Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Voice Change: आवाजात अचानक बदल होतोय? दुर्लक्ष करु नका, शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

Voice Change Warning Signs: अचानक आवाज बदलणे हे केवळ घशाच्या समस्येचे संकेत नसून गंभीर आजारांची देखील लक्षणे असू शकतात, त्यामुळे वेळेत तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Voice Change: आवाजात अचानक बदल होतोय? दुर्लक्ष करु नका, शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आवाजात अचानक बदल होतोय?
  • शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत
  • कोणती काळजी घ्यावी?
सर्दी, खोकला किंवा घशात इन्फेक्शन झाल्यानंतर आवाज बदलणे ही सामान्य गोष्ट मानली जाते. मात्र कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना आवाज घोगरा होणे, बोलताना त्रास होणे किंवा आवाजात सतत बदल जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, आवाजातील बदल हे केवळ घशाच्या समस्येशी संबंधित नसून शरीरातील अनेक गंभीर आजारांचे संकेत असू शकतात. त्यामुळे दीर्घकाळ आवाज बदललेला राहिल्यास वेळेत तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. डॉक्टरांच्या मते, शरीरातील कोणताही बदल जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार घेतल्यास गंभीर आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

Hair Care Tips: हेअर स्ट्रेटनिंग आणि स्मूथनिंगमध्ये काय फरक? सुंदर आणि सिल्की केसांसाठी कोणती ट्रीटमेंट बेस्ट?

व्होकल कॉर्ड्सच्या समस्येचा संकेत

तज्ज्ञांच्या मते, सतत घोगरा आवाज येणे हे व्होकल कॉर्ड्समध्ये सूज, इन्फेक्शन किंवा गाठी निर्माण झाल्याचे लक्षण असू शकते. जास्त मोठ्याने बोलणे, सतत ओरडणे किंवा धूम्रपान यामुळे घशावर ताण येतो आणि आवाजावर परिणाम होतो. वेळेत उपचार न घेतल्यास गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो.

थायरॉईड आणि फुफ्फुसांच्या आजारांशी संबंध

आवाजातील बदल काही वेळा थायरॉईडच्या समस्येचे लक्षण असू शकते. थायरॉईड ग्रंथी सुजल्यास घशावर दबाव येतो आणि आवाज बदलू शकतो. तसेच फुफ्फुसांच्या काही गंभीर आजारांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास, सतत खोकला आणि आवाज घोगरा होण्याची समस्या दिसू शकते.

पाण्याची कमतरताही ठरू शकते कारण

तज्ज्ञांच्या मते, शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास घसा कोरडा पडतो आणि आवाजावर परिणाम होऊ शकतो. दिवसभर कमी पाणी पिणे, जास्त थंड पेये घेणे किंवा सतत एसीमध्ये राहणे यामुळे आवाज बसण्याची समस्या वाढू शकते. त्यामुळे दिवसातून पुरेसे पाणी पिणे आणि शरीर हायड्रेट ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

न्यूरोलॉजिकल आजारांचाही असू शकतो संकेत

तज्ज्ञांच्या मते, अल्झायमर, पार्किन्सन किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल आजारांमध्येही आवाज कमजोर होणे किंवा बोलण्याचा वेग कमी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही लोकांना शब्द स्पष्ट उच्चारण्यातही अडचण येऊ शकते.

कोणती काळजी घ्यावी?

  • आवाजातील बदल दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
  • धूम्रपान आणि तंबाखूचे सेवन टाळा.
  • कोमट पाणी प्या आणि घशाला विश्रांती द्या.
  • संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप घ्या.
  • नियमित हेल्थ चेकअप करणे विसरू नका.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Diabetes: प्री-डायबिटीज म्हणजे काय? मधुमेह होण्याआधी शरीर देतं ‘हे’ सायलेन्ट संकेत; वेळीच व्हा सावध

Web Title: Hoarse voice causes symptoms warning signs health tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 08:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Diabetes: प्री-डायबिटीज म्हणजे काय? मधुमेह होण्याआधी शरीर देतं ‘हे’ सायलेन्ट संकेत; वेळीच व्हा सावध
1

Diabetes: प्री-डायबिटीज म्हणजे काय? मधुमेह होण्याआधी शरीर देतं ‘हे’ सायलेन्ट संकेत; वेळीच व्हा सावध

चहाप्रेमींनो, सकाळचा चहा ठरतोय अ‍ॅसिडिटीचा ‘ट्रिगर’! जाणून घ्या यामागचं खरं कारण
2

चहाप्रेमींनो, सकाळचा चहा ठरतोय अ‍ॅसिडिटीचा ‘ट्रिगर’! जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

Health Tips: जिरे, ओवा की मेथीचं पाणी? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय ठरतो सर्वाधिक फायदेशीर
3

Health Tips: जिरे, ओवा की मेथीचं पाणी? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय ठरतो सर्वाधिक फायदेशीर

Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका
4

Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Voice Change: आवाजात अचानक बदल होतोय? दुर्लक्ष करु नका, शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत

Voice Change: आवाजात अचानक बदल होतोय? दुर्लक्ष करु नका, शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत

Jun 10, 2026 | 08:09 PM
Manerajuri Tasgaon Drowning: लेकरासाठी आईने तलावात टाकली उडी; पण नियतीचा क्रूर खेळ, माय-लेकीचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी अंत

Manerajuri Tasgaon Drowning: लेकरासाठी आईने तलावात टाकली उडी; पण नियतीचा क्रूर खेळ, माय-लेकीचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी अंत

Jun 10, 2026 | 08:06 PM
महत्त्वपूर्ण निर्णय? 78 दिवसांपर्यंत नाही वाढणार Petrol-Diesel च्या किंमती? इंधनावर सरकार खर्च करणार 1.23 लाख कोटी रुपये

महत्त्वपूर्ण निर्णय? 78 दिवसांपर्यंत नाही वाढणार Petrol-Diesel च्या किंमती? इंधनावर सरकार खर्च करणार 1.23 लाख कोटी रुपये

Jun 10, 2026 | 08:04 PM
Sports News: मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत अमरावतीत कुस्तीसाठी विभागीय क्रीडा निपुणता केंद्र

Sports News: मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत अमरावतीत कुस्तीसाठी विभागीय क्रीडा निपुणता केंद्र

Jun 10, 2026 | 08:01 PM
30 जूनपासून कागदी नोटा बंद होणार; RBI आणणार प्लास्टिकच्या नोटा? सरकारने काय सांगितलं?

30 जूनपासून कागदी नोटा बंद होणार; RBI आणणार प्लास्टिकच्या नोटा? सरकारने काय सांगितलं?

Jun 10, 2026 | 07:55 PM
Apurva Nemlekar : 370 रुपये बिर्याणी प्रकरणावरून तापली अभिनेत्री! प्रणितवर साधला निशाणा? म्हणाली ‘अशा टॉक्सिक लोकांना स्टार…’

Apurva Nemlekar : 370 रुपये बिर्याणी प्रकरणावरून तापली अभिनेत्री! प्रणितवर साधला निशाणा? म्हणाली ‘अशा टॉक्सिक लोकांना स्टार…’

Jun 10, 2026 | 07:51 PM
Hair Care Tips: हेअर स्ट्रेटनिंग आणि स्मूथनिंगमध्ये काय फरक? सुंदर आणि सिल्की केसांसाठी कोणती ट्रीटमेंट बेस्ट?

Hair Care Tips: हेअर स्ट्रेटनिंग आणि स्मूथनिंगमध्ये काय फरक? सुंदर आणि सिल्की केसांसाठी कोणती ट्रीटमेंट बेस्ट?

Jun 10, 2026 | 07:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें