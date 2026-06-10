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सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:38 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच हेल्दी पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मेथी थालीपीठ बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही हेल्दी आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच इडली, डोसा, कांदापोहे, शिरा, उपमा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. तर अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. थेट दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण केले जाते. सकाळी उठल्यानंतर नाश्ता न केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता करूनच बाहेर पडावे. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला थालीपीठ चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना मेथीची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी मेथीच्या भाजीपासून तुम्ही विविध पदार्थ बनवू शकता. मेथीच्या पानांमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर आणि इतर पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा तरी आहारात मेथी आणि इतर पालेभाज्यांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मेथी
  • लसूण
  • आलं
  • कढीपत्ता
  • हिरवी मिरची
  • नाचणी पीठ
  • गव्हाचं पीठ
  • बेसन
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • धण्याची पावडर
  • तेल
  • पाणी
  • मीठ
  • पांढरे तीळ
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कृती:

  • मेथी थालीपीठ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मेथीची भाजी स्वच्छ साफ करून नंतर मेथी पाण्यात काहीवेळ भिजत ठेवा. त्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.
  • मेथीची भाजी मध्यम आकारात बारीक चिरून घ्या. भाजी जास्त बारीक कापू नये.
  • मोठ्या वाटीमध्ये मेथी भाजी, नाचणीचे पीठ, तांदळाचे पीठ, गव्हाचे पीठ, बेसन घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात लसूण पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, कढीपत्त्याची पाने, हिरव्या मिरच्या घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट पिठाच्या मिश्रणात ओतून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, पांढरे तीळ, हळद,
  • चिमूटभर हींग, लाल तिखट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि आवश्यकता वाटल्यास पाणी घालून पीठ मळून घ्या.
  • तवा गरम करण्यासाठी ठेवा. ओल्या रुमालावर थालीपीठ थापून घ्या आणि गरम तव्यावर टाकून बाजूने तेल घाला आणि खमंग कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ. हे थालीपीठ तुम्ही दह्यासोबत किंवा हिरव्या चटणीसोबत खाऊ शकता.

Web Title: How to make multigrain methi thalipeeth at home simple food recipe multigrain methi thalipeeth

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:38 AM

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