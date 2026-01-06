Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Amravati Flight: अमरावती-मुंबई विमानसेवा वेळेत पुन्हा बदल, जाणून घ्या वेळापत्रक

मुंबई- अमरावती या विमानसेवेच्या वेळापत्रकात पु्न्हा एकदा बदल होणार आहे. ही विमानसेवा आठवड्यातून चार दिवस सुरु असणार आहे.घनदाट धुक्याच्या समस्येमुळे १ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत ही विमानसेवा बंद ठेवण्यात आली होती.

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:02 PM
Mumbai Amravati Flight News Marathi : एअर अलायन्सची मुंबई-अमरावती-मुंबई ही विमानसेवा आठवड्यातून ४ दिवस सुरू असतानाच पुन्हा एकदा तिच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. सोमवारी मुंबईहून दुपारी १२.०५ वाजता अमरावतीसाठी रवाना होऊन दुपारी १.५० वाजता अमरावती विमानतळावर पोहोचणार आहे. त्यानंतर दुपारी २.१५ वाजता अमरावतीहून मुंबईकडे प्रस्थान करून सायंकाळी ४ वाजता मुंबईत दाखल होणार आहे. मात्र, बुधवार (दि. ७) पासून ही सेवा पुन्हा सकाळच्या सत्रात सुरू करण्यात येणार आहे.

घनदाट धुक्याच्या समस्येमुळे १ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत ही विमानसेवा बंद ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर सेवा सुरू झाली असली तरी आठवड्यातून केवळ २ दिवसच उड्डाणे होत होती आणि वेळापत्रकातही बदल करण्यात आले होते. शुक्रवारपासून आठवड्यातून ४ दिवस विमानसेवा सुरू करण्यात आली. एअर अलायन्सने २६ ऑक्टोबरपासून हिवाळी वेळापत्रकानुसार महत्त्वाचे बदल केले होते. त्यानुसार मुंबई-अमरावती विमान सकाळी ७.०५ वाजता रवाना होऊन ८.५० वाजता अमरावतीला पोहोचत होते, तर अमरावती-मुंबई विमान सकाळी ९.१५ वाजता उड्डाण घेऊन १०.३० वाजता मुंबईत दाखल होत होते.

“शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या”, ऑनलाइन कामांच्या जाचाविरोधात शिक्षकांचा एल्गार

असे असणार विमानसेवा

ही सेवा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार या ४ दिवसांसाठी उपलब्ध होती. यापूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार मुंबईहून दुपारी ३.२५ वाजता निघणारे विमान सायंकाळी अमरावतीला पोहोचत असे आणि सायंकाळी ५.३५ वाजता मुंबईकडे रवाना होत असे. त्यामुळे मुंबईत पोहोचण्यास रात्री ७.२० वाजता, परिणामी प्रवाशांना दिवसभरातील कामांसाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळे ही सेवा गैरसोयीची ठरत असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून होत होती. याच कारणामुळे विमानसेवा सकाळच्या सत्रात हलविण्यात आली. मात्र, डिसेंबर महिन्यात सतत बदलणारे हवामान आणि घनदाट धुके त्यामुळे दृश्यतेची समस्या निर्माण झाली होती. याचा परिणाम विमानसेवेवर झाला असून, अनेकवेळा उड्डाणे रद्द करावी लागली.

डिसेंबरमध्ये १५ दिवसांसाठी ही सेवा बंद

दाट धुक्यामुळे १ ते १५ डिसेंबर दरम्यान विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. नंतर, सेवा पुन्हा सुरू झाली, परंतु आठवड्यातून फक्त दोन दिवसच विमानसेवा सुरू झाली आणि वेळेतही बदल करण्यात आला. २ जानेवारीपासून आठवड्यातून चार दिवस विमानसेवा सुरू झाली. अलायन्स एअरने २ ऑक्टोबरपासून त्यांच्या हिवाळ्यातील वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले. या योजनेचा एक भाग म्हणून, मुंबई-अमरावती विमानसेवा सकाळी ७:०५ ते ८:५० आणि अमरावती-मुंबई विमानसेवा सकाळी ९:१५ ते १०:३० पर्यंत होती. ही सेवा चार दिवस उपलब्ध होती: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार.

Amravati News: “आधीही भाजप अन् आताही…”; CM फडणवीसांनी व्यक्त केला विश्वास

Web Title: Schedule for the amravati mumbai flight service has been changed news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News

Published On: Jan 06, 2026 | 11:56 AM

Topics:  

