Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Dahi Mirchi Recipe: जेवणात ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आला? मग तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा खमंग चटपटीत दही मिरची

Updated On: Jun 09, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

जेवणाच्या ताटात नेहमीच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर झटपट तुम्ही दही मिरची बनवू शकता. हा पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल.

तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा खमंग चटपटीत दही मिरची

तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा खमंग चटपटीत दही मिरची

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नेहमीच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही झणझणीत खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी कोणताही विकतचा पदार्थ खाण्याऐवजी झटपट तुम्ही खमंग चटपटीत दही मिरची बनवू शकता. दह्याचा आंबटपणा आणि तिखट मिरची चवीला अतिशय भारी लागते. रोजच्या साध्या जेवणाची चव वाढवण्यासाठी दही मिरची हा पदार्थ अतिशय उत्तम आहे. कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात तयार होणारा पदार्थ डब्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. घरातील सगळ्यांचं कायमच चटपटीत चवीचे पदार्थ खायला हवे असतात. पण नेहमीच कामाच्या धावपळीमध्ये पदार्थ बनवण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. अशावेळी तुम्ही दही मिरची बनवू शकता. पारंपरिक चवीची दही मिरची खाल्ल्यानंतर घरातील सगळेच तुमचे कौतुक करतील. दही मिरची तुम्ही गरमागरम भाकरी किंवा वाफाळत्या भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया दही मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

साहित्य:

  • दही
  • मिरची
  • तेल
  • मोहरी
  • हिंग
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • बडीशेप
  • धणे
  • आमचूर पावडर
तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

कृती:

  • चटपटीत दही मिरची बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या पोपटी रंगाच्या मिरच्या काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर त्यातील बिया काढून घ्या.
  • सुरीच्या सहाय्याने मिरचीला एक चीर मारून घ्या. यामुळे मिरचीच्या आतमध्ये मसाले व्यवस्थित बसतील.
    खलबत्त्यामध्ये जिरे, मिरी, बडीशेप आणि अखे धणे टाकून बारीक वाटून घ्या. जास्त जाडसर पावडर करू नये.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात हिंग, मोहरी, चिरलेल्या मिरच्या टाकून मध्यम आचेवर छान परतून घ्या. मिरच्यांना एक वाफ आल्यानंतर खलबत्त्यात कुटलेली मसाल्याची भरड घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, आमचूर पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व मसाले व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्या.
  • गॅस पूर्णपणे मंद आचेवर ठेवून त्यात फेटलेले दही घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि झाकण ठेवून एक वाफ काढून मिक्स करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेल्या चटपटीत दही मिरच्या.

Web Title: How to make dahi mirchi at home simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Momos: घरच्या घरी बनवा रेस्टोरंटसारखे टेस्टी मोमोज; जाणून घ्या सोपी रेसिपी
1

Momos: घरच्या घरी बनवा रेस्टोरंटसारखे टेस्टी मोमोज; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

सकाळच्या नाश्ता होईल आणखीनच स्पेशल ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड, नोट करा रेसिपी
2

सकाळच्या नाश्ता होईल आणखीनच स्पेशल ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड, नोट करा रेसिपी

पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चिझ-गार्लिक पराठा, नोट करून घ्या रेसिपी
3

पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चिझ-गार्लिक पराठा, नोट करून घ्या रेसिपी

Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी
4

Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dahi Mirchi Recipe: जेवणात ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आला? मग तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा खमंग चटपटीत दही मिरची

Dahi Mirchi Recipe: जेवणात ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आला? मग तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा खमंग चटपटीत दही मिरची

Jun 09, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव घसरला; आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव घसरला; आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Jun 09, 2026 | 07:53 AM
Weather Update : देशातील 16 राज्यांत मान्सून दाखल; 11 जूनपासून उत्तर भारतात पावसाला होणार सुरुवात

Weather Update : देशातील 16 राज्यांत मान्सून दाखल; 11 जूनपासून उत्तर भारतात पावसाला होणार सुरुवात

Jun 09, 2026 | 07:10 AM
जुना Smartphone विकताय? सर्वात आधी आवर्जून करा ही 4 कामं; नाहीतर वैयक्तिक डेटा होऊ शकतो लीक

जुना Smartphone विकताय? सर्वात आधी आवर्जून करा ही 4 कामं; नाहीतर वैयक्तिक डेटा होऊ शकतो लीक

Jun 09, 2026 | 07:03 AM
चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

Jun 09, 2026 | 05:30 AM
Pune News: हवामान बदलावर मात करण्यासाठी सामूहिक कृतीची गरज : सुरेश प्रभू

Pune News: हवामान बदलावर मात करण्यासाठी सामूहिक कृतीची गरज : सुरेश प्रभू

Jun 09, 2026 | 02:35 AM
ऐतिहासिक पुण्याची ‘हेरिटेज सफर’ जोरात! सांस्कृतिक पर्यटनाला पर्यटकांची वाढती पसंती; पण…

ऐतिहासिक पुण्याची ‘हेरिटेज सफर’ जोरात! सांस्कृतिक पर्यटनाला पर्यटकांची वाढती पसंती; पण…

Jun 09, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें