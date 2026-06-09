Brain Tumor: मेंदूचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचा काय संबंध? काय आहे जोखीम

ब्रेन ट्यूमर म्हणजे काय?
ब्रेन ट्यूमर म्हणजे मेंदूमध्ये किंवा त्याच्या आसपासच्या भागात पेशींची असामान्य वाढ होणे. ब्रेन ट्यूमरचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत – सौम्य (Benign) आणि घातक (Malignant). काही गाठी थेट मेंदूमध्ये निर्माण होतात, तर काही शरीरातील इतर अवयवांमध्ये असलेल्या कर्करोगामुळे मेंदूपर्यंत पसरतात.
ब्रेन ट्यूमरचे प्रकार, कारणे, लक्षणे, निदान आणि उपचार
ब्रेन ट्यूमरचे जोखीम घटक कोणते?
फुफ्फुसाच्या कर्करोगासारख्या काही आजारांमध्ये धूम्रपान हा स्पष्ट जोखीम घटक असतो. मात्र, जीवनशैली आणि ब्रेन ट्यूमर यांच्यातील संबंध अद्याप निश्चितपणे सिद्ध झालेला नाही.
ब्रेन ट्यूमरशी संबंधित काही ज्ञात जोखीम घटकांमध्ये उच्च प्रमाणातील आयोनायझिंग रेडिएशनचा संपर्क, काही आनुवंशिक विकार (Genetic Syndromes) आणि वाढते वय यांचा समावेश होतो.
मोबाईल फोनचा वापर, विशिष्ट आहार किंवा दैनंदिन पर्यावरणीय घटक यांचा ब्रेन ट्यूमरशी थेट आणि ठोस संबंध असल्याचे अद्याप वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झालेले नाही. तरीदेखील, निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करणे मेंदूच्या तसेच संपूर्ण शरीराच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
मेंदू निरोगी ठेवण्यासाठी उपयुक्त जीवनशैली
डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?
निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करत असलात तरी मेंदूशी संबंधित लक्षणांबाबत सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. सतत डोकेदुखी होणे, फिट्स येणे, दृष्टी धूसर होणे, स्मरणशक्ती कमी होणे किंवा बोलण्यात अडचण येणे यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
ब्रेन ट्यूमर पूर्णपणे टाळण्यासाठी निश्चित असा कोणताही उपाय सध्या उपलब्ध नसला तरी निरोगी जीवनशैली मेंदूचे आरोग्य जपण्यास आणि एकूणच जीवनमान सुधारण्यास मदत करते. ब्रेन ट्यूमरची कारणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन सुरू आहे. तोपर्यंत, आहार, व्यायाम, झोप आणि ताणतणाव नियंत्रण यांसारख्या छोट्या पण महत्त्वाच्या सवयी दीर्घकालीन मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.