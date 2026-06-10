Travel News : समुद्राच्या आत वसलेल्या वॉटर व्हिलामध्ये घालवा सुट्टीचा आनंद, कुठे आहे ते जाणून घ्या

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…
इरु फुशीमध्ये सुट्टीचा आनंद
जर तुमची सुट्टी तुम्ही एका सुंदर आणि लग्झरीयस जागी घालवण्याचा विचार करत असाल सियम इरु फुशी तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरु शकते. इथले नवीन आणि माॅडर्स व्हिला समुद्रावर बांधण्यात आले आहेत जे फार सुंदर आहेत. उन्हाळ्याच्या या उष्ण वातावरणातून कुठे शांत आणि थंड ठिकाणी जायचं तर या ठिकाणाची निवड तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरेल. इथे द स्पा बाय थलगो’ सर्वात बेस्ट जागा आहे, जिथे पर्यटकांना इंटरनॅशनल थेरपी दिली जाते. याव्यतिरिक्त तुम्ही इथे ऑल फिमेल डायव्हिंग टीमसोबत स्कूबा डायव्हिंगचीही मजा लुटु शकता.
व्हिआयपीचा फिल मिळेल
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तुम्ही इथे किंग साइज लाइफचा आनंद घेऊ इच्छित असाल तर सन सियम इरु वेली तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे. इथे तुम्ही सॅंडबॅक (निळ्याशार पाण्याने वेढलेला संपूर्ण वाळूचा किनारा) बुक करु शकता ज्यात तुमच्या कुटुंबासाठी डिनर टेबल देखील सजवला जाईल.
जेवणाची मजा लुटा
जर तुम्हाला प्रवासोबतच नवीन कल्चर आणि जेवण एक्सप्लोर करायचं असेल तर श्रीलंकेतील सन सियम पासिकुडाह तुमच्यसाठी परफेक्ट चाॅईस आहे. इथे रिसाॅर्टमध्ये तुम्ही शेफसोबत लोकल मार्केटला जाऊन ताज्या भाज्या आणि मसाले खरेदी करु शकता. यानंतर शेफसोबत मिळून तुम्ही पारंपारिक श्रीलंकन जेवण तयार करण्याचे खास सेशल अटेंड करु शकता. यासोबतच संध्याकाळी समुद्रकिनारी तुम्हाला इथे बोनफायरचाही आनंद लुटता येईल.
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सियाम वर्ल्डमध्ये घोडेस्वारीचा आनंद
सन सियाम ओल्हुवेलीमध्ये जेट कार राईड्स आणि वॉटर स्पा उपलब्ध असले तरी, सियाम वर्ल्ड मालदीवमध्ये एक असाधारण अनुभव देते. विचार करा मावळत्या सूर्याखाली समुद्रकिनारी तुम्ही घोडेस्वारी करत आहात… हा अनुभव किती वेगळा असेल. तुम्ही या दृष्यांचा व्हिडिओ देखील शूट करु शकता. संध्याकाळी तुम्ही रिसाॅर्टच्या व्हाईन सेलरमध्ये जाऊ शकता जिथे टेस्टी डिनर तुम्हाला सर्व्ह केले जाईल. तुमचं बजेट चांगलं असेल आणि सुट्टीत रिलॅक्स करण्याचा विचार असेल तर हा तुमच्यासाठी सर्वात योग्य पर्याय ठरेल.