रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Irctc Bharat Gaurav Special Train Pilgrimage Tour Package Jagannath Puri Kamakhya Kashi Ayodhya Gaya 2026

IRCTC घेऊन आला महायात्रा टूर पॅकेज, जगन्नाथ पुरीपासून कामाख्या मंदिरापर्यंत देशातील प्रमुख धार्मिक स्थळांची घेता येईल भेट

Updated On: Jun 21, 2026 | 09:03 AM IST
जाहिरात
सारांश

IRCTC Tour Package : तुम्हीही धार्मिक पर्यटनाचा विचार करत असाल तर IRCTC चे नवीनतम टूर पॅकेज तुमच्यासाठी उत्तम ठरेल. याद्वारे देशातील पाच प्रमुख धार्मिक स्थळांची भेट घेतली जाईल. मुख्य म्हणजे यात भाविकांना अनेक सोयीसुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.

IRCTC घेऊन आला महायात्रा टूर पॅकेज, जगन्नाथ पुरीपासून कामाख्या मंदिरापर्यंत देशातील प्रमुख धार्मिक स्थळांची घेता येईल भेट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एकाच यात्रेत अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांच्या दर्शनाची संधी मिळणार आहे.
  • प्रवास, निवास आणि भोजनासह सर्व सुविधा पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहेत.
  • भाविकांच्या बजेटनुसार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये बुकिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
धार्मिक पर्यटनाचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी ही सुवर्णसंधी ठरु शकते. IRCTC भाविकांसाठी खास टूर पॅकेज घेऊन आला आहे ज्यात तुम्हाला एकाच ट्रीपमध्ये देशातील पाच प्रमुख धार्मिक स्थळांना भेट देण्याची संधी मिळेल. मुख्य म्हणजे या पॅकेजमध्ये तुमच्या प्रवासाची, खाण्या-पिण्याची आणि राहण्याचीही सोय केली जाईल. ही यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेनच्या मदतीने सुरु केली जाईल ज्यात भाविकांना जगन्नाथ पुरी, कामाख्या मंदिर, गया, काशी आणि अयोध्येतचे दर्शन घेता येईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा प्रवास २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू होईल आणि १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत चालेल, जो एकूण १२ रात्री आणि १३ दिवसांचा असेल.

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

कुठुन सुरु होईल ट्रेन?

ही विशेष ट्रेन राजकोटपासून सुरु होऊन ती पुढे सुरेंद्रनगर, वीरमगाम, साबरमती जंक्शन, नडियाद, आनंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन आणि संत हिरदाराम नगरसह अनेक रेल्वे स्टेशनवर थांबेल. यात्रेतील सर्वात पहिले ठिकाण ओडिशातील पुरी हे असेल. इथे भाविक जगन्नाथ पुरींचे दर्शन घेतील. यासोबत त्यांना पुरीतील समुद्रकिनारा आणि स्थानिक बाजारपेठांनाही भेट देण्याची संधी दिली जाईल. दुसऱ्या दिवशी जगप्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर आणि भुवनेश्वरमधील लिंगराज मंदिराला भेट देता येईल.

आसाम आणि बिहारची यात्रा

ओडिशानंतर ट्रेन आसामच्या गुवाहटी येथे पोहचेल जिथे भाविक शक्तीपीठ असलेल्या माँ कामाख्या मंदिराला भेट देतील. गुवाहटीनंतर ही यात्रा बिहारच्या बोधगया इथे पोहचली. इथे भाविक महाबोधि मंदिर, विशाल बुद्ध प्रतिमा, विष्णुपद मंदिर आणि माँ सर्वमंगल गौरी शक्तीपीठाला भेट देतील. या स्थळांना हिंदू धर्मात फार महत्त्व आहे.

उत्तर प्रदेशची धार्मिक स्थळे

आसाम नंतर यात्रा उत्तर प्रदेशच्या वाराणसी येथे पोहचेल जिथे काशी विश्वनाथ मंदिराचे आणि माता अन्नपूर्णा मंदिराचे दर्शन घेतले जाईल. येथील गंगा घाटवर चांगला वेळ घालवता येईल. वाराणसी नंतर भाविकांना अयोध्येत राम मंदिराला भेट देण्यासाठी नेले जाईल. इथे तुम्ही हनुमानगढीचेही दर्शन करु शकता.

5 हजाराहून कमी पैशात भारताच्या स्कॉटलँडला भेट द्या, पावसाळ्यात प्लॅन करा 3 दिवसांची ट्रिप

किती खर्च होईल?

यात्रेसाठी भाविकांना त्यांच्या सोयीनुसार स्लीपर, ३ एसी आणि २ एसी कॅटेगरीमध्ये बुकिंग उपलब्ध असेल.

  • स्लीपर कॅटेगरी – २४,२०० रुपये
  • ३ एसी – ४०,१०० रुपये
  • २ एसी – ४९,५०० रुपये
या पॅकेजमध्ये शुद्द शाकाहारी जेवणाची सोय असेल ज्यात नाश्ता, दुपातचे जेवण आणि रात्रीच्या जेवणाचा समावेश केला जाईल. याव्यतिरिक्त बाटलीबंद पाणी, स्थानिक वाहतूक, मार्गदर्शक, सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रवास विमा या सुविधाही पॅकेजमध्ये पुरवल्या जातील.

Web Title: Irctc bharat gaurav special train pilgrimage tour package jagannath puri kamakhya kashi ayodhya gaya 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 09:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

5 हजाराहून कमी पैशात भारताच्या स्कॉटलँडला भेट द्या, पावसाळ्यात प्लॅन करा 3 दिवसांची ट्रिप
1

5 हजाराहून कमी पैशात भारताच्या स्कॉटलँडला भेट द्या, पावसाळ्यात प्लॅन करा 3 दिवसांची ट्रिप

मुंबईहून करा या 5 भन्नाट रोड ट्रिप्स; पावसाळ्यातील प्रवास आयुष्यभर लक्षात राहील
2

मुंबईहून करा या 5 भन्नाट रोड ट्रिप्स; पावसाळ्यातील प्रवास आयुष्यभर लक्षात राहील

Pune Grand Tour: पुणे ग्रँड टूरच्या दुसऱ्या पर्वासाठी ९०० कोटींची तरतूद
3

Pune Grand Tour: पुणे ग्रँड टूरच्या दुसऱ्या पर्वासाठी ९०० कोटींची तरतूद

पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय
4

पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IRCTC घेऊन आला महायात्रा टूर पॅकेज, जगन्नाथ पुरीपासून कामाख्या मंदिरापर्यंत देशातील प्रमुख धार्मिक स्थळांची घेता येईल भेट

IRCTC घेऊन आला महायात्रा टूर पॅकेज, जगन्नाथ पुरीपासून कामाख्या मंदिरापर्यंत देशातील प्रमुख धार्मिक स्थळांची घेता येईल भेट

Jun 21, 2026 | 09:03 AM
कोस्टल रोडवर साकारणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र! रिलायन्सकडून ५१ हेक्टरचा कायापालट; पर्यटन, मनोरंजन केंद्रे उभारली जाणार

कोस्टल रोडवर साकारणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र! रिलायन्सकडून ५१ हेक्टरचा कायापालट; पर्यटन, मनोरंजन केंद्रे उभारली जाणार

Jun 21, 2026 | 09:00 AM
Trigrahi Yoga: त्रिग्रही योगाचा 22 जूनपासून होणार परिणाम; या राशींना सामोरे जावे लागेल आव्हानांना, जाणून घ्या उपाय

Trigrahi Yoga: त्रिग्रही योगाचा 22 जूनपासून होणार परिणाम; या राशींना सामोरे जावे लागेल आव्हानांना, जाणून घ्या उपाय

Jun 21, 2026 | 09:00 AM
World Giraffe Day : वर्षातील सर्वात मोठा दिवस आणि जगातील सर्वात उंच प्राणी; जाणून घ्या ‘जागतिक जिराफ दिन’ का आहे खास

World Giraffe Day : वर्षातील सर्वात मोठा दिवस आणि जगातील सर्वात उंच प्राणी; जाणून घ्या ‘जागतिक जिराफ दिन’ का आहे खास

Jun 21, 2026 | 09:00 AM
International Yoga Day 2026: आंतरराष्ट्रीय योग दिनासाठी काही मिनिटांत तयार करा प्रोफेशनल फोटो! वापरा हे Gemini Prompts

International Yoga Day 2026: आंतरराष्ट्रीय योग दिनासाठी काही मिनिटांत तयार करा प्रोफेशनल फोटो! वापरा हे Gemini Prompts

Jun 21, 2026 | 08:48 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jun 21, 2026 | 08:25 AM
Jalgaon Crime: अपघाताचा बनाव करत 26 वर्षीय तरुणाची हत्या; तीन मित्रांनी दगडाने ठेचून मारल्याचा खुलासा

Jalgaon Crime: अपघाताचा बनाव करत 26 वर्षीय तरुणाची हत्या; तीन मित्रांनी दगडाने ठेचून मारल्याचा खुलासा

Jun 21, 2026 | 08:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा