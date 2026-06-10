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भाज्या खाण्याचा कंटाळा आला आहे? मग ५ मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत टोमॅटोची चटणी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल मस्त

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये तवा टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चवीला सुद्धा चांगला लागतो.

भाज्या खाण्याचा कंटाळा आला आहे? मग ५ मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत टोमॅटोची चटणी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल मस्त

भाज्या खाण्याचा कंटाळा आला आहे? मग ५ मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत टोमॅटोची चटणी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल मस्त

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विस्तार

रोजच्या जेवणात किंवा डब्यासाठी त्याच ठराविक भाज्या खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. जेवणाच्या डब्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खायला हवे असतात. पालेभाज्या, कडधान्य खायला अनेकांना आवडत नाही. कायमच विकतचे, तिखट, तेलकट पदार्थ सतत खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि शरीरात कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारी झणझणीत टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. टोमॅटोची चटणी सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडते. टोमॅटोच्या चटणीसोबत तुम्ही गरमागरम भाकरी, चपाती किंवा वाफाळता भात सुद्धा खाऊ शकता. ही चटणी कढईमध्ये न बनवताना तव्यात बनवावी. यामुळे चटणीला स्मोकी चव येईल आणि सगळेच आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया तवा टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • टोमॅटो
  • लसूण
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • लिंबाचा रस
  • हिरवी मिरची
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
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कृती:

  • तवा टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोमॅटो स्वच्छ धुवून कोरडा करा. त्यानंतर टोमॅटोचे दोन तुकडे करा.
  • तव्यावर तेल टाकून त्यात टोमॅटोचे तुकडे उलटे ठेवा. त्यानंतर त्यात लसूण पाकळ्या आणि कोथिंबीरीच्या काड्या घालून काहीवेळ मंद आचेवर भाजण्यासाठी ठेवा.
  • ५ ते १० मिनिट टोमॅटो आणि लसूण पाकळ्या व्यवस्थित भाजल्यानंतर काढून घ्या. टोमॅटोची साल काढून थंड करण्यासाठी ठेवा.
    थंड झालेले टोमॅटोचे तुकडे आणि लसूण चमच्याने मॅश करा. मॅश केल्यामुळे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स होईल.
  • टोमॅटोच्या मिश्रणात बारीक चिरून घेतलेला कांदा, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि बारीक केलेल्या कोथिंबीर काड्या मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी त्यात लिंबाचा रस, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आणि हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेली तवा टोमॅटोची चटणी.

Web Title: How to make tangy tomato chutney at home simple food recipe

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:00 AM

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