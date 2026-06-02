Hair Beauty: केसांची वाढ खुंटली आहे? मग चमचाभर मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केसांची होईल झपाट्याने वाढ

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:30 AM IST
सारांश

केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा. मेथी दाण्यांमध्ये असलेले गुणकारी घटक केस मजबूत करण्यासोबतच केसांची झपाट्याने वाढ करतात. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

विस्तार

प्रत्येकाला कायमच आपले केस सुंदर आणि काळेभोर हवे असतात. केसांच्या चमकदार वाढीसाठी सतत काहींना काही केले जाते. कधी हेअर केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे हेअर शाम्पू आणि कंडिशर केसांच्या वाढीसाठी वापरले जाते. हल्ली प्रत्येकाला केसांच्या काहींना काही समस्या कायमच उद्भवतात. केस गळणे, केसांमध्ये टक्कल पडणे, कोंडा, टाळूवर वाढलेले इन्फेक्शन तर काहीवेळा केसांसंबधित गंभीर आजार होण्याची सुद्धा शक्यता असते. काहींचे केस झपाट्याने वाढतात तर काहींचे केस वर्षानुवर्षे सुद्धा वाढत नाहीत. केसांच्या घनदाट वाढीसाठी केसांना आवश्यक पोषण देणे सुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. महागड्या शाम्पूसोबतच आहारात सुद्धा पौष्टिक आणि केसांच्या वाढीस गुणकारी ठरणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे.(फोटो सौजन्य – istock)

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये केसांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागतात.टाळूवर वाढलेल्या चिकट कोंड्यामुळे केस खूप जास्त गळतात आणि केसांमध्ये टक्कल पडण्याची जास्त भीती असते. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच बाजारात उपलब्ध असलेले हेअर केअर प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करून केसांची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला चमचाभर मेथी दाण्यांचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळेल आणि केस अतिशय चमकदार, सुंदर आणि काळेभोर दिसतील. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

चमचाभर मेथी दाण्यांचा या पद्धतीने करा वापर:

केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मेथी दाण्यांचा वापर करावा. यामुळे केस अतिशय मऊ आणि मजबूत होतात. हेअर मास्क तयार करण्यासाठी मेथी आणि दही इतकेच साहित्य लागणार आहे. हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चमचाभर मेथी दाणे रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा. सकाळी उठल्यानंतर भिजलेले मेथी दाणे दह्यात टाकून मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्या. वाटून घेतलेली पेस्ट जास्त पातळ किंवा घट्टसर करू नये. तयार केलेल्या मिश्रणात चमचाभर खोबरेल तेल टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.

तयार केलेला हेअर मास्क केसांना लावण्याआधी केस विंचरून घ्यावेत. त्यानंतर केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत हेअर मास्क लावून घ्या. त्यानंतर अर्धा किंवा पाऊण तास ठेवून नंतर पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. केस धुवण्यासाठी अतिशय सौम्य शाम्पूचा वापर करावा. आठवड्यातून एकदा हेअर मास्क केसांच्या मुळांवर लावल्यास केस चमकदार आणि काळेभोर होण्यास मदत होईल. महिनाभर केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हेअर मास्क लावल्यास केसांची झपाट्याने वाढ होईल. यामुळे केस गळणे आणि केस तुटणे सुद्धा थांबते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Jun 02, 2026 | 09:30 AM
