Weather Update: पुढील 3 दिवस 15 राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा! IMDचे अलर्ट जारी, कुठे कसा असेल प्रभाव? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Weather Update News Marathi : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील तीन दिवस देशातील सुमारे 15 राज्यांसाठी वादळी वारे, मेघगर्जनेसह पाऊस आणि काही भागांत गारपिटीचा इशारा जारी केला आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसह अनेक राज्यांमध्ये हवामानात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. उष्णतेपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला तरी जोरदार वारे आणि विजांच्या कडकडाटामुळे नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दिल्ली-एनसीआरमध्ये पुढील काही दिवस हलका ते मध्यम पाऊस, धुळीचे वादळ आणि ताशी 40 ते 70 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, वीज पडण्याचा धोकाही वर्तवण्यात आला आहे. राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणामध्येही वादळी पावसाचा प्रभाव दिसू शकतो. तसेच IMD ने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळणे, उघड्या जागी थांबू नये, झाडे व विजेच्या खांबांपासून दूर राहावे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकृत हवामान अपडेटसाठी IMD च्या संकेतस्थळावर नजर ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रातील मुंबई तसेच ठाणे, पालघर आणि रायगडसह कोकण विभागातील अनेक जिल्ह्यांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाने म्हटले आहे की, लोकांना पुढील काही दिवस उष्ण आणि दमट हवामानाचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, हवामान विभागाने असाही अंदाज वर्तवला आहे की, काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस आणि रिमझिम पाऊस पडू शकतो, परंतु यामुळे केवळ तात्पुरता दिलासा मिळेल.
गेल्या आठवड्याच्या शेवटी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात हलका पाऊस पडल्याने काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र, पावसानंतर वातावरणातील आर्द्रता वाढली असून, ती अधिकच तीव्र झाली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, समुद्रावरून येणारे वारे मंदावल्याने आणि तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे तापमान झपाट्याने वाढत आहे. सकाळपासूनच सूर्यप्रकाश तीव्र असतो आणि दुपारपर्यंत उष्णता असह्य होते.
सतत वाढणारी उष्णता आणि आर्द्रता यांचा सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर स्पष्टपणे परिणाम होत आहे. लोकल ट्रेन, बस स्थानके आणि बाजारपेठांमध्ये लोकांना प्रचंड घाम आलेला दिसतो. विशेषतः वृद्ध, लहान मुले आणि घराबाहेर काम करणाऱ्यांना अधिक त्रास होत आहे. डॉक्टरांनी लोकांना पुरेसे पाणी पिण्याचा, उन्हात जाणे टाळण्याचा आणि हलके कपडे घालण्याचा सल्ला दिला आहे. उष्णतेमुळे निर्जलीकरण, थकवा आणि चक्कर येणे यांसारख्या समस्या वाढू शकतात.
