Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

Rava Cutlet Recipe: तुम्हालाही जर नाश्त्याला काही झटपट आणि टेस्टी बनवायचे असेल तर ही रवा कटलेट रेसिपी नक्की ट्राय करा.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दररोजच्या नाश्त्यात काय नवीन बनवायचे, हा अनेक गृहिणींसमोरचा मोठा प्रश्न असतो. विशेषतः मुलांना आवडेल आणि आरोग्यासाठीही चांगले असे पदार्थ बनवणे आव्हानात्मक ठरते. अशावेळी रव्याचे कटलेट हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. कमी वेळात तयार होणारे हे कटलेट बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असल्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतात. सकाळच्या नाश्त्यासोबतच संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठीही हा पदार्थ उत्तम मानला जातो. जाणून घ्या रावा कटलेटची सोपी रेसिपी.

Hair Botox: हेअर बोटॉक्सची वाढती क्रेझ! केस होतात सिल्की अन् शायनी, ट्रीटमेंटआधी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

रव्याचे कटलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप रवा
  • २ उकडलेले बटाटे
  • १ बारीक चिरलेला कांदा
  • १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची
  • १/२ कप किसलेले गाजर
  • २ चमचे कोथिंबीर
  • १ चमचा आलं-लसूण पेस्ट
  • १/२ चमचा लाल तिखट
  • १/२ चमचा गरम मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • ब्रेडक्रम्ब्स
  • तळण्यासाठी तेल

कटलेट बनवण्यासाची कृती

सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करून त्यात कांदा, हिरवी मिरची आणि आलं-लसूण पेस्ट परतून घ्या. त्यानंतर गाजर आणि रवा घालून हलके भाजून घ्या. मिश्रण थंड झाल्यावर त्यात उकडलेले बटाटे, मसाले, मीठ आणि कोथिंबीर मिसळा. आता या मिश्रणाचे छोटे कटलेट तयार करून ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा. त्यानंतर कढईत तेल गरम करून हे कटलेट सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या. कमी तेलात शॅलो फ्राय करूनही हे कटलेट बनवता येतात. रव्याचे कटलेट चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करु शकता.

कटलेट अधिक स्वादिष्ट बनवण्यासाठी टिप्स

कटलेट अधिक कुरकुरीत हवे असल्यास मिश्रणात थोडे तांदळाचे पीठ घालू शकता. तसेच चीज किंवा कॉर्नचा वापर केल्यास चव आणखी वाढते. गरमागरम सर्व्ह केलेले रव्याचे कटलेट घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडतील.

Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

Web Title: Rava cutlet recipe easy snack indian breakfast

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 09:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी
1

तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग
2

जास्त पिकलेला खरबूज फेकून देण्याऐवजी ५ मिनिटांमध्ये बनवा खरबूज शेक, कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राहाल रिफ्रेशिंग

Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी
3

Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी

रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी
4

रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Rava Cutlet: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा रव्याचे कुरकुरीत कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Jun 07, 2026 | 09:04 PM
जय भीमच्या घोषणा देणे, आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालणे हि अराजकता आहे का? फडणवीसांच्या टीकेवर CJP च्या अभिजित दीपकेंचा पलटवार

जय भीमच्या घोषणा देणे, आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालणे हि अराजकता आहे का? फडणवीसांच्या टीकेवर CJP च्या अभिजित दीपकेंचा पलटवार

Jun 07, 2026 | 09:01 PM
Solapur News : देवळालीला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा; घरांवरील पत्रे उडाले, पिकांचेही मोठे नुकसान

Solapur News : देवळालीला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा; घरांवरील पत्रे उडाले, पिकांचेही मोठे नुकसान

Jun 07, 2026 | 08:58 PM
भारतात जन्मदर वेगाने घसरतोय! इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता

भारतात जन्मदर वेगाने घसरतोय! इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता

Jun 07, 2026 | 08:53 PM
Washim News : ‘पीएम राहत योजना’ अपघातग्रस्तांसाठी ठरणार जीवनदायी; गोल्डन अवरमध्ये मिळणार 1.50 लाखांपर्यंत रोखरहित उपचार

Washim News : ‘पीएम राहत योजना’ अपघातग्रस्तांसाठी ठरणार जीवनदायी; गोल्डन अवरमध्ये मिळणार 1.50 लाखांपर्यंत रोखरहित उपचार

Jun 07, 2026 | 08:49 PM
Hair Botox: हेअर बोटॉक्सची वाढती क्रेझ! केस होतात सिल्की अन् शायनी, ट्रीटमेंटआधी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Hair Botox: हेअर बोटॉक्सची वाढती क्रेझ! केस होतात सिल्की अन् शायनी, ट्रीटमेंटआधी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Jun 07, 2026 | 08:45 PM
RPI Mahabaleshwar Protest: रिपाईच्या ‘नमस्कार’ आंदोलनाचा महाबळेश्वर नगरपालिकेला दणका! ३ तास टोलनाका बंद, लाखोंचा बसला फटका

RPI Mahabaleshwar Protest: रिपाईच्या ‘नमस्कार’ आंदोलनाचा महाबळेश्वर नगरपालिकेला दणका! ३ तास टोलनाका बंद, लाखोंचा बसला फटका

Jun 07, 2026 | 08:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें