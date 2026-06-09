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Brain Tumor: मेंदूचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचा काय संबंध? काय आहे जोखीम

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:53 AM IST
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सारांश

आपली जीवनशैली आणि मेंदूचे आरोग्य याचा नक्की काय संबंध आहे? ब्रेन ट्युमर यामुळे होऊ शकतो का? या सगळ्याबाबत तज्ज्ञांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. काय जोखीम आहे जाणून घ्या

ब्रेन ट्युमरचा लाइफस्टाइलचा काय आहे संबंध (फोटो सौजन्य - iStock)

ब्रेन ट्युमरचा लाइफस्टाइलचा काय आहे संबंध (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • ब्रेन ट्युमर म्हणजे काय 
  • मेंदूचे आरोग्य आणि लाइफस्टाइलचे नक्की काय आहे संबंध 
  • यामध्ये जोखीम काय आहे 
रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून वारंवार विचारला जाणारा एक प्रश्न म्हणजे जीवनशैलीचा मेंदूच्या आरोग्यावर आणि ब्रेन ट्यूमर होण्याच्या जोखमीवर काही प्रभाव पडतो का? बहुतेक ब्रेन ट्यूमरची नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नसली तरी, वैज्ञानिक संशोधनातून असे दिसून येते की निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्याने मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते आणि काही जोखीम घटकांपासून संरक्षण मिळू शकते.

ब्रेन ट्यूमर म्हणजे काय?

ब्रेन ट्यूमर म्हणजे मेंदूमध्ये किंवा त्याच्या आसपासच्या भागात पेशींची असामान्य वाढ होणे. ब्रेन ट्यूमरचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत – सौम्य (Benign) आणि घातक (Malignant). काही गाठी थेट मेंदूमध्ये निर्माण होतात, तर काही शरीरातील इतर अवयवांमध्ये असलेल्या कर्करोगामुळे मेंदूपर्यंत पसरतात.

ब्रेन ट्यूमरचे प्रकार, कारणे, लक्षणे, निदान आणि उपचार

ब्रेन ट्यूमरचे जोखीम घटक कोणते?

फुफ्फुसाच्या कर्करोगासारख्या काही आजारांमध्ये धूम्रपान हा स्पष्ट जोखीम घटक असतो. मात्र, जीवनशैली आणि ब्रेन ट्यूमर यांच्यातील संबंध अद्याप निश्चितपणे सिद्ध झालेला नाही.

ब्रेन ट्यूमरशी संबंधित काही ज्ञात जोखीम घटकांमध्ये उच्च प्रमाणातील आयोनायझिंग रेडिएशनचा संपर्क, काही आनुवंशिक विकार (Genetic Syndromes) आणि वाढते वय यांचा समावेश होतो.

मोबाईल फोनचा वापर, विशिष्ट आहार किंवा दैनंदिन पर्यावरणीय घटक यांचा ब्रेन ट्यूमरशी थेट आणि ठोस संबंध असल्याचे अद्याप वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झालेले नाही. तरीदेखील, निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करणे मेंदूच्या तसेच संपूर्ण शरीराच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

मेंदू निरोगी ठेवण्यासाठी उपयुक्त जीवनशैली

  • संतुलित आणि पौष्टिक आहार घ्याः फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, सुकामेवा आणि प्रथिनेयुक्त पदार्थ यांमध्ये मेंदूच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक घटक असतात. या पदार्थांमधील अँटिऑक्सिडंट्स शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात
  • नियमित व्यायाम कराः नियमित शारीरिक व्यायामामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते आणि मेंदूची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते. व्यायामामुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य दोन्ही सुधारते
  • पुरेशी झोप घ्याः मेंदूच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी आणि अपायकारक घटकांचे निर्मूलन करण्यासाठी झोप अत्यंत आवश्यक असते. सतत झोपेचा अभाव राहिल्यास भविष्यात स्मरणशक्ती आणि विचारक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. डॉ. अरविंद बडीगर, टेक्निकल डायरेक्टर, बीडीआर फार्मास्युटिकल्स
  • धूम्रपान टाळा आणि मद्यपान मर्यादित ठेवाः तंबाखूचे सेवन अनेक प्रकारच्या कर्करोगांशी तसेच हृदयविकारांशी संबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, अतिमद्यपानामुळे मेंदूच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे धूम्रपान टाळणे आणि मद्यपान मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे
  • ताणतणावाचे व्यवस्थापन कराः दीर्घकालीन ताणतणावाचा मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ध्यानधारणा, नियमित व्यायाम आणि सामाजिक संबंध जपणे यामुळे ताण नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
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डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करत असलात तरी मेंदूशी संबंधित लक्षणांबाबत सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. सतत डोकेदुखी होणे, फिट्स येणे, दृष्टी धूसर होणे, स्मरणशक्ती कमी होणे किंवा बोलण्यात अडचण येणे यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

ब्रेन ट्यूमर पूर्णपणे टाळण्यासाठी निश्चित असा कोणताही उपाय सध्या उपलब्ध नसला तरी निरोगी जीवनशैली मेंदूचे आरोग्य जपण्यास आणि एकूणच जीवनमान सुधारण्यास मदत करते. ब्रेन ट्यूमरची कारणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन सुरू आहे. तोपर्यंत, आहार, व्यायाम, झोप आणि ताणतणाव नियंत्रण यांसारख्या छोट्या पण महत्त्वाच्या सवयी दीर्घकालीन मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

Web Title: What is brain tumor what is the connection between brain health and lifestyle and the risks

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:53 AM

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