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Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी आणि टेस्टी पर्याय; घरच्या घरी बनवा पौष्टिक व्हेजिटेबल उपमा, वाचा सोपी रेसिपी

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:48 PM IST
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सारांश

Vegetable Upma Recipe: तुम्हाला देखील सकाळच्या नाश्त्यामध्ये काही तरी हेल्दी अन् टेस्टी खायचं असेल तर ही व्हेजिटेबल उपमा रेसिपी नक्की ट्राय करा.

Photo- yandex
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विस्तार

सकाळचा नाश्ता हा दिवसभरातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. त्यामुळे चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ खायला अनेकांना आवडतं. अशावेळी व्हेजिटेबल उपमा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. व्हेजिटेबल उपमामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि प्रोटीनचे प्रमाण चांगले असते. त्यामुळे हा पदार्थ वजन नियंत्रणात ठेवण्यास आणि शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतो. रव्यापासून तयार होणारा हा पदार्थ हलका, पचायला सोपा आणि भाज्यांमुळे पोषणमूल्यांनी भरलेला आहे. कमी तेलात तयार होणारा हा पदार्थ आरोग्यदायी नाश्त्यासाठी बेस्ट आहे. विशेष म्हणजे कमी वेळेत हा पदार्थ तयार होतो आणि मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. व्हेजिटेबल उपमाची ही सोपी अन् झटपट रेसिपी जाणून घ्या.

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व्हेजिटेबल उपमासाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप रवा
  • १ कांदा बारीक चिरलेला
  • १ टोमॅटो
  • १ गाजर बारीक चिरलेले
  • अर्धा कप मटार
  • १ शिमला मिरची
  • २ हिरव्या मिरच्या
  • कढीपत्ता
  • मोहरी आणि जिरे
  • तेल किंवा तूप
  • चवीनुसार मीठ
  • २ ते ३ कप पाणी
  • कोथिंबीर आणि लिंबू

व्हेजिटेबल उपमा बनवण्याची कृती

सर्वप्रथम कढईत रवा हलका सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या आणि बाजूला ठेवा. त्यानंतर कढईत तेल किंवा तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या टाका. फोडणी तयार झाल्यावर त्यात कांदा घालून गुलाबी होईपर्यंत परता. यानंतर गाजर, मटार, शिमला मिरची आणि टोमॅटो घालून भाज्या थोड्या शिजू द्या. आता त्यात पाणी आणि मीठ घालून मिश्रण उकळू द्या. पाणी उकळल्यानंतर हळूहळू भाजलेला रवा घालत सतत हलवत राहा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत.काही मिनिटांत उपमा छान फुलून तयार होईल. शेवटी कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

परफेक्ट उपमासाठी टिप्स

  • रवा नेहमी मंद आचेवर भाजा, त्यामुळे उपमा मोकळा आणि स्वादिष्ट बनतो.
  • भाज्या ताज्या वापरल्यास चव वाढते.
  • शेवटी थोडे तूप आणि लिंबाचा रस घातल्यास उपमाचा सुगंध व टेस्ट अधिक छान लागते.
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Web Title: Vegetable upma recipe healthy breakfast marathi

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:48 PM

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