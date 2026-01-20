Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

बदाम खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित बदाम शेक प्यायल्यास संपूर्ण दिवस शरीरात ऊर्जा टिकून राहील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

Updated On: Jan 20, 2026 | 10:14 AM
सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येकाला कुठेना ना कुठे जाण्याची घाई असते. ऑफिस, काम आणि घरातील इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये संपूर्ण दिवस निघून जातो. त्यामुळे बऱ्याचदा सकाळच्या नाश्त्यात बाहेरून विकत आणलेल्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. पण नेहमी नेहमी विकतचे तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाण्याऐवजी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये बदाम शेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. थंडगार बदाम शेक किंवा इतर पेय प्यायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. बदाम शेक केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्य सुधारण्यासाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी ठरतो. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात बदाम शेक प्यायल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील. बदाम खाल्ल्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते, मेंदूला चालना मिळते आणि स्नायू बळकट होण्यास मदत होते. थंडीच्या दिवसांमध्ये बऱ्याचदा शारीरिक आरोग्य बिघडून जाते. शरीरात कायमच थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो. अशावेळी कोणत्याही गोळ्यांचे सेवन न करता नियमित एक ग्लास बदाम शेक प्यायल्यास शरीराला ऊर्जा मिळेल आणि थकवा कमी होईल. चला तर जाणून घेऊया बदाम शेक बनवण्याची सोपी रेसिपी.

साहित्य:

  • बदाम
  • दूध
  • केळी
  • वेलची पावडर
  • काजू
  • खजूर
कृती:

  • बदाम शेक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रात्री झोपण्याआधी वाटीभर पाण्यात ५ ते ६ बदाम भिजत ठेवा. बदाम रात्रभर व्यवस्थित भिजल्यानंतर सकाळी त्यांची साल काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले बदाम, दूध, बिया काढून घेतलेले खजूर, वेलची पावडर आणि काजू घालून बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेले शेक थंड हवा असल्यास ग्लासात बर्फच तुकडे घालून वरून तयार केलेला शेक ओतून प्यावा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला बदाम शेक. हा शेक नियमित प्यायल्यास आजारांपासून कायमच दूर राहाल आणि शरीराला हानी पोहचणार नाही.

