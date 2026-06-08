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Momos: घरच्या घरी बनवा रेस्टोरंटसारखे टेस्टी मोमोज; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:34 PM IST
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सारांश

Momos Recipe: तुम्हाला देखील रेस्टोरंट स्टाईल टेस्टी मोमोज घरच्या घरी बनवायचे असेल तर ही सोपी रेसिपी नक्की फॉलो करा.

photo- yandex
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विस्तार

आजच्या फास्टफूडच्या युगात मोमोजने तरुणांच्या मनावर अक्षरशः राज्य केले आहे. संध्याकाळची भूक लागली की गरमागरम, स्टीम आणि तिखट चटणीसोबत सर्व्ह केले जाणारे मोमोज पाहून कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटते. रस्त्यावरील स्टॉलपासून ते मोठ्या कॅफेपर्यंत मोमोजची प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळते. मात्र बाहेरील पदार्थांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव आणि जास्त तेल-मसाल्याचा वापर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. अशावेळी घरच्या घरी कमी खर्चात, स्वच्छ आणि बाजारासारखे चविष्ट मोमोज बनवणे हा उत्तम पर्याय आहे. योग्य साहित्य आणि सोपी पद्धत वापरून तुम्ही काही मिनिटांत स्वादिष्ट मोमोज तयार करू शकता. चला तर जाणून घेऊयात, मोमोज बनवण्यासाची सोपी रेसिपी.

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मोमोजसाठी लागणारे साहित्य

  • २ कप मैदा
  • चिमूटभर मीठ
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
  • १ कप बारीक चिरलेला कोबी
  • १ गाजर किसलेले
  • १ कांदा बारीक चिरलेला
  • १ चमचा लसूण
  • १ चमचा मिरची पेस्ट
  • मीठ चवीनुसार
  • काळी मिरी पावडर
  • १ चमचा सोया सॉस

मोमोज बनवण्याची पद्धत

सर्वप्रथम मैदा, मीठ आणि पाणी एकत्र करून मऊ पीठ तयार करा. त्यानंतर एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करून त्यात लसूण, कांदा आणि इतर भाज्या परतून घ्या. त्यात मीठ, मिरी आणि सोया सॉस मिसळून स्टफिंग तयार करा. आता पिठाच्या छोट्या पुरी लाटून त्यामध्ये तयार मिश्रण भरा आणि मोमोजचा आकार द्या. त्यानंतर स्टीमरमध्ये १० ते १५ मिनिटे वाफेवर शिजवा. गरमागरम मोमोज लाल तिखट चटणीसोबत सर्व्ह करा.

मोमोज बनवताना लक्षात ठेवा या खास टिप्स

मोमोज अधिक स्वादिष्ट आणि परफेक्ट बनवण्यासाठी पीठ खूप कडक किंवा खूप सैल मळू नका. स्टफिंगमध्ये भाज्या जास्त शिजवू नयेत, अन्यथा त्यांचा कुरकुरीतपणा कमी होतो. तसेच, स्टफिंगमध्ये पनीर किंवा चिकनही घालू शकता. मोमोज शिजवताना जास्त वाफ होणार नाही याची काळजी घ्या. मोमोज वाफवताना स्टीमरला थोडे तेल लावल्यास ते चिकटत नाहीत. चटणी अधिक चविष्ट करण्यासाठी भाजलेली लाल मिरची आणि लसूण वापरा. हेल्दी पर्याय हवा असल्यास मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ वापरू शकता. तसेच मोमोज गरमागरम सर्व्ह केल्यास त्यांची चव अधिक खुलून येते आणि खाण्याचा आनंद दुप्पट होतो.

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Web Title: Homemade veg momos recipe easy steamed momos at home

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:34 PM

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