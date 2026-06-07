Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

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टॅनिंग दूर करण्यासाठी बेसन आणि दही हा पारंपरिक उपाय मानला जातो. दोन चमचे बेसन घ्या. यामध्ये एक चमचा दही आणि चिमूटभर हळद मिसळून पेस्ट तयार करा. हा फेस पॅक चेहऱ्यावर १५ मिनिटे लावून ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. बेसन मृत त्वचा काढून टाकते, तर दही त्वचेला मॉइश्चराइज्ड करते.
टोमॅटोमध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात. एका टोमॅटोचा रस काढून त्यात एक चमचा मध मिसळा. हा पॅक चेहऱ्यावर १५ मिनिटे ठेवल्यास त्वचेवरील काळेपणा कमी होण्यास मदत होते. मध त्वचेचा कोरडेपणा कमी करून त्वचेला सॉफ्ट बनवते.
त्वचा खूप कोरडी आणि निस्तेज दिसत असल्यास १ मोठा चमचा ताज्या कोरफडीचा जेल घ्या आणि त्यात लिंबाच्या रसाचे काही थेंब टाका. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावा, १० मिनिटे थांबा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. मात्र, तुमची त्वचा संवेदनशील असल्यास लिंबाचा वापर टाळा.
बटाट्याचा रस टॅलिंग दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे. तर तांदळाचे पीठ एक उत्तम स्क्रब म्हणून काम करते. एक कच्चा बटाटा किसून त्याचा रस पिळून घ्या. त्यात तांदळाचे पीठ मिसळून जाडसर मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर हळुवारपणे मसाज करा आणि धुण्यापूर्वी १० मिनिटे तसेच राहू द्या.
फेस पॅकसोबतच भरपूर पाणी पिणे, नियमित सनस्क्रीन वापरणे आणि तीव्र उन्हात चेहरा झाकून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. त्वचा तजेलदार ठेवण्यासाठी आठवड्यातून एकदा सौम्य एक्सफोलिएशन करणेही फायदेशीर ठरते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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