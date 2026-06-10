Voice Change: आवाजात अचानक बदल होतोय? दुर्लक्ष करु नका, शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत

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तज्ज्ञांच्या मते, सतत घोगरा आवाज येणे हे व्होकल कॉर्ड्समध्ये सूज, इन्फेक्शन किंवा गाठी निर्माण झाल्याचे लक्षण असू शकते. जास्त मोठ्याने बोलणे, सतत ओरडणे किंवा धूम्रपान यामुळे घशावर ताण येतो आणि आवाजावर परिणाम होतो. वेळेत उपचार न घेतल्यास गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो.
आवाजातील बदल काही वेळा थायरॉईडच्या समस्येचे लक्षण असू शकते. थायरॉईड ग्रंथी सुजल्यास घशावर दबाव येतो आणि आवाज बदलू शकतो. तसेच फुफ्फुसांच्या काही गंभीर आजारांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास, सतत खोकला आणि आवाज घोगरा होण्याची समस्या दिसू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास घसा कोरडा पडतो आणि आवाजावर परिणाम होऊ शकतो. दिवसभर कमी पाणी पिणे, जास्त थंड पेये घेणे किंवा सतत एसीमध्ये राहणे यामुळे आवाज बसण्याची समस्या वाढू शकते. त्यामुळे दिवसातून पुरेसे पाणी पिणे आणि शरीर हायड्रेट ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
तज्ज्ञांच्या मते, अल्झायमर, पार्किन्सन किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल आजारांमध्येही आवाज कमजोर होणे किंवा बोलण्याचा वेग कमी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही लोकांना शब्द स्पष्ट उच्चारण्यातही अडचण येऊ शकते.
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