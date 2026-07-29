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  • Actress Shivangi Joshi Made A Shocking Revelation That She Was Sexually Abused By Her Maternal Uncle During Her Childhood

‘Kiss करण्याचा प्रयत्न…’, मामानेच केला लैंगिक छळ’; टीव्ही अभिनेत्रीने सांगितला बालपणीचा धक्कादायक अनुभव`

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:44 AM IST
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सारांश

Shivangi Joshi : 'लॉक अप 2'मध्ये टीव्ही अभिनेत्री शिवांगी जोशीने बालपणी मामाकडून झालेल्या लैंगिक छळाचा आणि अभिनयाच्या नावाखाली kiss करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक खुलासा केला.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • टीव्ही अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा
  • मामानेच केला लैगिंक छळ
  • खुलासा करताना अभिनेत्री झाली भावूक
नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो ‘लॉक अप २’ सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. या शोमध्ये स्पर्धक त्यांच्या आयुष्यातील अनेक धक्कादायक आणि भावनिक अनुभवांचा खुलासा करत आहेत. याच दरम्यान लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) हिने तिच्या बालपणी घडलेल्या दोन वेदनादायी घटनांचा उल्लेख करत सर्वांनाच हादरवून सोडले.

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘बरसातें’ आणि ‘बडे अच्छे लगते हैं २’ यांसारख्या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेल्या शिवांगीने सांगितले की, तिच्या वडिलांच्या व्यवसायात मोठे नुकसान झाल्याने कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढावले होते. परिस्थिती इतकी बिकट झाली होती की कुटुंबाला जगण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्या काळानंतर घराची जबाबदारी तिने स्वतःच्या खांद्यावर घेतल्याचेही तिने सांगितले.

मात्र, यापेक्षाही धक्कादायक खुलासा करताना शिवांगी भावूक झाली. तिने सांगितले की, लहानपणी तिच्या आईच्या दत्तक भावाने म्हणजेच तिच्या मामाने तिचा लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. सुरुवातीला अभिनय शिकवण्याच्या आणि गाडी चालवण्याच्या बहाण्याने तो तिच्याशी अयोग्य वर्तन करत असल्याचे तिला जाणवले. त्यावेळी नेमके काय घडत आहे, हे लहान असल्याने तिला समजत नव्हते, असे तिने सांगितले.

शिवांगीच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईत अभिनयासाठी जाण्यापूर्वी तिच्या मामाने तिला ‘अभिनयात अशा गोष्टी कराव्याच लागतात’ असे सांगत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. अभिनयाच्या नावाखाली तिला जबरदस्तीने kiss करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यावेळी तिने धाडस दाखवत त्याला विरोध केला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर मारल्याचे तिने सांगितले.

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त्यानंतर तो संतापला आणि तिला इजा करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी तिचे आई-वडील घरी आले. घडलेला प्रकार समजल्यानंतर त्यांनी संबंधित नातेवाईकाला घराबाहेर काढत त्याचा जाब विचारला, असेही शिवांगीने सांगितले.

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Web Title: Actress shivangi joshi made a shocking revelation that she was sexually abused by her maternal uncle during her childhood

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:44 AM

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