Momos: घरच्या घरी बनवा रेस्टोरंटसारखे टेस्टी मोमोज; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

आजच्या फास्टफूडच्या युगात मोमोजने तरुणांच्या मनावर अक्षरशः राज्य केले आहे. संध्याकाळची भूक लागली की गरमागरम, स्टीम आणि तिखट चटणीसोबत सर्व्ह केले जाणारे मोमोज पाहून कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटते. रस्त्यावरील स्टॉलपासून ते मोठ्या कॅफेपर्यंत मोमोजची प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळते. मात्र बाहेरील पदार्थांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव आणि जास्त तेल-मसाल्याचा वापर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. अशावेळी घरच्या घरी कमी खर्चात, स्वच्छ आणि बाजारासारखे चविष्ट मोमोज बनवणे हा उत्तम पर्याय आहे. योग्य साहित्य आणि सोपी पद्धत वापरून तुम्ही काही मिनिटांत स्वादिष्ट मोमोज तयार करू शकता. चला तर जाणून घेऊयात, मोमोज बनवण्यासाची सोपी रेसिपी.
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मोमोज अधिक स्वादिष्ट आणि परफेक्ट बनवण्यासाठी पीठ खूप कडक किंवा खूप सैल मळू नका. स्टफिंगमध्ये भाज्या जास्त शिजवू नयेत, अन्यथा त्यांचा कुरकुरीतपणा कमी होतो. तसेच, स्टफिंगमध्ये पनीर किंवा चिकनही घालू शकता. मोमोज शिजवताना जास्त वाफ होणार नाही याची काळजी घ्या. मोमोज वाफवताना स्टीमरला थोडे तेल लावल्यास ते चिकटत नाहीत. चटणी अधिक चविष्ट करण्यासाठी भाजलेली लाल मिरची आणि लसूण वापरा. हेल्दी पर्याय हवा असल्यास मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ वापरू शकता. तसेच मोमोज गरमागरम सर्व्ह केल्यास त्यांची चव अधिक खुलून येते आणि खाण्याचा आनंद दुप्पट होतो.
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