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Recipe : वजन वाढत नाहीये? मग आहारात करा या शेकचा समावेश, महिनाभरात वजनात होईल वाढ

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:36 AM IST
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सारांश

Healthy Shake Recipe : अनेकांना वजन कमी करायचं नाही तर वजन वाढत नाहीये याचं दु:ख सतावत असतं. तुम्हालाही तुमचं वजन वाढवायचं असेल तर आहारात तुम्ही हा शेकचा समावेश करु शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

Recipe : वजन कमी करायचंय? मग आहारात करा या शेकचा समावेश, भूक ठेवेल नियंत्रणात...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • केळ्याचा शेक वजन कमी करण्यात मोठी मदत करु शकतो.
  • हा शेक बनवायला फार वेळ लागत नाही.
  • सकाळच्या नाश्त्यावेळी तुम्ही याचा आपल्या आहारात समावेश करु शकता.
केळ्याचा शेक हा वजन वाढवण्यासाठी एक सोपा, पौष्टिक आणि चविष्ट पर्याय मानला जातो. केळ्यामध्ये नैसर्गिक साखर, कार्बोहायड्रेट्स आणि भरपूर कॅलरीज असतात, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि वजन वाढण्यास मदत होते. त्यात दूध, खजूर आणि ड्रायफ्रूट्सची भर घातल्यास हा शेक आणखी पौष्टिक बनतो. नियमितपणे सकाळी किंवा व्यायामानंतर हा शेक घेतल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळते तसेच स्नायूंच्या वाढीसही मदत होते. चला तर मग, घरच्या घरी पौष्टिक केळ्याचा शेक कसा तयार करायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • 2 पिकलेली केळी
  • 1 ग्लास दूध
  • 2 खजूर (बिया काढलेले)
  • 4 ते 5 बदाम
  • 4 ते 5 काजू
  • 1 चमचा मिक्स सीड्स
  • 1 ते 2 बर्फाचे तुकडे (ऑप्शनल)
कृती
  • सर्वप्रथम केळी सोलून त्याचे लहान तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात केळ्याचे तुकडे, दूध, खजूर, बदाम आणि काजू घाला.
  • हे सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये अगदी गुळगुळीत होईपर्यंत फिरवा.
  • तयार झालेला शेक एका ग्लासमध्ये ओता. आवडत असल्यास बर्फाचे तुकडे घाला.
  • शेकच्या वरून एक चमचा मिक्स सीड्स शिंपडा.
  • सर्व साहित्य नीट मिसळण्यासाठी हलकेच ढवळा.
  • पौष्टिक आणि स्वादिष्ट केळ्याचा शेक त्वरित सर्व्ह करा.
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केळ्याचा शेक पिण्याचे फायदे

  • शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते.
  • वजन वाढवण्यासाठी आवश्यक कॅलरीज आणि पोषक घटक मिळतात.
  • केळ्यामधील पोटॅशियम स्नायूंना बळकट करण्यास मदत करते.
  • खजूर आणि ड्रायफ्रूट्समुळे शरीराची ताकद वाढते.
  • पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.
  • फायबरयुक्त असल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते.
  • व्यायामानंतर शरीराच्या रिकव्हरीसाठी हा शेक उपयुक्त ठरतो.

Web Title: Make banana shake for weight gain note down the recipe in marathi

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:35 AM

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