सावधान! संभाजीनगरात मतदानाच्या दिवशी पोलिसांची करडी नजर; ४,६६७ पोलिस, १,९२८ होमगार्ड तैनात, तब्बल ९०५ प्रतिबंधात्मक कारवाया

Election News: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे. ९०५ प्रतिबंधात्मक कारवाया, ४६६७ पोलीस आणि १९२८ होमगार्ड्सच्या तैनातसह शहरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:18 PM
सावधान! संभाजीनगरात मतदानाच्या दिवशी पोलिसांची करडी नजर (Photo Credit-X)

  • छत्रपती संभाजीनगर मनपा निवडणूक
  • शहरात पोलिसांचा कडा पहारा!
  • ९०५ गुंडांवर कारवाई, ४ हजार ६०० पेक्षा जास्त पोलीस तैनात
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Election 2026: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२६ शांततामय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडावी, यासाठी पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. १५ जानेवारी रोजी मतदान, तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस दल पूर्ण क्षमतेने सज्ज झाले आहे.

निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शहरात आतापर्यंत ९०५ प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर आळा घालण्यासाठी म.दा.का.नुसार ८८ कारवाया, तर महाराष्ट्र पोलिस कायद्यानुसार २८ व्यक्तींवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. एमपीडीए अंतर्गत चार आरोपींना स्थानबद्ध, तर मकोका अंतर्गत तीन आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे.

अवैध दारूविक्री आणि अमली पदार्थाच्या व्यवहारावर करडी नजर ठेवण्यात येत असून, दारूबंदी अंतर्गत २११ गुन्हे दाखल करून ७ लाख २१ हजार ८९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच एनडीपीएस कायद्यानुसार १८ गुन्हे दाखल करून ११ लाख ८७ हजार २०७ रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar: कौटुंबिक वादातून तरुणाची हत्या; पोलिसांचा 1800 किमी पाठलागानंतर चार आरोपी जेरबंद

साडेचार हजारांवर कर्मचारी, अधिकारी

मतदानासाठी ४ हजार ६६७ पोलिस अधिकारी व अंमलदार १ हजार ९२८ होमगार्ड, तसेच राज्य राखीव पोलिस दलाची एक कंपनी व दोन प्लाटून तैनात करण्यात आले आहेत. मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात तसेच अतिसंवेदनशील व संवेदनशील भागात फिक्स पॉइंट बंदोबस्त, पायी पेट्रोलिंग, सेक्टर पेट्रोलिंग राबविण्यात येत आहे.

निवडणूक बंदोबस्त

  • प्रतिबंधात्मक कारवाया : ९०५
  • हद्दपारी : २८
  • एमपीडीए कारवाई : ४ आरोपी
  • मकोका कारवाई: ३ आरोपी
  • अवैध दारू गुन्हे: २११ (७.२१ लाख जप्त)
  • एनडीपीएस गुन्हे : १८ (११.८७ लाख जप्त)
  • जमा शस्त्रे : ८४७
  • पोलिस बंदोबस्त : ४,६६७ पोलिस, १,९२८ होमगार्ड.

मनाई असलेल्यांनाही मुभा

बीएनएसएस कलम १६३ अंतर्गत २८३ व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली असून, मनाई आदेश असलेल्या व्यक्तींना सकाळी ७ ते १० या वेळेत मतदानाची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या शहरात कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आहे.

ना टीव्ही, ना मोबाईल… फक्त ‘या’ गावात वाजतोय ‘अभ्यासाचा भोंगा’; राज्यात दुसरा तर जिल्ह्यात पहिला क्रमांक

Published On: Jan 14, 2026 | 03:18 PM

