Mumbai Amravati Flight: अमरावती-मुंबई विमानसेवा वेळेत पुन्हा बदल, जाणून घ्या वेळापत्रक

घनदाट धुक्याच्या समस्येमुळे १ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत ही विमानसेवा बंद ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर सेवा सुरू झाली असली तरी आठवड्यातून केवळ २ दिवसच उड्डाणे होत होती आणि वेळापत्रकातही बदल करण्यात आले होते. शुक्रवारपासून आठवड्यातून ४ दिवस विमानसेवा सुरू करण्यात आली. एअर अलायन्सने २६ ऑक्टोबरपासून हिवाळी वेळापत्रकानुसार महत्त्वाचे बदल केले होते. त्यानुसार मुंबई-अमरावती विमान सकाळी ७.०५ वाजता रवाना होऊन ८.५० वाजता अमरावतीला पोहोचत होते, तर अमरावती-मुंबई विमान सकाळी ९.१५ वाजता उड्डाण घेऊन १०.३० वाजता मुंबईत दाखल होत होते.
ही सेवा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार या ४ दिवसांसाठी उपलब्ध होती. यापूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार मुंबईहून दुपारी ३.२५ वाजता निघणारे विमान सायंकाळी अमरावतीला पोहोचत असे आणि सायंकाळी ५.३५ वाजता मुंबईकडे रवाना होत असे. त्यामुळे मुंबईत पोहोचण्यास रात्री ७.२० वाजता, परिणामी प्रवाशांना दिवसभरातील कामांसाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळे ही सेवा गैरसोयीची ठरत असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून होत होती. याच कारणामुळे विमानसेवा सकाळच्या सत्रात हलविण्यात आली. मात्र, डिसेंबर महिन्यात सतत बदलणारे हवामान आणि घनदाट धुके त्यामुळे दृश्यतेची समस्या निर्माण झाली होती. याचा परिणाम विमानसेवेवर झाला असून, अनेकवेळा उड्डाणे रद्द करावी लागली.
