टी लागतात. चला तर जाणून घेऊया केरळ स्टाईल मँगो फिश करी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • सुरमई किंवा इतर कोणताही मासा
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • कैरी
  • मीठ
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • हिरव्या मिरच्या
  • कढीपत्ता
  • हळद
  • लाल तिखट
  • धणे पावडर
  • मेथी दाणे
  • मोहरी
  • खोबऱ्याचं तेल
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कृती:

  • मँगो फिश करी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून त्यात पाणी आणि हळद घालून बारीक वाटून घ्या.
  • वाटून घेतलेले मिश्रण कॉटनच्या कपड्यावर ओतून त्यातील खोबऱ्याचा रस काढून घ्या. खोबऱ्याचा रस टाकल्यामुळे करी घट्टसर दिसते.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात मोहरी आणि मेथी दाणे टाकून भाजा. त्यानंतर त्यात कांदे, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट आणि कढीपत्ता घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • भाजून सर्व साहित्य मऊ झाल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट, धणे पावडर घालून मिक्स करा. एक वाफ काढून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात मध्यम आकारात कापून घेतलेली कैरी आणि स्वच्छ केलेले माशांचे तुकडे घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर माशांच्या मिश्रणात तयार केलेले ओल्या खोबऱ्याचे दूध घालून हलक्या हाताने मिक्स करा आणि आवश्यकता वाटल्यास पाणी घालावे.
  • ५ ते ६ मिनिटं करीला एक उकळी काढून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मँगो फिश करी.

Web Title: How to make mango fish curry at home simple food recipe fish curry recipe

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Published On: Jun 07, 2026 | 08:00 AM

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