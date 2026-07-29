Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी

भगवान शिवाच्या पुजेसाठी सर्वात पवित्र असलेला श्रावण महिना गुरुवार, ३० जुलै रोजी सुरू होत भाहे. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील प्राचीन श्री अंबरेश्वर शिव मंदिर आणि खिडकाळी शिव मंदिरासह जिल्ह्यातील सर्व प्राचीन शिव मंदिरांमध्ये स्वच्छता आणि व्यवस्थेला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे. भगवान शिवाचा जलाभिषेक करण्यासाठी भाविक गुरुवारी पहाटे मंदिरांमध्ये दाखल होतील. ‘बोल बम’ आणि ‘हर हर महादेव’ चा जयघोष संपूर्ण परिसरात घुमणार असून, त्यासाठी शिव मंदिरांची सजावट केली जात आहे.
ठाण्यात, जांभळी नाका येथील श्री कौपिनेश्वर मंदिर, गायमुख येथील जगन्नाथ महादेव मंदिर, तलाव पाळी येथील शिव मंदिर, ढोकळी कोलशेत येथील नंदी बाबा मंदिर, शहरातील बथळसर मंदिर, उपवन तलाव येथील शिव मंदिर आणि नीलकंठ महादेव मंदिर, रेमंड कॉम्प्लेक्स येथील नागनाथ महादेव मंदिर, मानपाडा येथील टिकुजिनी वाडी येथील शिव मंदिर आणि कळवा येथील आर्यनेश्वर मंदिर, तसेच इतर शिव मंदिरांमध्ये जलाभिषेक सोहळ्यासाठी विशेष स्वच्छता, रंगरंगोटी, फुले व दिव्यांची सजावट, तसेच लांबच लांब रांगा आणि बॅरिकेची व्यवस्था केली जात आहे. याव्यतिरिक्त, विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था केली जात असून, पुजारी पूजेचे साहित्य तयार करत आहेत.
कावड यात्रा आणि भाविकांच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासन प्रमुख मंदिरे आणि मार्गावर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करत आहे. उत्तर भारताप्रमाणेच, ठाणे जिल्ह्यातही कावड यात्रा विविध ठिकाणी आयोजित केली जाते. कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासन कावड यात्रेच्या मार्गावर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करत आहे. भक्त शिव मंदिरांमध्ये जलाभिषेक आणि शिवपूजा करतील.
समुद्रमंथनाच्या कथेनुसार, भगवान शिवाने विष प्राशन करून विश्वाचे रक्षण केले.
श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी उपवास करणे आणि शिवलिंगाला पाणी, बेलपत्र व इतर पूजेचे साहित्य अर्पण करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.
धार्मिक मान्यतेनुसार, या महिन्यात भक्तीभावाने शिवलिंगाला अर्पण केलेला पाण्याचा एक कलशसुद्धा भगवान शिवाला प्रसन्न करतो आणि त्यांच्या भक्तांना सुख, शांती व समृद्धीचा आशीर्वाद देतो, असे टिटवाळा येथील शिव दुर्गा मंदिराचे पुजारी, पंडित नरेंद्र महाराज यांनी सांगितले.
श्रावण महिन्यात होणारी भाविकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, अंबरनाथ येथील प्राचीन श्री अंबारेश्वर शिव मंदिरात विशेष तयारी केली जात आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने गर्दी नियंत्रण, रांग व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे. मंदिराचे दरवाजे दररोज सकाळी ६:०० ते रात्री ९:०० वाजेपर्यंत उघडे असतात आणि विशेषतः श्रावण महिन्यातील सोमवारी होणारी भाविकांची मोठी गर्दी हाताळण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारले जातात.
दर सोमवारी जलाभिषेक आणि दूधभिषेकासाठी येणाऱ्या हजारो भाविकांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. दूरदूरहून येणाऱ्या शिवभक्तांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी सुमारे १००० वर्षे जुना हा ऐतिहासिक हेमांडपंथी-शैलीचा मंदिर परिसर फुले आणि दिव्यांनी सजवला जातो.
Ans: जलाभिषेकासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येत असल्याने मंदिरांमध्ये स्वच्छता, सजावट, रांग व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्था केली जाते.
Ans: कावड यात्रेत शिवभक्त पवित्र नदीचे जल आणून शिवलिंगावर अभिषेक करतात. ही यात्रा भगवान शिवाप्रती भक्ती आणि श्रद्धेचे प्रतीक मानली जाते.
Ans: अंबरनाथचे प्राचीन अंबरेश्वर मंदिर, ठाण्यातील कौपिनेश्वर मंदिर, गायमुख येथील जगन्नाथ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर आणि इतर अनेक शिवमंदिरांमध्ये विशेष तयारी करण्यात आली आहे.