Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी आणि टेस्टी पर्याय; घरच्या घरी बनवा पौष्टिक व्हेजिटेबल उपमा, वाचा सोपी रेसिपी

सकाळचा नाश्ता हा दिवसभरातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. त्यामुळे चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ खायला अनेकांना आवडतं. अशावेळी व्हेजिटेबल उपमा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. व्हेजिटेबल उपमामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि प्रोटीनचे प्रमाण चांगले असते. त्यामुळे हा पदार्थ वजन नियंत्रणात ठेवण्यास आणि शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतो. रव्यापासून तयार होणारा हा पदार्थ हलका, पचायला सोपा आणि भाज्यांमुळे पोषणमूल्यांनी भरलेला आहे. कमी तेलात तयार होणारा हा पदार्थ आरोग्यदायी नाश्त्यासाठी बेस्ट आहे. विशेष म्हणजे कमी वेळेत हा पदार्थ तयार होतो आणि मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. व्हेजिटेबल उपमाची ही सोपी अन् झटपट रेसिपी जाणून घ्या.
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