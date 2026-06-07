Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

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कुठे झाली कांतारा चॅप्टर १ ची शूटिंग?
चित्रपटाच्या शूटिंग लोकेशनविषयी बोलणे केले तर, चित्रपटाचा सुरुवातीचा आणि बहुतांश भाग कर्नाटकातील किनारपट्टीचा प्रदेश असलेल्या कुंदापूरच्या आसपास चित्रित करण्यात आला. इथे Hombale Films नावाचा एक विशाल स्टुडिओ तयार करण्यात आला होता. रिपोर्ट्सनुसार, हा स्टुडिओ भारतातील सर्वात मोठ्या फिल्म सेटपैकी एक ठरला ज्याला बनवण्यासाठी तब्बल ६०० कारपेंटरची मदत लागली. या सेटचा वापर चित्रपटात कादंबा साम्राज्य दाखवण्यासाठी केला गेला. यात शाकलेश्वरच्या जंगलातील काही दृष्ये देखील चित्रित करण्यात आली. चित्रपटातील काही दृष्ये कुंदापुरपासून साधारण २० किमी अंतरावर असणाऱ्या एका गावात शूट केले गेले. याऐवजी सौपर्णिका नदीच्या काठावरही काही सीन्स शूट करण्यात आले.
कसं पोहचायचं?
इथे कसं पोहचायचं याविषयी जर बोलणं केलं तर, यासाठी तुम्ही अनेक पर्ययांचा वापर करु शकता. इथे जाण्यासाठी विमान, रेल्वे आणि रस्ता असा तीनही मार्गांचा वापर करता येईल.
विमान मार्ग : जर तुम्ही विमानाने जाण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही फ्लाईटने मंगळुरूला येऊ शकता. यानंतर टॅक्सी करुन किंवा बस करुन तुम्ही कुंदापूरला पोहचू शकता.
रेल्वे मार्ग : मुंबईहून मत्स्यगंधा एक्सप्रेस किंवा नेत्रावती एक्सप्रेस यांसारख्या रोज धावणाऱ्या गाड्या कुंदापूरला जातात. मुंबईहून कुंदापूरपर्यंतच्या रेल्वे प्रवासासाठी १५ ते १७ तास लागतात.
रस्ता मार्ग : मुंबईहून कुंदापूरला जाण्यासाठी अनेक लग्झरी बसेस उपलब्ध आहेत. कारने प्रवास केल्यास मुंबई ते कुंदापूर अंतर साधारणपणे ९०० ते ९५० किमी आहे.
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कुंदापूरला फिरण्यासाठी ठिकाणे?
कुंदापूर हे ठिकाण प्राचीन मंदिरे आणि सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. रोजच्या गजबटापासून दूर शांततेत वेळ घालवायचा असल्यास तुम्ही या ठिकाणाला नक्कीच भेट येऊ शकता. इथे तुम्ही मारवंथे बीच , कोडी बीच , कोल्लूर मुकांबिका मंदिर, अनेगुड्डे विनायक मंदिर, कुंदेश्वर मंदिर आणि होली रोझरी चर्च या ठिकाणांना भेट देऊ शकता.