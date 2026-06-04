कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर राहील कूल! पाणीदार काकडीपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट कुरकुरीत धिरडं, नोट करा पौष्टिक रेसिपी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात रोजच्या आहारात तिखट, तेलकट किंवा अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन केल्यानंतर शरीराची पचनक्रिया बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर अतिशय साध्या आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. या दिवसांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी संध्याकाळच्या जेवणापर्यंत सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. ताक, लस्सी, आईस्क्रीम इत्यादी पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण या पदार्थांसोबतच काकडी, गाजर, कोबी यांचे सेवन करणे सुद्धा आवश्यक आहे. काकडीमध्ये ९० टक्के पाणी असते. त्यामुळे शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी काकडीचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये काकडीपासून कुरकुरीत धिरडं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे काकडीचे धिरडं चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होते. पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा रोजच्या आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया काकडीचे धिरडं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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