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Bal Sangopan Yojana 2026: अनाथ व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी सरकार देणार मदत; कशी कराल अर्ज प्रक्रिया?

Updated On: Jun 12, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत, गरजू मुलांचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार दरमहा एकूण ₹२,५०० चे अनुदान देते. या आर्थिक मदतीमध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलासाठी ₹२,२५० आणि संगोपन संस्थेसाठी ₹२५० च्या मासिक अनुदानाचा समावेश आहे.

Bal Sangopan Yojana Maharashtra 2026, How to apply for Bal Sangopan Scheme,

Bal Sangopan Yojana 2026: अनाथ व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी सरकार देणार मदत; कशी कराल अर्ज प्रक्रिया?

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विस्तार
  • क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल सांगोपन योजना
  • ० ते १८ वर्षे वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर, संकटग्रस्त आणि निराधार मुले.
  • मुलांना अनाथाश्रमासारख्या संस्थात्मक वातावरणाऐवजी कौटुंबिक, सुरक्षित आणि स्नेहमयी वातावरणात संगोपन
 

Bal Sangopan Yojana Application Process:  महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग, गरजू, अनाथ आणि निराश्रित मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल सांगोपन योजना’ राबवण्याचा निर्णय आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश या मुलांना संरक्षण, निवारा आणि एक चांगले भविष्य प्रदान करणे हा आहे.

बाल सांगोपन योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

या योजनेचा मुख्य उद्देश, संरक्षण आणि निवाऱ्याची गरज असलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर आणि निराधार मुलांना पर्यायी कौटुंबिक संगोपन प्रदान करणे हा आहे, जेणेकरून त्यांचे संगोपन आणि विकास संस्थात्मक वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात होऊ शकेल.

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सामान्यतः, गरजू मुलांना संस्थात्मक संगोपनासाठी (अनाथाश्रमात) पाठवले जाते, जिथे त्यांना कौटुंबिक प्रेमाची कमतरता भासू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने ‘संस्थात्मक संगोपनाऐवजी पर्यायी कौटुंबिक संगोपन’ हे धोरण स्वीकारले आहे. या योजनेअंतर्गत, मुलांना अशा पालक कुटुंबांकडे सोपवले जाते, जे त्यांचे संगोपन स्वतःच्या मुलांप्रमाणे करू शकतील आणि त्यांना एकटेपणा किंवा असुरक्षिततेची भावना जाणवणार नाही.

बालसंगोपन योजनेसाठी कोणती मुले पात्र असतील

या कल्याणकारी योजनेचा लाभ अशा मुलांना मिळतो, जी अनाथ, निराधार किंवा बेघर आहेत आणि ज्यांचे पालक असाध्य रोगाने ग्रस्त आहेत किंवा तुरुंगात आहेत. अशा मुलांना त्यांच्या संगोपनासाठी थेट पालक कुटुंबांमध्ये ठेवले जाऊ शकते. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या मुला-मुलींना संगोपनासाठी थेट पालक कुटुंबाच्या देखरेखीखाली ठेवले जाते, ज्यामुळे त्यांना एकटेपणा किंवा असुरक्षिततेचा अनुभव येत नाही.

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दरमहा ₹२,५०० ची आर्थिक मदत

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत, गरजू मुलांचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार दरमहा एकूण ₹२,५०० चे अनुदान देते. या आर्थिक मदतीमध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलासाठी ₹२,२५० आणि संगोपन संस्थेसाठी ₹२५० च्या मासिक अनुदानाचा समावेश आहे. हे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित होते.

बालसांगोपन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने नागरिकांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसांगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा पात्र मुलांची नोंदणी करण्यासाठी आपापल्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

 

Web Title: Bal sangopan yojana 2026 application process eligibility and benefits explained

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Published On: Jun 12, 2026 | 04:00 PM

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