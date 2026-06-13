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Kitchen Tips: कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी येते? ‘या’ घरगुती उपायांनी होईल समस्या दूर

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:29 PM IST
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सारांश

Eyes Getting watery While Cutting Onions: कांदा चिरताना डोळ्यांत जळजळ होणे आणि अश्रू येणे ही सामान्य समस्या आहे. हा त्रास टाळण्यासाठी काही सोपे आणि प्रभावी उपाय अवलंबल्यास कांदा चिरणे अधिक सोपेहोऊ शकते.

photo- yandex
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विस्तार
  • कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी येते?
  • ‘या’ घरगुती उपायांनी होईल समस्या दूर
  • डोळ्यांतून पाणी का येते?
भारतीय स्वयंपाकघरात कांद्याशिवाय अनेक पदार्थांची कल्पनाच करता येत नाही. भाजी, आमटी, पुलाव किंवा मसालेदार पदार्थ असो, कांद्याशिवाय चव अपूर्ण वाटते. मात्र त्र कांदा चिरताना डोळ्यांत जळजळ होणे, पाणी येणे आणि अश्रू वाहणे ही जवळपास प्रत्येकाचीच समस्या असते. अनेकांना हा त्रास इतका होतो की कांदा चिरणे हेच सर्वात अवघड काम वाटू लागते. पण कांदा चिरताना डोळ्यांतून अश्रू का येतात आणि हा त्रास टाळण्यासाठी कोणते उपाय प्रभावी ठरू शकतात,जाणून घ्या.

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कांदा चिरताना डोळ्यांतून पाणी का येते?

कांदा कापताना त्यातील पेशी तुटतात आणि त्यातून सल्फरयुक्त संयुगे बाहेर पडतात. डोळ्यांतील ओलाव्याशी संपर्कात आल्यावर जळजळ निर्माण करतात. परिणामी कांदा कापताना डोळ्याच पाणी येते.

फ्रीजमध्ये ठेवा कांदा

कांदा चिरण्यापूर्वी २० ते ३० मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवल्यास त्यातील रासायनिक प्रक्रिया मंदावते. त्यामुळे हवेत कमी प्रमाणात वायू पसरतो आणि डोळ्यांची जळजळ कमी होते.

धारदार सुरी वापरणे ठरते फायदेशीर

बोथट सुरीमुळे कांदा जास्त चिरडला जातो आणि अधिक वायू बाहेर पडतात. धारदार सुरीने कांदा स्वच्छ कापला जात असल्याने डोळ्यांवर होणारा परिणाम कमी होतो.

चिमणी किंवा फॅन सुरू ठेवा

किचनमधील एक्झॉस्ट फॅन, चिमणी किंवा उघडी खिडकी यांचा वापर केल्यास कांद्याचे वायू लगेच बाहेर निघून जातात. त्यामुळे ते डोळ्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता कमी होते.

मुळाचा भाग शेवटी कापा

कांद्याच्या मुळाजवळ अश्रू निर्माण करणारे घटक जास्त प्रमाणात असतात. त्यामुळे हा भाग शेवटी कापल्यास डोळ्यांवर होणारा त्रास कमी होऊ शकतो.

ओला टिश्यू वापर करा

कांदा चिरताना चॉपिंग बोर्डजवळ ओला टिश्यू ठेवल्यास काही वायू त्यात शोषले जाऊ शकतात. तसेच चष्मा किंवा गॉगल वापरल्यास डोळ्यांचे थेट संरक्षण होते.

स्वयंपाकघरातील काम होईल अधिक सोपे

कांदा चिरताना डोळ्यांतून पाणी येणे ही सामान्य समस्या असली तरी काही साध्या आणि प्रभावी उपायांच्या मदतीने हा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. त्यामुळे पुढच्या वेळी स्वयंपाक करताना या टिप्स नक्की वापरून पाहा आणि कांदा चिरण्याचा अनुभव अधिक सोपा आणि आरामदायी बनवा.

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Web Title: Onion cutting tips how to prevent tears and eye irritation while chopping onions

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:29 PM

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