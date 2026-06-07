रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

आंबट तिखट चवीचे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. जेवणाच्या ताटात जर मासे असतील तर चार घास सगळ्यांचं जास्त जातात. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी बऱ्याच घरांमध्ये नॉनव्हेज बेत केला जातो. त्यातील मासे म्हणजे सगळ्यांच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ. माशांपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. फिश फ्राय, फिश मसाला, माशांची आमटी, तिखलं इत्यादी अनेक पद्धतीने मासे बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला केरळा स्टाईलने मँगो फिश करी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ नारळाचे दूध आणि आंबट कैरीचा वापर करून बनवले जाते. गरमागरम भातासोबत माशांची करी अतिशय सुंदर लागते. दुपारच्या जेवणात गरमागरम भातासोबतच तुम्ही केरळ स्टाईल फिश करी खाऊ शकता. घरातील प्रत्येकाला या पद्धतीने बनवलेली केरळ स्टाईल फिश करी खायला खूप जास्त आवडेल. फिश करी बनवताना प्रामुख्याने बांगडा, सुरमई किंवा पापलेट माशांचा वापर करावा. हे माशे चवीला अतिशय टेस्टी लागतात. चला तर जाणून घेऊया केरळ स्टाईल मँगो फिश करी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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