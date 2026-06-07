Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Kantara Chapter 1 Shooting Location Kundapura Karnataka How To Reach Tourist Places Near Film Set

Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Updated On: Jun 07, 2026 | 08:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

Movie Shooting Location : जगभरात गाजलेल्या कांतारा चॅप्टर १ ची शूटिंग कोणत्या बाहेर देशात नाही तर भारतातील एका शहरात करण्यात आले. इथे फिरण्यासाठी अनेक प्राचीन मंदिरे आहेत. त्याचबरोबर शांत, मोकळा वेळ घालवण्यासाठी इथे समुद्रकिनारा देखील आहे.

Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका सुपरहिट चित्रपटामुळे चर्चेत आलेले ठिकाण आज पर्यटनप्रेमींचे आकर्षण ठरत आहे.
  • निसर्ग, इतिहास आणि चित्रपटसृष्टीचा अनोखा संगम अनुभवण्यासाठी हे ठिकाण खास मानले जाते.
  • येथे भेट देणाऱ्यांना समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे आणि शांत वातावरणाचा आनंद घेता येतो.
कांतारा चॅप्टर १ हा चित्रपट तुम्ही पाहिलाच असेल. २०२५ साली रिलिज झालेला हा चित्रपट देशभरात नाही तर जगभरात सुपरहिट ठरला. चित्रपटाचे बजेट १२५ कोटी रुपये इतके होते आणि त्यांने वर्लडवाईड ८०० कोटींच्या पार कमाई केली. चित्रपटाची क्रेझ पाहता त्याला अनेक भाषांमध्ये रिलिज करण्यात आले. अशात आज आपण या चित्रपटाच्या शूटिंग लोकेशनविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. लोकांना जितका चित्रपट पसंत आला तितकेच या चित्रपटातील लोकेशन देखील चर्चेत राहिले. प्रत्येकाला जाणून घ्यायचे होते की याची शूटिंग नक्की कोणत्या ठिकाणी झाली आहे. चला तर मग या लेखात याविषयीच माहिती जाणून घेऊया.

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…

कुठे झाली कांतारा चॅप्टर १ ची शूटिंग?

चित्रपटाच्या शूटिंग लोकेशनविषयी बोलणे केले तर, चित्रपटाचा सुरुवातीचा आणि बहुतांश भाग कर्नाटकातील किनारपट्टीचा प्रदेश असलेल्या कुंदापूरच्या आसपास चित्रित करण्यात आला. इथे Hombale Films नावाचा एक विशाल स्टुडिओ तयार करण्यात आला होता. रिपोर्ट्सनुसार, हा स्टुडिओ भारतातील सर्वात मोठ्या फिल्म सेटपैकी एक ठरला ज्याला बनवण्यासाठी तब्बल ६०० कारपेंटरची मदत लागली. या सेटचा वापर चित्रपटात कादंबा साम्राज्य दाखवण्यासाठी केला गेला. यात शाकलेश्वरच्या जंगलातील काही दृष्ये देखील चित्रित करण्यात आली. चित्रपटातील काही दृष्ये कुंदापुरपासून साधारण २० किमी अंतरावर असणाऱ्या एका गावात शूट केले गेले. याऐवजी सौपर्णिका नदीच्या काठावरही काही सीन्स शूट करण्यात आले.

कसं पोहचायचं?

इथे कसं पोहचायचं याविषयी जर बोलणं केलं तर, यासाठी तुम्ही अनेक पर्ययांचा वापर करु शकता. इथे जाण्यासाठी विमान, रेल्वे आणि रस्ता असा तीनही मार्गांचा वापर करता येईल.

विमान मार्ग : जर तुम्ही विमानाने जाण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही फ्लाईटने मंगळुरूला येऊ शकता. यानंतर टॅक्सी करुन किंवा बस करुन तुम्ही कुंदापूरला पोहचू शकता.

रेल्वे मार्ग : मुंबईहून मत्स्यगंधा एक्सप्रेस किंवा नेत्रावती एक्सप्रेस यांसारख्या रोज धावणाऱ्या गाड्या कुंदापूरला जातात. मुंबईहून कुंदापूरपर्यंतच्या रेल्वे प्रवासासाठी १५ ते १७ तास लागतात.

रस्ता मार्ग : मुंबईहून कुंदापूरला जाण्यासाठी अनेक लग्झरी बसेस उपलब्ध आहेत. कारने प्रवास केल्यास मुंबई ते कुंदापूर अंतर साधारणपणे ९०० ते ९५० किमी आहे.

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या

कुंदापूरला फिरण्यासाठी ठिकाणे?

कुंदापूर हे ठिकाण प्राचीन मंदिरे आणि सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. रोजच्या गजबटापासून दूर शांततेत वेळ घालवायचा असल्यास तुम्ही या ठिकाणाला नक्कीच भेट येऊ शकता. इथे तुम्ही मारवंथे बीच , कोडी बीच , कोल्लूर मुकांबिका मंदिर, अनेगुड्डे विनायक मंदिर, कुंदेश्वर मंदिर आणि होली रोझरी चर्च या ठिकाणांना भेट देऊ शकता.

 

Web Title: Kantara chapter 1 shooting location kundapura karnataka how to reach tourist places near film set

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पनीर की अंडा भुर्जी? दोघांमध्ये आरोग्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर काय? फरक जाणून घ्या
1

पनीर की अंडा भुर्जी? दोघांमध्ये आरोग्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर काय? फरक जाणून घ्या

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या
2

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर
3

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…
4

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 08:33 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 08:20 AM
Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Jun 07, 2026 | 08:15 AM
Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

Jun 07, 2026 | 08:14 AM
पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

Jun 07, 2026 | 08:05 AM
रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jun 07, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले, चांदीही झाली स्वस्त! एका क्लिकवर वाचा तुमच्या शहरातील भाव

Jun 07, 2026 | 07:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें