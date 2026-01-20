Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

अनेकांना जेवणात तिखट पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी घरी बनवलेले मिरचीचे लोणचं जेवणात तोंडी लावण्यासाठी द्यावे. मिरचीचे लोणचं चवीला अतिशय सुंदर लागते.

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या तोंडाला लोणचं पाहिल्यानंतर पाणी सुटते. लोणचं हा पदार्थ सगळेच खूप जास्त आवडीने खातात. चटकदार चवीचे झणझणीत लोणचं डाळभातासोबत अतिशय सुंदर लागते. जेवणाच्या ताटात जर लोणचं असेल तर चार घास जास्त जातात. काहींना रोजच्या जेवणात काहींना काही झणझणीत पदार्थ हवा असतो. अशावेळी तुम्ही हिरव्यागार मिरच्यांचे आंबट तिखट लोणचं तयार करून ठेवू शकता. लोणचं मुरल्यानंतर हिरव्या मिरच्यांमधील तिखटपणा कमी होतो आणि पदार्थाची चव संतुलित राहते. हिरव्या मिरच्यांचे जास्त सेवन करणे आरोग्यासाठी चांगले नाही. त्यामुळे लोणचं चपाती किंवा भाकरीसोबत खावे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात हिरव्या मिरच्यांचा ठेचा आवडीने बनवला जातो. याशिवाय तळलेल्या मिरच्या, ताकातल्या मिरच्या, दही मिरची हे पदार्थ सगळ्यांच्या आवडीचे. चला तर जाणून घेऊया हिरव्या मिरचीचे लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

साहित्य:

  • हिरव्या मिरच्या
  • मीठ
  • तेल
  • हिंग
  • लाल तिखट
  • बडीशेप
  • जिरं
  • मोहरी
  • मेथी दाणे
  • लिंबाचा रस
लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

कृती:

  • हिरव्या मिरचीचे लोणचं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून कोरड्या करून घ्या. त्यानंतर त्यांचे उभे तुकडे करा.
  • कढईमध्ये गरम करून त्यात मोहरी, बडिशेप, जिरे आणि मेथी घालून भाजून घ्या. भाजून घेतलेले सर्व साहित्यात मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्या.
  • कापून घेतलेल्या मिरच्यांमध्ये मसाला, लिंबाचा रस, हळद, मीठ आणि लाल तिखट घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • गरम केलेले तेल थंड झाल्यानंतर मिरच्यांमध्ये ओतून मिक्स करा. सर्व साहित्य पूर्णपणे मिक्स झाल्यानंतर काचेच्या बंद डब्यात भरून ठेवा.
  • दोन ते तीन दिवस झाल्यानंतर लोणचं व्यवस्थित मुरले जाईल. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले हिरव्या मिरच्यांचे लोणचं.

