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Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:39 PM IST
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सारांश

Face Pack For Tan and Dull Skin: टॅनिंग आणि डल स्कीनपासून सुटका मिळवण्यासाठी हे घरगुती उपाय प्रभावी ठरतील. तसेच, त्वचेला चमकदार करण्यास मदत करतील, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय
  • तयार करा ‘हा’ फेस पॅक
  • त्वचा होईल चमकदार
उन्हाळ्यातील तीव्र सूर्यप्रकाश, धूळ आणि प्रदूषण यामुळे त्वचेवर टॅनिंग, काळेपणा आणि निस्तेजपणा दिसू लागतो. सतत बाहेर जाणाऱ्या अनेकांना चेहऱ्याची नैसर्गिक चमक कमी झाल्याची समस्या जाणवते. त्वचेवरील टॅनिंग कमी करण्यासाठी महागड्या ब्युटी ट्रीटमेंटऐवजी नैसर्गिक ग्लो मिळवण्यासाठी काही घरगुती उपाय प्रभावी मानले जातात. घरच्या घरी तयार केलेले हे नैसर्गिक फेस पॅक त्वचेला उजळवण्यास मदत करु शकतात. स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेल्या काही पदार्थांच्या मदतीने त्वचा पुन्हा तजेलदार आणि सॉफ्ट करु शकता.

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बेसन आणि दह्याचा फेस पॅक

टॅनिंग दूर करण्यासाठी बेसन आणि दही हा पारंपरिक उपाय मानला जातो. दोन चमचे बेसन घ्या. यामध्ये एक चमचा दही आणि चिमूटभर हळद मिसळून पेस्ट तयार करा. हा फेस पॅक चेहऱ्यावर १५ मिनिटे लावून ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. बेसन मृत त्वचा काढून टाकते, तर दही त्वचेला मॉइश्चराइज्ड करते.

टोमॅटो आणि मध

टोमॅटोमध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात. एका टोमॅटोचा रस काढून त्यात एक चमचा मध मिसळा. हा पॅक चेहऱ्यावर १५ मिनिटे ठेवल्यास त्वचेवरील काळेपणा कमी होण्यास मदत होते. मध त्वचेचा कोरडेपणा कमी करून त्वचेला सॉफ्ट बनवते.

कोरफड आणि लिंबू

त्वचा खूप कोरडी आणि निस्तेज दिसत असल्यास १ मोठा चमचा ताज्या कोरफडीचा जेल घ्या आणि त्यात लिंबाच्या रसाचे काही थेंब टाका. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावा, १० मिनिटे थांबा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. मात्र, तुमची त्वचा संवेदनशील असल्यास लिंबाचा वापर टाळा.

बटाट्याचा रस आणि तांदळाचे पीठ

बटाट्याचा रस टॅलिंग दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे. तर तांदळाचे पीठ एक उत्तम स्क्रब म्हणून काम करते. एक कच्चा बटाटा किसून त्याचा रस पिळून घ्या. त्यात तांदळाचे पीठ मिसळून जाडसर मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर हळुवारपणे मसाज करा आणि धुण्यापूर्वी १० मिनिटे तसेच राहू द्या.

त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी या गोष्टीही महत्त्वाच्या

फेस पॅकसोबतच भरपूर पाणी पिणे, नियमित सनस्क्रीन वापरणे आणि तीव्र उन्हात चेहरा झाकून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. त्वचा तजेलदार ठेवण्यासाठी आठवड्यातून एकदा सौम्य एक्सफोलिएशन करणेही फायदेशीर ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Home remedies tan natural face pack glowing skin

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Published On: Jun 07, 2026 | 07:39 PM

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