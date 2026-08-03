सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Rahul Gandhi Job Nahi Milega To Singhasan Hilega Prashant Kishor Bankipur Victory

‘जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा’; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

रोजगार, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबाच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी यांनी केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. दुसरीकडे, बिहारच्या बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या विजयामुळे भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू आहे.

'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा'; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा'; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राहुल गांधींची 8 ऑगस्टला प्रयागराजमध्ये रोजगारासाठी आंदोलनाची घोषणा
  • “जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा” म्हणत सरकारला इशारा
  • बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोरांचा सुमारे 19 हजार मतांनी विजय
 

देशातील रोजगार, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब या मुद्द्यांवरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी “जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा” असा इशारा देत केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्याचवेळी बिहारच्या बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या विजयामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे 8 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्याची घोषणा केली. रोजगाराच्या संधी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात हे आंदोलन होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या संख्येने युवकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Bankipur By-election : भाजपच्या बालेकिल्ल्यात प्रशांत किशोरांची मुसंडी; बांकीपूर पोटनिवडणुकीत मोठी आघाडी

नेमकं काय म्हणाले राहुल गांधी ?

आपल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले की, कोटा आणि देहराडूननंतर आता प्रयागराजमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला जाणार आहे. दरवर्षी लाखो युवक विविध सरकारी भरती परीक्षांचे अर्ज भरतात, परीक्षा शुल्क भरतात आणि निकालाची प्रतीक्षा करतात. मात्र, पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.


विद्यार्थ्यांनी न्यायाची मागणी केल्यावर त्यांच्यावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज आणि पेलेटगनचा वापर झाल्याचाही दावा त्यांनी केला. या प्रश्नांवर सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, अन्यथा सत्ता सोडावी, असेही त्यांनी म्हटले.

बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांची बाजी

दरम्यान, बिहारच्या बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी मोठा विजय मिळवला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या पारंपरिक प्रभावक्षेत्रात झालेल्या या निवडणुकीत जनसुराजने भाजपला धक्का दिला. प्रशांत किशोर यांनी सुमारे 19 हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवत बिहारच्या राजकारणात आपले अस्तित्व ठळकपणे दाखवून दिले.

Rahul Gandhi on NEET : ‘विद्यार्थ्यांना माफीची नाही, न्यायाची गरज’; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात

मतमोजणीच्या अंतिम आकडेवारीनुसार, प्रशांत किशोर यांना 63,203 मते, भाजपचे नीरज सिन्हा यांना 44,250 मते, तर राष्ट्रीय जनता दलाच्या रेखा गुप्ता यांना 14,085 मते मिळाली. विशेष म्हणजे, मागील बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनसुराज पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. मात्र, या पोटनिवडणुकीतील विजयामुळे पक्षाला नवे राजकीय बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.

राहुल गांधींच्या आंदोलनाच्या घोषणेने आणि प्रशांत किशोरांच्या विजयाने विरोधी राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. रोजगार, शिक्षण आणि युवकांच्या प्रश्नांवर पुढील काही दिवसांत राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Rahul gandhi job nahi milega to singhasan hilega prashant kishor bankipur victory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 08:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?
1

Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान
2

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

‘ई-२०’ हे मोदी-गडकरी-फडणवीसांचा मोठा स्कॅम, नितीन गडकरींचा राजीनामा घ्या; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी
3

‘ई-२०’ हे मोदी-गडकरी-फडणवीसांचा मोठा स्कॅम, नितीन गडकरींचा राजीनामा घ्या; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Rahul Gandhi on NEET : ‘विद्यार्थ्यांना माफीची नाही, न्यायाची गरज’; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात
4

Rahul Gandhi on NEET : ‘विद्यार्थ्यांना माफीची नाही, न्यायाची गरज’; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा’; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

‘जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा’; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

Aug 03, 2026 | 08:11 PM
IND Vs SL: कोणाचा बळी जाणार! Devdatt Padikkal की Sai Sudharsan? श्रीलंकेविरुद्ध कोण खेळणार?

IND Vs SL: कोणाचा बळी जाणार! Devdatt Padikkal की Sai Sudharsan? श्रीलंकेविरुद्ध कोण खेळणार?

Aug 03, 2026 | 08:08 PM
कोकणाची ‘जीवनवाहिनी’ बनली ‘मरणवाहिनी’! हजारो कोटींचा Mumbai -Goa महामार्ग आहे की अपघातांचा सापळा?

कोकणाची ‘जीवनवाहिनी’ बनली ‘मरणवाहिनी’! हजारो कोटींचा Mumbai -Goa महामार्ग आहे की अपघातांचा सापळा?

Aug 03, 2026 | 07:39 PM
फाऊंटन-गायमुख रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून मिरा-भाईंदरचे राजकारण तापले; महापौरांच्या पत्रावरून शिवसेना आक्रमक

फाऊंटन-गायमुख रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून मिरा-भाईंदरचे राजकारण तापले; महापौरांच्या पत्रावरून शिवसेना आक्रमक

Aug 03, 2026 | 07:20 PM
Satara News: शहापूर योजनेचा वीजपुरवठा बंद; साताऱ्यात मंगळवारी दुपारचा पाणीपुरवठा ठप्प, बुधवारीही परिणाम

Satara News: शहापूर योजनेचा वीजपुरवठा बंद; साताऱ्यात मंगळवारी दुपारचा पाणीपुरवठा ठप्प, बुधवारीही परिणाम

Aug 03, 2026 | 07:15 PM
India-Nepal Tension : भारतीय जवानांवर नेपाळचा गंभीर आरोप; सीमावाद पुन्हा पेटला?

India-Nepal Tension : भारतीय जवानांवर नेपाळचा गंभीर आरोप; सीमावाद पुन्हा पेटला?

Aug 03, 2026 | 07:13 PM
वारकऱ्यांच्या रक्षणासाठी ‘खाकी’ ठरली देवदूत! आगीच्या भडक्यात घुसून पोलीस सोमनाथ टिके यांनी थेट…

वारकऱ्यांच्या रक्षणासाठी ‘खाकी’ ठरली देवदूत! आगीच्या भडक्यात घुसून पोलीस सोमनाथ टिके यांनी थेट…

Aug 03, 2026 | 07:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा