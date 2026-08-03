ऑफिस आणि मॉलमधील हँड ड्रायर वापरताय? जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम

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हँड ड्रायरमध्ये वेगाने हवा फेकली जाते, ज्यामुळे हातावरील पाणी सुकते. मात्र, सार्वजनिक स्वच्छतागृहातील हवा नेहमी स्वच्छ असेलच असे नाही. काही अभ्यासांनुसार एअर-जेट ड्रायर वापरताना सूक्ष्म थेंब आणि एरोसोल हवेत मिसळू शकतात, ज्यामुळे आसपासच्या पृष्ठभागांवर किंवा व्यक्तीच्या जवळपास जंतू पोहोचण्याची शक्यता असते.
हात धुणे ही स्वच्छतेची महत्त्वाची सवय आहे, परंतु हात सुकवण्याची पद्धतही तितकीच महत्त्वाची आहे. जर हँड ड्रायरच्या आतील भागात धूळ, जंतू किंवा अस्वच्छ हवा असेल, तर ती हवा हातांवर येऊ शकते. त्यामुळे सर्दी, फ्लू किंवा पोटाच्या संसर्गासारख्या समस्या वाढण्याचा धोका वाढू शकतो.
सर्व हँड ड्रायर सारखे नसतात. HEPA फिल्टर असलेली उपकरणे हवेतील अनेक सूक्ष्म कण गाळून टाकू शकतात. परंतु, नियमित स्वच्छता आणि उत्तम हवा असलेल्या ठिकाणी संसर्गाचा धोका तुलनेने कमी असू शकतो.
काही अभ्यासांनुसार, हँड ड्रायर हा अधिक पर्यावरणपूरक पर्याय मानला जातो. परंतु, हात पुसताना डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल जीवाणूंचा प्रसार कमी करू शकतात. टिश्यूज उपलब्ध असल्यास, त्यांचा वापर करणे अधिक सुरक्षित असू शकते, विशेषतः रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी.
हँड ड्रायरमधून येणारी गरम किंवा वेगवान हवा त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा कमी करू शकते. वारंवार वापर केल्यास काही लोकांमध्ये हात कोरडे पडणे, त्वचेवर ताण जाणवणे किंवा संवेदनशील त्वचेमध्ये जळजळ होण्यासारख्या समस्या जाणवू शकतात.
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