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जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग

Updated On: Jun 07, 2026 | 10:33 AM IST
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सारांश

जास्त पिकलेली फळे खाण्याऐवजी ती फेकून दिली जातात. पण असे न करता त्या फळांपासून तुम्ही थंडगार शेक सुद्धा बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये खरबूज शेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग

जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग

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विस्तार

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात प्रत्येकाला काहींना काही थंडगार पिण्याची किंवा खाण्याची इच्छा होतेच. ताक, लस्सी, आईस्क्रीम किंवा वेगवेगळे रिफ्रेशिंग शेक बनवून प्यायले जातात. तसेच उन्हाळा वाढल्यानंतर शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा वाढतो. अशावेळी वेगवेगळ्या पाणीदार फळांचे सेवन करण्याचा सल्ला डॉक्टरसुद्धा देतात. फळे खरेदी करून आणल्यानंतर ती जास्त दिवस तशीच राहिल्यामुळे खूप जास्त पिकतात आणि मऊ होऊन जातात. जास्त मऊ झालेली पाहिल्यानंतर ती खाण्यास लहान मुलं कंटाळा करतात. अशावेळी शिल्लक राहिलेल्या फळांपासून तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये शेक बनवू शकता.म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला खरबूज शेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले खरबूज शेक घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपण कमी करण्यासाठी खरबूज शेक अतिशय उत्तम आहे. जाणून घ्या रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • खरबूज
  • मध
  • दूध
  • वेलची पावडर
  • बर्फाचे तुकडे
  • सुका मेवा
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कृती:

  • खरबूज शेक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पिकलेला खरबूज पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यांची साल काढून मध्यम आकारात तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात खरबूजचे तुकडे, दूध, मध आणि बर्फाचे तुकडे टाकून बारीक वाटून पेस्ट तयार करा.
  • खरबूज शेक बनवताना त्यात साखरेचा वापर करू नये. कारण खरबूज जास्त पिकलेले असल्यामुळे त्याची चव खूप जास्त गोड असते आणि साखर टाकल्यानंतर ते आणखीनच गोड होऊन जाते.
  • काचेच्या ग्लासात तयार केलेले खरबूज शेक ओतून वरून सुका मेवा घालून सजावट करा. यामुळे पदार्थाची चव चांगली लागते.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार खरबूज शेक. हा पदार्थ सगळ्यांचं प्यायला खूप जास्त आवडेल.

Web Title: Instead of throwing away an overripe melon make a muskmelon shake in 5 minutes refreshing in the scorching summer

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Published On: Jun 07, 2026 | 10:33 AM

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