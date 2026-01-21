Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Chhatrapati Sambhaji Nagar News Turmoil Over The Alliance With The Shinde Faction Signs Of Rebellion In The Chhatrapati Sambhaji Nagar Bjp

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

युतीबाबत दोन दिवस झालेल्या बैठकीनंतर भाजप-शिवसेनेत मंगळवारी युती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये बरीच वादावादी झाल्याचे समजते.

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:31 PM
BJP Politics, BMC Election 2026, Eknath Shinde

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Follow Us:
Follow Us:
  • मनपा निवडणुकीत भाजपाचे नुकसान करणाऱ्या शिंदेसेनेशी य़ुती
  • भाजप कार्यकर्ते आक्रमक, बंडखोरीचे संकेत
  • अतुल सावे, भागवत कराड यांना घेराव
Chhatrapati Sambhaji Nagar News:  महानगरपालिका निवडणुकीत जागा वाटपाबाबत बैठकांचे सत्र घेत शेवटच्या क्षणी युती दुभंगल्याची घोषणा केली गेली. त्यानंतर दोन्ही पक्षात झालेली बंडखोरी अन् पक्षाचे झालेले नुकसान पाहता जिल्हा परिषद निवडणुकीत दुसऱ्याच बैठकीत युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

मानापमान दाखवून मनपा निवडणुकीत भाजपाचे नुकसान करणाऱ्या शिंदेसेनेशी केलेली युती तोडा, अशा घोषणा देत जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री अतुल सावे आणि खा. डॉ. भागवत कराड यांना घेराव घालून त्यांची वाहने अडवून गोंधळ घातला. नेते कार्यकर्ते अन् पदाधिकाऱ्यांना विचारात घेत नसतील तर आम्हालाही निवडणुकीत आमचे ‘अवतार’ दाखवावे लागतील असा इशारा देत ‘बंडाळी’ होणार असल्याचा इशारा दिला. उमेदवारी दाखल करण्याचा बुधवारी शेवटचा दिवस असून बंडखोरांना शांत करण्यासाठी पुन्हा नेत्यांना मैदानात उतरावे लागणार आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

महापालिका निवडणुकीत युती तुटल्याचा विषय राज्यभर गाजला. त्यांनतर तिकीट वाटपावरून भाजपमध्ये झालेले रणकंदन चांगलेच गाजले होते. अखेरीस युती तोडून भाजप शिंदे गट स्वबळावर लढले. आता जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी दोन्ही पक्षात युती झाल्याचे जाहीर झाले. मात्र, भाजपामधील एका गटाची प्रचंड नाराजी समोर आली. मंगळवारी या गटाने

मंत्री अतुल सावे यांच्यासह खा. भागवत कराड यांना घेराव घातला. यामुळे पक्षातील अंतर्गत धुसफूस पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली असून भविष्यातील बंडाळीचे संकेत यातून समोर आले आहेत. महापालिकेत युती तुटल्यानंतर तिकीट वाटपावरून इच्छुकांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळाली होती. प्रसंगी बंडाळी करून अनेकांनी अपक्ष लढत भाजपाला आव्हान दिले. परिणामी पक्षाने अनेक इच्छुकांच्या काढून टाकले.

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

बैठकीत वाद आणि हमरीतुमरी….

युतीबाबत दोन दिवस झालेल्या बैठकीनंतर भाजप-शिवसेनेत मंगळवारी युती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये बरीच वादावादी झाल्याचे समजते. खासदार संदीपान भुमरे यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या दत्ता गोर्डे यांना भाजपाने कालच प्रवेश देत भुमरे यांच्यासमोर आवाहन देण्याचा प्रयत्न केला. तर दुसरीकडे सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोडमध्ये भाजपाचे नामोनिशान

नसून त्यांच्याशी युती करण्याची गरज नाही. अशा मुद्यांवरुन आरोप प्रत्यारोप केले गेले असल्याचे समजते. अशातच दोन्ही पक्षांकडून जादा जागांची मागणी केली गेली. दरम्यान, भाजपाची ऑफर न पटल्याने चिडून, नाराज होऊन पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत दालनाबाहेर पाऊल टाकले होते. मात्र, खा. संदीपान भुमरे यांनी त्यांची समजूत काढत त्यांना परत बैठक खोलीत आणले.

 

पुढील नाराजीनाट्याची नांदी !

दरम्यान, युतीची घोषणा झालेली असताना दालनाबाहेर आल्यानंतर भाजपच्या वैजापूर कार्यकर्त्यांनी युतीला तीव्र विरोध केला. ‘युती नको, युती तोडा’च्या घोषणाबाजी करत कार्यकत्यांनी मंत्री अतुल सावे आणि खा. भागवत कराड यांना घेराव घातला. ही घटना पुढील नाराजीनाट्याची नांदी ठरू शकते असे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. महापालिका वेळीही काहींनी उपोषण तर काहींनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. ती नाराजी दूर करताना भाजप नेत्यांना चांगलाच घाम फुटला होता.

 

Web Title: Chhatrapati sambhaji nagar news turmoil over the alliance with the shinde faction signs of rebellion in the chhatrapati sambhaji nagar bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 01:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल
1

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का
2

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
3

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम
4

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM