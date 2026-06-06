ॲड. मिलिंद थोबडे यांचा ‘हॅट्ट्रिक’ विजय! बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा निवडणुकीत सोलापूरचा डंका

Bar Council of Maharashtra and Goa : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा निवडणूक २०२६ चा निकाल जाहीर झाला असून सोलापूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी दणदणीत विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा बार कौन्सिल सदस्यपदावर निवड होण्याचा मान मिळवला आहे. पहिल्या पसंतीची तब्बल ३,८२९ मते मिळवत ते राज्यातील पाचव्या क्रमांकाने विजयी ठरले.
बार कौन्सिलच्या २३ सदस्यांच्या निवडीसाठी झालेल्या या निवडणुकीत राज्यभरातील सुमारे एक लाख वकिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला. १५५ उमेदवारांमधून निवड झालेल्या विजेत्यांमध्ये ॲड. थोबडे यांनी आपले स्थान कायम राखत पुन्हा एकदा विश्वास संपादन केला.
यापूर्वी २०१० आणि २०१९ च्या निवडणुकांमध्येही त्यांनी उल्लेखनीय विजय मिळवला होता. तसेच २०११ आणि २०२२ या कालावधीत त्यांनी Bar Council of Maharashtra and Goa चे अध्यक्षपद भूषविले आहे.
सोलापूर बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि सचिव म्हणून कार्यरत असताना ॲड. थोबडे यांनी वकिलांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविले. वकिलांसाठी विमा व मेडिक्लेम योजना, नवोदित वकिलांना लॅपटॉप व कायदेविषयक पुस्तकांचे वितरण, महिला वकील मेळावे, राज्यस्तरीय कार्यशाळा, क्रिकेट स्पर्धा तसेच गरजू वकिलांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य अशा विविध योजनांमुळे त्यांनी विशेष ओळख निर्माण केली.
विजयानंतर बोलताना ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी राज्यातील सर्व वकिलांचे आभार मानले. वकिलांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र वकील संरक्षण कायदा मंजूर व्हावा यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नवोदित वकिलांना सक्षम बनविणे, त्यांच्या व्यावसायिक अडचणी सोडविणे आणि वकिलांच्या विविध प्रश्नांसाठी प्रभावीपणे काम सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
या विजयामुळे सोलापूरच्या विधी क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून विविध बार असोसिएशन्स आणि विधिज्ञांकडून ॲड. थोबडे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.