‘जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा’; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

देशातील रोजगार, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब या मुद्द्यांवरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी “जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा” असा इशारा देत केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्याचवेळी बिहारच्या बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या विजयामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे 8 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्याची घोषणा केली. रोजगाराच्या संधी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात हे आंदोलन होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या संख्येने युवकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
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आपल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले की, कोटा आणि देहराडूननंतर आता प्रयागराजमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला जाणार आहे. दरवर्षी लाखो युवक विविध सरकारी भरती परीक्षांचे अर्ज भरतात, परीक्षा शुल्क भरतात आणि निकालाची प्रतीक्षा करतात. मात्र, पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।” कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब ‘छात्रों की गूंज’ प्रयागराज पहुंच रही है। यह वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं – फ़ॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, और इंतज़ार करते रहते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना। रुकी हुई भर्तियों ने… pic.twitter.com/xrDt39tntn — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 3, 2026
विद्यार्थ्यांनी न्यायाची मागणी केल्यावर त्यांच्यावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज आणि पेलेटगनचा वापर झाल्याचाही दावा त्यांनी केला. या प्रश्नांवर सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, अन्यथा सत्ता सोडावी, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, बिहारच्या बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी मोठा विजय मिळवला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या पारंपरिक प्रभावक्षेत्रात झालेल्या या निवडणुकीत जनसुराजने भाजपला धक्का दिला. प्रशांत किशोर यांनी सुमारे 19 हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवत बिहारच्या राजकारणात आपले अस्तित्व ठळकपणे दाखवून दिले.
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मतमोजणीच्या अंतिम आकडेवारीनुसार, प्रशांत किशोर यांना 63,203 मते, भाजपचे नीरज सिन्हा यांना 44,250 मते, तर राष्ट्रीय जनता दलाच्या रेखा गुप्ता यांना 14,085 मते मिळाली. विशेष म्हणजे, मागील बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनसुराज पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. मात्र, या पोटनिवडणुकीतील विजयामुळे पक्षाला नवे राजकीय बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
राहुल गांधींच्या आंदोलनाच्या घोषणेने आणि प्रशांत किशोरांच्या विजयाने विरोधी राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. रोजगार, शिक्षण आणि युवकांच्या प्रश्नांवर पुढील काही दिवसांत राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.