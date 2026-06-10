सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही हेल्दी आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच इडली, डोसा, कांदापोहे, शिरा, उपमा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. तर अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. थेट दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण केले जाते. सकाळी उठल्यानंतर नाश्ता न केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता करूनच बाहेर पडावे. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला थालीपीठ चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि शरीराला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना मेथीची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी मेथीच्या भाजीपासून तुम्ही विविध पदार्थ बनवू शकता. मेथीच्या पानांमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर आणि इतर पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा तरी आहारात मेथी आणि इतर पालेभाज्यांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
Recipe : वजन वाढत नाहीये? मग आहारात करा या शेकचा समावेश, महिनाभरात वजनात होईल वाढ