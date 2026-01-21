Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Hearing Regarding The Councillors In Municipal Councils Will Be Held Today In The Supreme Court

Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नगरपरिषदेच्या ३२ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रभाग रचना केल्यानंतर सोडतीद्वारे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण धरून ३२ पैकी १९ जागा आरक्षित केल्या.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:21 AM
Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हाची आज सर्वोच्च न्यायालात अंतिम सुनावणी

Follow Us:
Follow Us:

मनमाड / बब्बू शेख : राज्यातील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या पालिकेतील नगरसेवकांच्या पदाबाबत आज बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. ज्या नगरपरिषद, नगरपालिकांनी मर्यादा ओलांडली. त्यात मनमाड नगरपरिषदेचा समावेश आहे. नुकतीच पार पडलेल्या निवडणुकीत पालिकेने ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडून थेट ६२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे नगरसेवकांची धाकधूक वाढली असून, पद राहते की जाते? कोर्ट काय निर्णय देतो? याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.

नगरपरिषदेच्या ३२ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रभाग रचना केल्यानंतर सोडतीद्वारे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण धरून ३२ पैकी १९ जागा आरक्षित केल्या असून, ओबीसीसाठी ९, अनु. जातीसाठी ८, अनु. जमातीसाठी २ जागा आरक्षित काढल्यामुळे आरक्षण ६२ टक्क्यांवर गेले. नियमानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याची असल्याने १६ जागा आरक्षित व्हायला पाहिजे होत्या. मात्र, १९ जागा आरक्षित करण्यात आल्यामुळे ५० टक्क्याची असलेली मर्यादा ओलांडण्यात आली.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ लावल्यास कोर्ट फक्त ओबीसी जागा रद्द करते की संपूर्ण निवडणूक, याबाबत कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगरपरिषदेसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होऊन २१ डिसेंबर रोजी थेट शिवसेनेचे योगेश पाटील यांसह २४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजप १, उबाठा ४, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा एकेक नगरसेवक निवडून आला असून, ओबीसी कोट्यातून ९ नगरसेवक निवडून आले आहेत.

सर्वच निवडणुका झाल्या महागड्या

सध्या सर्वच निवडणुका महागड्या झाल्या असून, कार्यकर्त्यांपासून ते मतदारांपर्यंत सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. अनेक मतदार पैसे घेतल्याशिवाय मतदान करत नसल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. वार्ड ऐवजी प्रभाग पद्धतीमुळे मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे नगरसेवक पदासाठी देखील आता लाखो रुपये लागतात.

निवडणूक रद्द झाली तर खर्च वाया जाण्याची भीती

या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी काहींनी २५ तर काहींनी ४० लाखांपर्यंत खर्च केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जर संपूर्ण निवडणूक रद्द झाली तर पुन्हा निवडून आलेल्या ३२ नगरसेवकांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. जर फक्त ओबीसी नगरसेवकांचे कोर्टाने पद रद्द केल्यास त्यांना अवघ्या एक महिन्यात पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागणार आहे. त्यामुळे अगोदर खर्च केलेले लाखो रुपये वाया तर जाणार आहेच शिवाय पुन्हा जनता निवडून देईल की नाही, याची खात्री नसल्याने सर्वच नगरसेवकांचा जीव टांगणीला आला असून, काहींनी देव पाण्यात ठेऊन कोर्टाने चांगला निर्णय द्यावा, अशी प्रार्थना करीत आहेत.

हेदेखील वाचा : Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Web Title: Hearing regarding the councillors in municipal councils will be held today in the supreme court

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 09:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया
1

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
2

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट
3

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM