दातांना कधीही नाही लागणार किड, ना येणार घाण वास... आचार्यांनी सांगितला घरगुती मंजनचा उपाय; फक्त 3 साहित्यांची गरज

जुन्या काळात टूथब्रश किंवा टूथपेस्ट नव्हते पण तरीही लोकांचे दात पांढरेशुभ्र आणि स्वच्छ असायचे. असे का, तर त्यावेळी नॅचरल आयुर्वेदिक मंजनचा वापर केला जात होता. आयुर्वेदिक तज्ञ आचार्य मनीष यांनी आपले दात साफ करण्यासाठी आणि त्यांना निरोगी ठेवण्यासाठी एक सोपा आणि घरगुती उपाय आपल्यासोबत शेअर केला आहे. या उपायाच्या मदतीने तुम्ही घरीच कोणतेही पैसे खर्च न करता तुमच्या दातांचे आरोग्य सुधारु शकता. यामुळे दातांना किड लागण्याचीही भिती दूर होते.
घरगुती दंतमंजन
आचार्य मनीष यांनी सांगितले की, टूथपेस्टमध्ये सोडियम लॉरिल सल्फेटचे (SLS) प्रमाण आढळते ज्यामुळे फेस तयार होतो. यात काही असे घटक असतात ज्यामुळे कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. तुम्ही वर्षानुवर्षांपासून टूथपेस्टचा वापर करत आहात पण तरीही जर तुमचे दात क्लिन राहत नसतील तर तुम्ही घरीच प्रभावी मंजन तयार करु शकता. पूर्वाच्या काळी याच मंजनाचा वापर करुन लोकांचे दात शुभ्र पांढरे आणि मजबूत राहत होते. ते म्हणतात ना, काही गोष्टी जुन्याच चांगल्या असतात.
तीन गोष्टींचा वापर करा
जर तुमच्या दातांमध्ये किड लागली असेल किंवा नसेलही लागली तरी तुम्ही या दंतमंजनचा वापर करु शकता. दंतमंजन तयार करण्यासाठी अर्धा चमचे हळद, काळं मीठ आणि मोहरीचे तेल एकत्र करुन पेस्ट तयार करा. या पेस्टला रोज रात्री आणि सकाळी आपल्या दातांवर घासा. यामुळे हिरड्यांतून रक्त येणे बंद होईल, दात स्वच्छ होतील आणि दातांना किड लागली असेल तर ती निघून जाईल.
तोंडाच्या दुर्गंधी पासून सुटका
जर तुम्हाला तोंडाच्या दुर्गंधीपासून सुटका हवी असेल तर दिवसातून ३-४ वेळा जेष्ठमध आणि वेलची चावा. यामुळे तोंडातील घाण वास दूर होण्यास मदत होईल. याचबरोबर यामुळे दातांमध्ये किड लागण्याची भितीही कमी होते. यामुळे फक्त दातच नाही तर घसा देखील साफ होतो.
दातांच्या वेदनेला करा दूर
जर तुमच्या दातांमध्ये वेदना होत असतील आणि या वेदना असहाय्य झाल्या असतील तर हा उपाय तुमच्या कामी येईल. यासाठी कोवळ्या पेरुच्या पानांचा वापर करा आणि त्यांना दातांमध्ये ठेवून चघळत राहा. या पानांमध्ये नैसर्गिक वेदनाशामक आणि जीवाणूनाशक गुणधर्म असतात जे वेदनेला कमी करण्यास मदत करतात. तुम्ही या पानांचा काढा तयार करुनही पिऊ शकता. या काढ्याने गुळण्या करा ज्यामुळे याचा रस दुखऱ्या भागांपर्यंत पोहचेल. यामुळे हिरड्यांमधील सूज कमी होण्यासही मदत मिळते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.