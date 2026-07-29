बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:20 AM IST
जाहिरात
सारांश

श्रावण महिना आणि कावड यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख शिवमंदिरांमध्ये भक्तांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. जलाभिषेकासाठी येणाऱ्या भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन मंदिरांची सजावट, स्वच्छता, रांग व्यवस्थापन आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हर हर महादेवाच्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव
  •  श्रावणासाठी ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी
  • भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची सुरक्षा व्यवस्था
 

भगवान शिवाच्या पुजेसाठी सर्वात पवित्र असलेला श्रावण महिना गुरुवार, ३० जुलै रोजी सुरू होत भाहे. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील प्राचीन श्री अंबरेश्वर शिव मंदिर आणि खिडकाळी शिव मंदिरासह जिल्ह्यातील सर्व प्राचीन शिव मंदिरांमध्ये स्वच्छता आणि व्यवस्थेला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे. भगवान शिवाचा जलाभिषेक करण्यासाठी भाविक गुरुवारी पहाटे मंदिरांमध्ये दाखल होतील. ‘बोल बम’ आणि ‘हर हर महादेव’ चा जयघोष संपूर्ण परिसरात घुमणार असून, त्यासाठी शिव मंदिरांची सजावट केली जात आहे.

ठाण्यात, जांभळी नाका येथील श्री कौपिनेश्वर मंदिर, गायमुख येथील जगन्नाथ महादेव मंदिर, तलाव पाळी येथील शिव मंदिर, ढोकळी कोलशेत येथील नंदी बाबा मंदिर, शहरातील बथळसर मंदिर, उपवन तलाव येथील शिव मंदिर आणि नीलकंठ महादेव मंदिर, रेमंड कॉम्प्लेक्स येथील नागनाथ महादेव मंदिर, मानपाडा येथील टिकुजिनी वाडी येथील शिव मंदिर आणि कळवा येथील आर्यनेश्वर मंदिर, तसेच इतर शिव मंदिरांमध्ये जलाभिषेक सोहळ्यासाठी विशेष स्वच्छता, रंगरंगोटी, फुले व दिव्यांची सजावट, तसेच लांबच लांब रांगा आणि बॅरिकेची व्यवस्था केली जात आहे. याव्यतिरिक्त, विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था केली जात असून, पुजारी पूजेचे साहित्य तयार करत आहेत.

कावड यात्रा मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था

कावड यात्रा आणि भाविकांच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासन प्रमुख मंदिरे आणि मार्गावर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करत आहे. उत्तर भारताप्रमाणेच, ठाणे जिल्ह्यातही कावड यात्रा विविध ठिकाणी आयोजित केली जाते. कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासन कावड यात्रेच्या मार्गावर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करत आहे. भक्त शिव मंदिरांमध्ये जलाभिषेक आणि शिवपूजा करतील.

Barvi Dam: बारवी धरणातील पाणीसाठा 73.58 टक्क्यांचा टप्पा पार, ठाणे जिल्ह्याची चिंता कमी

श्रावणातील प्रत्येक सोमवारला विशेष महत्त्व

समुद्रमंथनाच्या कथेनुसार, भगवान शिवाने विष प्राशन करून विश्वाचे रक्षण केले.

श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी उपवास करणे आणि शिवलिंगाला पाणी, बेलपत्र व इतर पूजेचे साहित्य अर्पण करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.

धार्मिक मान्यतेनुसार, या महिन्यात भक्तीभावाने शिवलिंगाला अर्पण केलेला पाण्याचा एक कलशसुद्धा भगवान शिवाला प्रसन्न करतो आणि त्यांच्या भक्तांना सुख, शांती व समृद्धीचा आशीर्वाद देतो, असे टिटवाळा येथील शिव दुर्गा मंदिराचे पुजारी, पंडित नरेंद्र महाराज यांनी सांगितले.

गोकुळाष्टमीपूर्वी मोठा दिलासा! दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षणाची शक्यता; एकनाथ शिंदेंचे तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश

भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची कडक सुरक्षा व्यवस्था

श्रावण महिन्यात होणारी भाविकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, अंबरनाथ येथील प्राचीन श्री अंबारेश्वर शिव मंदिरात विशेष तयारी केली जात आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने गर्दी नियंत्रण, रांग व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे. मंदिराचे दरवाजे दररोज सकाळी ६:०० ते रात्री ९:०० वाजेपर्यंत उघडे असतात आणि विशेषतः श्रावण महिन्यातील सोमवारी होणारी भाविकांची मोठी गर्दी हाताळण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारले जातात.

दर सोमवारी जलाभिषेक आणि दूधभिषेकासाठी येणाऱ्या हजारो भाविकांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. दूरदूरहून येणाऱ्या शिवभक्तांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी सुमारे १००० वर्षे जुना हा ऐतिहासिक हेमांडपंथी-शैलीचा मंदिर परिसर फुले आणि दिव्यांनी सजवला जातो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: श्रावण महिन्यात शिवमंदिरांमध्ये विशेष तयारी का केली जाते?

    Ans: जलाभिषेकासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येत असल्याने मंदिरांमध्ये स्वच्छता, सजावट, रांग व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्था केली जाते.

  • Que: कावड यात्रेचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: कावड यात्रेत शिवभक्त पवित्र नदीचे जल आणून शिवलिंगावर अभिषेक करतात. ही यात्रा भगवान शिवाप्रती भक्ती आणि श्रद्धेचे प्रतीक मानली जाते.

  • Que: ठाण्यातील कोणती प्रमुख शिवमंदिरे श्रावणासाठी सज्ज आहेत?

    Ans: अंबरनाथचे प्राचीन अंबरेश्वर मंदिर, ठाण्यातील कौपिनेश्वर मंदिर, गायमुख येथील जगन्नाथ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर आणि इतर अनेक शिवमंदिरांमध्ये विशेष तयारी करण्यात आली आहे.

Web Title: Shravan 2026 special preparations at shiva temple in thane district for shravan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 09:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा
1

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य
2

Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य

Shravan 2026: श्रावणात ‘ही’ 4 स्वप्ने दिसत आहेत? धार्मिक श्रद्धेनुसार मानले जातात शुभ संकेत
3

Shravan 2026: श्रावणात ‘ही’ 4 स्वप्ने दिसत आहेत? धार्मिक श्रद्धेनुसार मानले जातात शुभ संकेत

Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ‘या’ वस्तू अर्पण केल्याने मिळतो लाभ
4

Shravan 2026: श्रावणातील दानाचे महत्त्व! ‘या’ वस्तू अर्पण केल्याने मिळतो लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत तुमचं नाव नाही का? मग ही बातमी आधी वाचाच

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत तुमचं नाव नाही का? मग ही बातमी आधी वाचाच

Jul 29, 2026 | 12:05 PM
शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

Jul 29, 2026 | 11:58 AM
धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

Jul 29, 2026 | 11:56 AM
पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

Jul 29, 2026 | 11:50 AM
Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Jul 29, 2026 | 11:38 AM
Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Jul 29, 2026 | 11:30 AM
WhatsApp Update: स्टेटस अपलोड करताना स्पेलिंग चुकली? चिंता करू नका, व्हॉट्सॲप लवकरच घेऊन येणार कॅप्शन एडिट फीचर

WhatsApp Update: स्टेटस अपलोड करताना स्पेलिंग चुकली? चिंता करू नका, व्हॉट्सॲप लवकरच घेऊन येणार कॅप्शन एडिट फीचर

Jul 29, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा