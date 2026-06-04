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कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर राहील कूल! पाणीदार काकडीपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट कुरकुरीत धिरडं, नोट करा पौष्टिक रेसिपी

Updated On: Jun 04, 2026 | 10:09 AM IST
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सारांश

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये काकडीचे आवर्जून सेवन केले जाते. काकडी खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. त्यामुळे वाढत्या गर्मीमध्ये सकाळच्या नाश्त्यासाठी काकडीचे धिरडे नक्की बनवून पहा.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर राहील कूल! पाणीदार काकडीपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट कुरकुरीत धिरडं

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर राहील कूल! पाणीदार काकडीपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट कुरकुरीत धिरडं

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विस्तार

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात रोजच्या आहारात तिखट, तेलकट किंवा अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन केल्यानंतर शरीराची पचनक्रिया बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर अतिशय साध्या आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. या दिवसांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी संध्याकाळच्या जेवणापर्यंत सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. ताक, लस्सी, आईस्क्रीम इत्यादी पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण या पदार्थांसोबतच काकडी, गाजर, कोबी यांचे सेवन करणे सुद्धा आवश्यक आहे. काकडीमध्ये ९० टक्के पाणी असते. त्यामुळे शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी काकडीचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये काकडीपासून कुरकुरीत धिरडं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे काकडीचे धिरडं चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होते. पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा रोजच्या आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया काकडीचे धिरडं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • काकडी
  • रवा
  • मीठ
  • कांदा
  • गाजर
  • कोबी
  • आलं
  • लसूण पाकळ्या
  • बेसन पीठ
  • कढीपत्त्याची पाने
  • कोथिंबीर
  • तांदळाचे पीठ
  • जिरं
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कृती:

  • काकडीचे धिरडं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, काकडी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या आणि काकडीची साल काढा. यासोबतच काकडी आणि गाजर किसून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात किसून घेतलेली काकडी, गाजर, बारीक रवा, तांदुळाचं पीठ, बेसन पीठ, आलं, लसूण पाकळ्या, बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि गरजेनुसार पाणी घालून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये तुमच्या आवडीनुसार कच्च्या भाज्या, कढीपत्त्याची पाने, जिरं, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर सगळ्यात शेवटी चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि काहीवेळ बॅटर तसेच ठेवून द्या.
  • पॅन गरम करून त्यावर तेल लावा. त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण गोलाकार पॅनमध्ये पसरवून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले काकडीचे धिरडं. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make cucumber dhirde at home simple food recipe benefits of eating cucumber

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Published On: Jun 04, 2026 | 10:09 AM

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