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अरेच्चा! घरांचा आकार चौकोनी यासाठी असतो तर! खोल्यांचा आकार चौरस असण्यामध्ये दडलीय पैशांची आणि जागेची बचत!

Updated On: Jun 28, 2026 | 11:17 PM IST
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सारांश

घरांचा आणि खोल्यांचा आकार चौकोनी असण्यामागे बांधकामाची मजबुती, जागेचा १००% वापर आणि बांधकाम खर्चात होणारी मोठी बचत ही शास्त्रीय व व्यावहारिक कारणे आहेत.

अरेच्चा! घरांचा आकार चौकोनी यासाठी असतो तर! खोल्यांचा आकार चौरस असण्यामध्ये दडलीय पैशांची आणि जागेची बचत!
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विस्तार

आपण कुठेही गेलो तरी आपल्याला बहुतांश घरे, इमारती आणि त्यांच्या आतील खोल्या चौकोनी, चौरस किंवा आयताकृती आकाराच्याच पाहायला मिळतात. गोल, त्रिकोणी किंवा इतर कोणत्याही अष्टकोनी आकाराची घरे सहसा बांधली जात नाहीत. यामागे केवळ जुनी परंपरा नसून, त्यामागे बांधकाम शास्त्र, गणित, पैशांची बचत आणि माणसाच्या जीवनशैलीशी जोडलेली अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. यापैकीच काही महत्त्वाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत,

बांधकामातील सहजता आणि मजबुती

विटा, दगड, सिमेंटचे ब्लॉक आणि लाकूड हे सर्व बांधकाम साहित्य नैसर्गिकरी्या चौकोनी किंवा सरळ रेषेत असते. चौकोनी आकाराच्या भिंतींवर छताचे वजन सर्व बाजूंनी समान पद्धतीने विभागले जाते. यामुळे इमारतीला उत्तम संतुलन आणि मजबुती मिळते. याउलट, गोल किंवा त्रिकोणी भिंती बांधणे अत्यंत अवघड असते आणि त्यासाठी जास्त तांत्रिक कौशल्याची गरज लागते.

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जागेचा पुरेपूर वापर

आयताकृती किंवा चौकोनी खोल्यांमध्ये जागेचा एकही कोपरा वाया जात नाही. आपण घरात वापरत असलेले फर्निचर, जसे की बेड, कपाट, टेबल, टीव्ही युनिट किंवा सोफा हे सर्व फर्निचर सरळ रेषा आणि ९० अंशाच्या कोनात डिझाइन केलेले असते. चौकोनी खोलीत हे फर्निचर भिंतीला अचूक जोडता येते. जर खोली गोल असेल, तर फर्निचर ठेवल्यानंतर कडेची खूप मोठी जागा रिकामी आणि निरुपयोगी राहते.

बांधकाम खर्चात बचत

चौकोनी आकाराच्या घरांचे बांधकाम करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असते. यात विटा किंवा प्लायवूड कापताना कमीत कमी साहित्य वाया जाते. गोल किंवा वक्राकार भिंती बांधण्यासाठी विशेष सेंट्रिंग आणि मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढतो. सरळ भिंतींवर प्लास्टर करणे आणि फरशा बसवणे खूप सोयीचे होते आणि कमी खर्चात होते.

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४. व्हेंटीलेशन आणि प्रकाश

चौकोनी खोल्यांमध्ये खिडक्या आणि दरवाजे समोरासमोर किंवा योग्य कोनात बसवणे सोपे जाते. यामुळे घरात सूर्यप्रकाश आणि हवा खेळती राहण्यास मदत होते, जी निरोगी आयुष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, चौकोनी किंवा आयताकृती आकार हा मानवी राहणीमानासाठी सर्वात जास्त व्यावहारिक, सुरक्षित आणि किफायतशीर आहे. म्हणूनच प्राचीन काळापासून ते आजच्या आधुनिक गगनचुंबी इमारतींपर्यंत घरांसाठी चौकोनी आकारालाच पहिली पसंती दिली जाते.

Web Title: Why do houses builds in square shape

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Published On: Jun 28, 2026 | 11:17 PM

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