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तज्ज्ञांच्या मते, चहामध्ये कॅफीन आणि टॅनिन्स हे घटक असतात. हे घटक पोटातील अॅसिडचे प्रमाण वाढवतात. विशेषतः रिकाम्या पोटी चहा घेतल्यास पोटाच्या आतील थरावर परिणाम होतो आणि अॅसिडिटीची समस्या वाढू शकते. तसेच जास्त वेळ उकळलेला चहा शरीरासाठी अधिक हानिकारक मानला जातो. त्यामध्ये टॅनिन्सचे प्रमाण वाढल्याने गॅस आणि जळजळ होण्याची शक्यता अधिक असते.
ज्यांना आधीपासून अॅसिडिटी, गॅस्ट्रिक अल्सर किंवा अॅसिड रिफ्लक्सचा त्रास आहे, त्यांनी चहाचे सेवन मर्यादित ठेवावे. दिवसातून अनेक वेळा चहा पिण्याची सवयीमुळे पचनसंस्थेवर परिणाम होतो. तसेच जास्त साखर, मसाले किंवा रिकाम्या पोटी घेतलेला चहा अधिक त्रासदायक ठरतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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