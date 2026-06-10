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Oily Skin: ऑयली स्किनला म्हणा बाय-बाय! महागडे स्किनकेअर नको, फक्त करा ‘हा’ घरगुती उपाय

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:37 PM IST
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सारांश

Tips For Oily Skin: चेहरा सतत तेलकट होतोय महागड्या स्किनकेअर प्रॉडक्ट्सऐवजी तांदळाच्या पिठाचा हा नैसर्गिक उपाय त्वचेतील अतिरिक्त तेल नियंत्रित करून चेहऱ्याला देऊ शकतो नैसर्गिक ग्लो, जाणून घ्या.

Oily Skin: ऑयली स्किनला म्हणा बाय-बाय! महागडे स्किनकेअर नको, फक्त करा ‘हा’ घरगुती उपाय
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विस्तार
  • ऑयली स्किनला म्हणा बाय-बाय
  • महागडे स्किनकेअर नको
  • फक्त करा ‘हा’ घरगुती उपाय
उन्हाळ्यात आणि दमट हवामानात अनेकांना ऑयली स्किनची समस्या मोठ्या प्रमाणात जाणवते. चेहरा सतत तेलकट दिसणे, चिकटपणा वाढणे आणि वारंवार पिंपल्स येणे यामुळे अनेकजण त्रस्त असतात. बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक स्किन केअर प्रॉडक्ट्समध्ये केमिकल्सचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे तुम्ही काही घरगुती उपायांचा देखील वापर करु शकता. अशाच उपायांपैकी एक म्हणजे तांदळाचे पीठ. तांदळाच्या पिठामध्ये त्वचेतील अतिरिक्त तेल नियंत्रित करण्याची क्षमता असते, ज्यामुळे त्वचा अधिक स्वच्छ, तजेलदार आणि फ्रेश दिसू शकते. चला तर जाणून घेऊयात तेलकट त्वचेसाठी तांदळाचे पीठ कसो फायदेशीर आहे.

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तांदळाचे पीठ त्वचेसाठी कसे फायदेशीर?

तज्ज्ञांच्या मते, तांदळाच्या पिठामध्ये नैसर्गिक एक्सफोलिएटिंग गुणधर्म असतात. हे त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकण्यास मदत करते. तसेच चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल शोषून घेतल्यामुळे त्वचा कमी चिकट दिसते. नियमित वापर केल्यास टॅनिंग कमी होते आणि नैसर्गिक ग्लो वाढू शकतो. परंतु, घरगुती उपाय नैसर्गिक असले तरी प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते. त्यामुळे कोणताही उपाय नियमित वापरण्यापूर्वी त्वचेचा प्रकार समजून घेणे आणि आवश्यक असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

फेसपॅक कसा तयार करावा?

ऑयली स्किनसाठी तांदळाच्या पिठामध्ये गुलाबजल, दही किंवा कोरफडीचा जेल मिसळून फेसपॅक तयार केला जाऊ शकतो. हा पॅक चेहऱ्यावर १५ ते २० मिनिटे लावून ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवून टाका. काही लोक त्यामध्ये मधाचाही वापर करतात. यामुळे त्वचेला थंडावा आणि मॉइश्चर मिळण्यास मदत होते.

योग्य आहाराचाही त्वचेवर होतो परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, ऑयली स्किन नियंत्रित ठेवण्यासाठी बाहेरील उपायांसोबतच योग्य आहार घेणेही महत्त्वाचे आहे. जास्त तेलकट, तळलेले आणि साखरयुक्त पदार्थ त्वचेतील तेलाचे प्रमाण वाढवू शकतात. त्यामुळे फळे, भाज्या आणि भरपूर पाणी यांचा आहारात समावेश केल्यास त्वचा अधिक निरोगी आणि तजेलदार राहण्यास मदत मिळू शकते.

कोणती काळजी घ्यावी?

  • फेसपॅक आठवड्यातून १ ते २ वेळाच वापरा.
  • संवेदनशील त्वचा असल्यास आधी पॅच टेस्ट करा.
  • फेसपॅक लावल्यानंतर मॉइश्चरायझर वापरणे विसरू नका.
  • चेहरा नियमित स्वच्छ ठेवा आणि पुरेसे पाणी प्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Oily skin home remedies natural rice flour face pack

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:37 PM

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