Brain Tumor: निष्काळजीपणा की मेंदूतील ट्युमरचे संकेत? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे बेतेल जीवावर

निष्काळजीपणा हा एकटाच मेंदूतील ट्युमरचे लक्षण नसतो. मात्र, तोल जाणे किंवा हालचालींमधील समन्वय सतत बिघडत असेल आणि त्यासोबत डोकेदुखी, फिट्स, अशक्तपणा, दृष्टीदोष किंवा स्मरणशक्तीतील बदल यांसारखी लक्षणे दिसत असतील, तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा लक्षणांची वेळेत ओळख झाल्यास उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळू शकतात. डॉ. फुरकान खान, Neurologist at Saifee Hospital यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
मेंदूतील ट्युमरचा समन्वयावर कसा परिणाम होतो?
मेंदू शरीराच्या हालचाली, तोल, समन्वय, दृष्टी आणि अवकाशीय जाणीव (Spatial Awareness) नियंत्रित करतो. मेंदूच्या विशिष्ट भागात ट्युमर निर्माण झाल्यास या कार्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, सेरेबेलम (Cerebellum) या भागातील ट्युमरमुळे तोल आणि समन्वय बिघडू शकतो, तर मोटर कॉर्टेक्सवरील ट्युमरमुळे अशक्तपणा आणि हालचालींमध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते. पॅरिएटल लोब (Parietal Lobe) प्रभावित झाल्यास अंतराचा अंदाज घेणे किंवा परिसरात सुरक्षितपणे वावरणे कठीण होऊ शकते.
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यामुळे व्यक्तीमध्ये खालील बदल दिसून येऊ शकतात:
निष्काळजीपणासोबत इतर न्यूरोलॉजिकल लक्षणे दिसत असल्यास त्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामध्ये कोणती लक्षणे येतात जाणून घ्याः
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मुलांमधील मेंदूतील ट्युमरची लक्षणे
मुलांमध्ये ही लक्षणे प्रौढांपेक्षा वेगळी असू शकतात. पालकांनी खालील गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यावे:
डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?
सुरुवातीला रुग्णाची सविस्तर न्यूरोलॉजिकल तपासणी केली जाते. त्यानंतर आवश्यक वाटल्यास मेंदूचे इमेजिंग करण्याचा सल्ला दिला जातो. मेंदूतील ट्युमर शोधण्यासाठी एमआरआय (MRI) ही सर्वाधिक संवेदनशील आणि विश्वासार्ह तपासणी मानली जाते. रुग्णाच्या लक्षणांनुसार इतर काही तपासण्याही सुचवल्या जाऊ शकतात.
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लवकर निदान का महत्त्वाचे?
सर्व मेंदूतील ट्युमर कर्करोगजन्य असतातच असे नाही. अनेक प्रकारचे ट्युमर वेळेत निदान झाल्यास प्रभावीपणे उपचार करता येतात. न्यूरोलॉजिकल लक्षणांची लवकर ओळख झाल्यास अपंगत्व टाळता येते, गुंतागुंत कमी करता येते आणि उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळू शकतात.
म्हणूनच, साधा निष्काळजीपणा नेहमीच चिंतेचे कारण नसला तरी तोल किंवा समन्वयामध्ये सातत्याने बिघाड होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. शरीरात होत असलेल्या अशा बदलांकडे वेळेवर लक्ष दिल्यास गंभीर आजारांचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात होऊ शकते आणि उपचार अधिक प्रभावी ठरू शकतात.