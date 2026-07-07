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Maharashtra Breaking News Updates Today: पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:35 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News: रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळाही मंगळवारी बंद राहणार आहेत. पालघर जिल्ह्यालाही मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

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विस्तार

  • 07 Jul 2026 10:35 AM (IST)

    07 Jul 2026 10:35 AM (IST)

    प्रेयसीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तीन तुकडे, आरोपी एन्काऊंटरनंतर अटकेत

    उत्तर प्रदेशमधून एक हादरवणारी घटना समोर येत आहे. घटना ५ जुलै रोजी जाैनपूरमध्ये घडली असून इथे एका महिलेचा अर्धा कापलेला मृतदेह आढळून आला. नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी तपास सुरु केला ज्यानंतर हाफ एनकाउंटर करत आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याच्या पायाला गोळी लागली होती. तो गुजरातचा रहिवाशी असून जौनपूरमध्ये तो भाड्याच्या घरात राहत होता. मृत महिला आरोपीची गर्लफ्रेंड असून संशयाच्या आधारावर त्याने तिचा मर्डर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

  • 07 Jul 2026 10:25 AM (IST)

    07 Jul 2026 10:25 AM (IST)

    नागपुरातून एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता

    नागपूर शहरातून एक अत्यंत गूढ आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य 24 जूनपासून अचानक बेपत्ता झाले असून, अनेक दिवस उलटूनही त्यांचा कोणताही मागमूस लागलेला नाही. नातेवाईकांनी सर्वत्र शोध घेऊनही काहीच माहिती मिळाली नसल्याने पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणे येथे आढळल्याने या प्रकरणाचे गूढ अधिकच वाढले असून, पोलीस सर्व शक्यतांचा तपास करत आहेत.

  • 07 Jul 2026 10:15 AM (IST)

    07 Jul 2026 10:15 AM (IST)

    ... त्याला झाला अश्रू अनावर! Cristiano Ronaldo चे वर्ल्ड कपचे स्वप्नं भंगले

    १६ संघांच्या फेरीत पराभूत झाल्यामुळे पोर्तुगाल फिफा विश्वचषक २०२६ मधून बाहेर पडला आहे. स्पेनने पोर्तुगालवर १-० ने विजय मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. पोर्तुगालच्या बाहेर पडण्याने, स्टार स्ट्रायकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा फिफा विश्वचषक प्रवासही संपला. १६ संघांच्या फेरीतील सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रोनाल्डोने सांगितले होते की हा त्याचा शेवटचा विश्वचषक असेल. तथापि, त्याने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्तीवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. स्पेनकडून पोर्तुगालचा पराभव झाल्यानंतर, स्टार खेळाडू क्रिस्टियानो रोनाल्डोला आपले अश्रू आवरता आले नाहीत. अंतिम शिट्टी वाजल्यानंतर तो स्वतःला अजिबात रोखू शकला नाही आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले. 

  • 07 Jul 2026 10:05 AM (IST)

    07 Jul 2026 10:05 AM (IST)

    हुबेईत वादळामुळे ८ जणांचा बळी; ‘Bavi’ चक्रीवादळाचाही धोका उंबरठ्यावर

    चीनमध्ये पुन्हा एकदा निसर्गाने रौद्र रुप धारण केले आहे. मध्यवर्ती चीनमध्ये हुबेई प्रांतात आलेल्या भीषण वादळ, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. यामध्ये किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला असून एक जण बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. बावी चक्रीवादळाचाही धोका वाढला आहे. यामुळे चीनमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

  • 07 Jul 2026 09:59 AM (IST)

    07 Jul 2026 09:59 AM (IST)

    ‘विकसित भारत’साठी आज राजधानीत महामंथन

    देशातील अग्रगण्य माध्यम समूह ‘नवभारत’ मंगळवारी राजधानी दिल्लीत विकसित भारताच्या आराखड्यावर प्रख्यात नेते आणि तज्ञांच्या विचारमंथन सत्राचे आयोजन करणार आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून ‘हयात रीजन्सी’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे.

  • 07 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    07 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    रिचार्ज किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता

    देशभरातील मोबाईल यूजर्ससाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. भारतातील खाजगी टेलिकॉम कंपन्या रिचार्ज प्लॅनच्या किंमतीत वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढीस 3 ते 4 महिन्यांत भारतातील टेलिकॉम कंपन्या मोबाईल रिचार्जच्या किंमतीत 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ करू शकतात. असं सांगितलं जात आहे की, टेलिकॉम बाजारात प्रतिस्पर्धा कमी असणं आणि 4जी आणि 5जी सेवांच्या वाढत्या मागणीमुळे कंपन्यांसाठी रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती वाढवणं अतिशय सोपं झालं आहे.

  • 07 Jul 2026 09:40 AM (IST)

    07 Jul 2026 09:40 AM (IST)

    आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा, रखडलेल्या पेरण्यांना आला वेग

    आंबेगाव : आंबेगाव तालुक्यात मान्सूनच्या आगमनानंतर सुरुवातीला पावसाने दडी मारल्याने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तालुक्यातील अनेक भागांत पावसाने हजेरी लावल्याने भात पिकासह रखडलेल्या खरीप पेरण्यांना वेग आला असून, शेतकरी वर्गाच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे चित्र दिसू लागले आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होत असल्याने त्याच्या प्रभावामुळे ३ ते ७ जुलैदरम्यान तालुक्यासह राज्यातील विविध भागांत पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. भारतीय शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून असल्याने वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात होणारा पाऊस शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरतो.

  • 07 Jul 2026 09:35 AM (IST)

    07 Jul 2026 09:35 AM (IST)

    Mumbai Airport Flight Cancel: मुंबईत पावसाचा हाहाकार! १७ विमाने रद्द तर ३६५ फ्लाईट्स उशिरा

    Mumbai Airport Flight Cancel: मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम आता विमानसेवेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान उड्डाण आणि लँडिंगच्या प्रक्रियेत मोठा व्यत्यय आला. रविवारी मध्यरात्रीपासून ते सोमवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत, १७ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमाने रद्द करावी लागली, तर ३६५ विमानांना उशिरा उड्डाण करावे लागले. यामुळे हजारो प्रवाशांना तासनतास वाट पाहावी लागली आणि अनेकांच्या प्रवासाचे नियोजन विस्कळीत झाले.

  • 07 Jul 2026 09:30 AM (IST)

    07 Jul 2026 09:30 AM (IST)

    Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण

    Gold Rate Today:  भारतात 7 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,661 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,439 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,996 रुपये आहे. भारतात 7 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये आहे. भारतात 7 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 244.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,44,900 रुपये आहे.

  • 07 Jul 2026 09:25 AM (IST)

    07 Jul 2026 09:25 AM (IST)

    Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली

    India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी ६ जुलै रोजी तेजीचे वातावरण होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला. यानंतर आज देखील ७ जुलै रोजी शेअर बाजारात तेजी राहणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र संकेत असले तरी देखील आज, मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजी कायम ठेवून वाढीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १०२ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,५८४ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. सध्या देशभरात पावसाचा हाहा:कार पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होत आहे. असे असताना आता पुणे जिल्ह्याच्या काही भागाला मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मावळ, मुळशी, भोर, वेल्हा आणि आंबेगाव तालुक्यातील म्हणजेच सह्याद्री घाट परिसरातील शाळा उद्याही बंद राहणार आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील इतर तालुके आणि पुणे शहरातील शाळा मात्र सुरूच राहणार आहेत. नवी मुंबई महापालिका परिसरातील शाळांनाही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळाही मंगळवारी बंद राहणार आहेत. पालघर जिल्ह्यालाही मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रक जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे.

Web Title: 7 july 2026 live breaking news marathi maharashtra politics national politics crime sports pune maharashtra monsoon flood alert

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Published On: Jul 07, 2026 | 09:17 AM

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