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ऑफिस आणि मॉलमधील हँड ड्रायर वापरताय? जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:22 PM IST
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सारांश

Office- Mall Hand Dryer Side Effects On Health: सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये हात सुकवण्यासाठी वापरला जाणारा हँड ड्रायर सोयीचा असला तरी त्याचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • ऑफिस आणि मॉलमधील हँड ड्रायर वापरताय?
  • जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम
  • हँड ड्रायर धोकादायक असतो का?
आजकाल ऑफिस, मॉल, हॉटेल आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये हात सुकवण्यासाठी हँड ड्रायरचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कागदी टॉवेलचा वापर कमी करण्यासाठी ही सुविधा सोयीची मानली जाते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हँड ड्रायरचा चुकीचा किंवा सतत वापर आरोग्यासाठी काही धोकादायक ठरु शकतो. विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणच्या हँड ड्रायरमधून जंतू पसरण्याची शक्यता असते.

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हँड ड्रायरमुळे जंतू पसरण्याची शक्यता

हँड ड्रायरमध्ये वेगाने हवा फेकली जाते, ज्यामुळे हातावरील पाणी सुकते. मात्र, सार्वजनिक स्वच्छतागृहातील हवा नेहमी स्वच्छ असेलच असे नाही. काही अभ्यासांनुसार एअर-जेट ड्रायर वापरताना सूक्ष्म थेंब आणि एरोसोल हवेत मिसळू शकतात, ज्यामुळे आसपासच्या पृष्ठभागांवर किंवा व्यक्तीच्या जवळपास जंतू पोहोचण्याची शक्यता असते.

हात स्वच्छ करण्याऐवजी वाढू शकतो संसर्गाचा धोका

हात धुणे ही स्वच्छतेची महत्त्वाची सवय आहे, परंतु हात सुकवण्याची पद्धतही तितकीच महत्त्वाची आहे. जर हँड ड्रायरच्या आतील भागात धूळ, जंतू किंवा अस्वच्छ हवा असेल, तर ती हवा हातांवर येऊ शकते. त्यामुळे सर्दी, फ्लू किंवा पोटाच्या संसर्गासारख्या समस्या वाढण्याचा धोका वाढू शकतो.

हँड ड्रायर धोकादायक असतो का?

सर्व हँड ड्रायर सारखे नसतात. HEPA फिल्टर असलेली उपकरणे हवेतील अनेक सूक्ष्म कण गाळून टाकू शकतात. परंतु, नियमित स्वच्छता आणि उत्तम हवा असलेल्या ठिकाणी संसर्गाचा धोका तुलनेने कमी असू शकतो.

टिश्यू पेपर की हँड ड्रायर?

काही अभ्यासांनुसार, हँड ड्रायर हा अधिक पर्यावरणपूरक पर्याय मानला जातो. परंतु, हात पुसताना डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल जीवाणूंचा प्रसार कमी करू शकतात. टिश्यूज उपलब्ध असल्यास, त्यांचा वापर करणे अधिक सुरक्षित असू शकते, विशेषतः रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी.

त्वचेवर होऊ शकतो परिणाम

हँड ड्रायरमधून येणारी गरम किंवा वेगवान हवा त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा कमी करू शकते. वारंवार वापर केल्यास काही लोकांमध्ये हात कोरडे पडणे, त्वचेवर ताण जाणवणे किंवा संवेदनशील त्वचेमध्ये जळजळ होण्यासारख्या समस्या जाणवू शकतात.

 ही काळजी घ्या

  • हात धुतल्यानंतर शक्य असल्यास स्वच्छ पेपर टॉवेलचा वापर करा.
  • हँड ड्रायर वापरताना त्याच्या आतील भागाला हात लागू देऊ नका.
  • हात पूर्णपणे सुकवण्यापूर्वी चेहरा किंवा डोळ्यांना स्पर्श टाळा.
  • संवेदनशील त्वचा असल्यास वारंवार हँड ड्रायर वापरणे टाळा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Public washroom hand dryer health risks infection

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:22 PM

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