उन्हाळ्यात नाजूक अवयवांमध्ये इन्फेक्शन वाढले आहे? व्हजायनल दुर्गंधी आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात सतत येणाऱ्या घामामुळे संपूर्ण शरीराला खूप जास्त घाम येतो. यामुळे अंगावर लाल रॅश, पिंपल्स किंवा बारीक बारीक पुरळ येऊन सतत खाज येते. याशिवाय नाजूक अवयवांमध्ये सुद्धा इन्फेक्शनचा धोका वाढतो. व्हजायनामधून व्हाईट डिस्चार्ज झाल्यामुळे तिथे ओलावा निर्माण होतो. त्यामुळे शरीरा अंतर्गत अवयवांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. व्हजायनल टिश्यूंमधून निघणाऱ्या चिकट द्रवाला दुर्गंधी असते. यामुळे नाजूक त्वचेला सुद्धा इन्फेक्शनचा धोका वाढतो. कामाच्या धावपळीमध्ये महिला स्वतःच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेत नाहीत. सतत काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. पण असे न करता शरीराची काळजी योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. व्हजायनल टिश्यूंमधून निघणाऱ्या चिकट द्रवामुळे इन्फेक्शन वाढल्यास गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते. त्यामुळे वेळीच उपचार करून महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.(फोटो सौजन्य – istock)
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महिलांच्या शरीरात सतत हार्मोनल बदल होत असतात. बऱ्याचदा या बदलांमुळे आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये नाजूक अवयवांची काळजी घेताना केलेल्या निष्काळजीपणामुळे भविष्यत मोठे संकट उद्भवू शकते. सतत येणाऱ्या घामामुळे योनिमध्ये इन्फेक्शन, रॅशेजकिंवा रेडनेस वाढण्याची जास्त शक्यता असते. आज आम्ही तुम्हाला उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये नाजूक अवयवांची काळजी कशी घ्यावी? इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.
उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये व्हजायनल स्वच्छतेकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे. योनीतून जास्त वास येत असल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. यामुळे वेळीच निदान होऊन उपचार करणे सोपे होईल. ट्रायकोमोनियासिसलैंगिक संक्रमित संसर्ग झाल्यामुळे दुर्गंधीयुक्त हिरवा किंवा पिवळसर स्त्राव होण्याची शक्यता असते. अशी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास अंगावर न काढता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
व्हाजायनल स्वच्छता ठेवणे फार आवश्यक आहे. लैंगिक संबंधांनंतर लघवी करणे गरजेचे आहे. यामुळे हानिकारक विषाणू लाघवीमार्गे बाहेर पडून जातात. याशिवाय व्हजानल दुर्गंधीपासून बचाव करण्यासाठी सुंगधित, केमिकल्सयुक्त साबणाचा अजिबात वापर करू नये. तुम्हाला खूप जास्त घाम येत असेल तर दिवसातून दोनदा अंडरगारमेंट बदलणे आवश्यक आहे. याशिवाय ओली अंतर्वस्त्र अजिबात घालू नये. कपडे घालण्याआधी योनी कपड्याने कोरडी करावी.
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उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये योनी मार्गात जळजळ किंवा आग होत असेल तर खोबऱ्याचे तेल किंवा ट्री टी ऑइल लावावे. यामुळे इन्फेक्शनचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कायमच अंगाला चिकटणार नाही असे कपडे वापरावेत. तसेच तेल लावताना ते व्हजायनाच्या आतमध्ये जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
Ans: उन्हाळ्यात घाम, उष्णता आणि जास्त ओलावा यामुळे जिवाणू व बुरशी वाढण्यास पोषक वातावरण तयार होऊ शकते. त्यामुळे काही महिलांमध्ये व्हजायनल इन्फेक्शनचा धोका वाढू शकतो.
Ans: खाज येणे, जळजळ, असामान्य स्त्राव, दुर्गंधी, सूज किंवा लघवी करताना त्रास जाणवणे ही सामान्य लक्षणे असू शकतात.
Ans: स्वच्छतेचा अभाव, जास्त घाम, संसर्ग, हार्मोन्समधील बदल किंवा योनीतील नैसर्गिक जिवाणूंचे संतुलन बिघडणे यामुळे दुर्गंधी जाणवू शकते.