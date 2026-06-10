Oily Skin: ऑयली स्किनला म्हणा बाय-बाय! महागडे स्किनकेअर नको, फक्त करा ‘हा’ घरगुती उपाय

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तज्ज्ञांच्या मते, तांदळाच्या पिठामध्ये नैसर्गिक एक्सफोलिएटिंग गुणधर्म असतात. हे त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकण्यास मदत करते. तसेच चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल शोषून घेतल्यामुळे त्वचा कमी चिकट दिसते. नियमित वापर केल्यास टॅनिंग कमी होते आणि नैसर्गिक ग्लो वाढू शकतो. परंतु, घरगुती उपाय नैसर्गिक असले तरी प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते. त्यामुळे कोणताही उपाय नियमित वापरण्यापूर्वी त्वचेचा प्रकार समजून घेणे आणि आवश्यक असल्यास त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
ऑयली स्किनसाठी तांदळाच्या पिठामध्ये गुलाबजल, दही किंवा कोरफडीचा जेल मिसळून फेसपॅक तयार केला जाऊ शकतो. हा पॅक चेहऱ्यावर १५ ते २० मिनिटे लावून ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवून टाका. काही लोक त्यामध्ये मधाचाही वापर करतात. यामुळे त्वचेला थंडावा आणि मॉइश्चर मिळण्यास मदत होते.
तज्ज्ञांच्या मते, ऑयली स्किन नियंत्रित ठेवण्यासाठी बाहेरील उपायांसोबतच योग्य आहार घेणेही महत्त्वाचे आहे. जास्त तेलकट, तळलेले आणि साखरयुक्त पदार्थ त्वचेतील तेलाचे प्रमाण वाढवू शकतात. त्यामुळे फळे, भाज्या आणि भरपूर पाणी यांचा आहारात समावेश केल्यास त्वचा अधिक निरोगी आणि तजेलदार राहण्यास मदत मिळू शकते.
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