Eknath Shinde/BMC Election 2026: राज्यात नुकत्याच 29 महानगरपालिकांचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये महायुतीने मोठे यश संपादन एले आहे. राज्यातील 29 पैकी जवळपास 25 महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिकेत देखील महायुतीची सत्ता आली आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी देवाच्या मनात असेल तर आमचा महापौर होईल असे विधान केले होते. मात्र आता त्यांचेच नगरसवेक फुटणार की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदेंचे 29 नगरसेवक मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आले आहेत. भाजपचे देखील 80 च्या वर नगरसेवक आले आहेत. त्यामुळे मुंबईत महायुतीची सत्ता येणार जे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी आपले 29 नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत. नगरसेवक फुटू नयेत याची काळजी घेतली जास्त असल्याचे म्हटले जात आहे.
19 Jan 2026 05:48 PM (IST)
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक आघाडीच्या कार उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट कार ऑफर करत असतात. यातही आता मार्केटमध्ये इलेक्ट्रिक कारला चांगली मागणी मिळताना दिसत आहे. याच मागणीकडे लक्ष देत अनेक ऑटो कंपन्या भारतात दमदार इलेक्ट्रिक कार ऑफर करत आहेत. आता टोयोटा देखील त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक SUV लाँच करणार आहे.
19 Jan 2026 05:18 PM (IST)
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या शिक्षक सेलच्या प्रदेशाध्यक्ष किरण सोनटक्के यांनी राजीनामा दिला. पक्षाने विचारधारेशी विसंगत भूमिका घेतल्याने त्यांनी हा राजीनामा दिला आहे.
19 Jan 2026 05:11 PM (IST)
मनसे नगरसेवकांच्या बैठकीत गटनेतेपद किल्लेदारांना देण्याचा ठराव देण्यात आला आहे. तसेच, मनसेचे 6 नगरसेवक नोंदणीसाठी उद्या कोकण भवनला जाणार अशी माहिती यशवंत किल्लेदार यांनी दिली आहे.
19 Jan 2026 04:55 PM (IST)
ठाणे शहरात युती झाल्यानंतर तसेच काही इच्छुकांना उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने शिंदे गटातील काही इच्छुकांनी बंडखोरी केली. याच पार्श्वभूमीवर किरण नाकती यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. मात्र, या निवडणुकीत त्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागले. या निकालानंतरही कार्यकर्ते आणि जनतेशी नातं तुटू नये, यासाठी त्यांनी “भेटूया, नातं जपण्यासाठी” या नावाने एक सभा आयोजित केली होती. या सभेला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू होते आणि भावनिक वातावरण पाहायला मिळाले. सभेत उपस्थित प्रत्येकाच्या मनात एकच भावना होती. किरण नाकती हरूच शकत नाहीत. या भावनांना उत्तर देताना किरण नाकती यांनी जनतेला विश्वास देत सांगितले की, “हा पराभव अंतिम नाही.
19 Jan 2026 04:50 PM (IST)
इयत्ता आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेली एन एम एम एस स्कॉलरशिप गेल्या वर्षभरापासून शासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद केल्याने विद्यार्थ्यांना इथून पुढे सलग चार वर्षे मिळणारी स्कॉलरशिप बंद झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याने सदर स्कॉलरशिप पुन्हा सुरू करण्यात यावी या मागणीसाठी आज सांगलीतील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विद्यार्थी, पालक हे धरणे आंदोलनास बसलेत. दरम्यान ही स्कॉलरशिप ताबडतोब सुरू करावी अन्यथा मुंबईमधील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सक्सेस फाउंडेशनचे संचालक एडवोकेट सुधीर मोरे यांनी दिलाय.
19 Jan 2026 04:40 PM (IST)
पालकमंत्र्यांचे शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांच्याकडे बहुमतासाठी साकडे -- सुहास बाबर उपमहापौर पदावर ठाम सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने 39 जागा जिंकल्या असून काँग्रेसने 18 राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने 16 राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने तीन आणि शिवसेनेने दोन जागांवर विजय मिळवलाय. परंतु आता खऱ्या अर्थाने महापालिकेची लढत सुरू झाली असे म्हणायला हरकत नाही कारण बहुमतासाठी भाजपाला आणखी दोन जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खानापूर चे शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांच्याकडे साकडे घातले आहे. परंतु सुहास बाबर यांनी उपमहापौर पदाची जागा देत असाल तर आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे सांगतील त्याप्रमाणे निर्णय घेऊ असे म्हटले असल्याची चर्चा आहे.
19 Jan 2026 04:30 PM (IST)
राज्यात २९ महानगरपालिका यांचे निकाल लागले असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेवर कोणाचा महापौर बसणार,याकडे सगळ्यांचे च लक्ष लागले आहे.ठाण्यात जरी महायुती झाली असेल तरी अंतर्गत धुसफुसीमुळे भाजपने एकला चलो रे चा नारा याआधीही हाती घेतला होता.त्यावर आता भाजप आमदार संजय केळकर यांनी प्रतिक्रिया देत जर योग्य मान सन्मान मिळाला नाही तर आम्ही विरोधी बाकावर बसण्यास तयार असल्याचे यावेळी सांगितले.शिवाय, महापौर कोणाचा बसेल यावर ज्याच्या सर्वाधिक सीट त्यांचा महापौर बसेल,असे सांगण्यात आले. तसेच लोकशाहीमधे अंकुश ठेवण्याचं काम किंवा विरोधी पक्षाचं काम ही तितकच महत्वाचं आहे, असेही संजय केळकर यांनी सांगितले.
19 Jan 2026 04:20 PM (IST)
उरण, पनवेल राष्ट्रीय महामार्ग ४ ब ला लागून असणारे सर्व्हिस रोड सध्या अवजड वहानांचे पार्किंग क्षेत्र असल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्व्हिस रोड हे महामार्गाला लागून असणाऱ्या राहदारीसाठी बनविण्यात येतात. यावरून आवाजड वहातूक करता येतं नाहीत. मात्र येथील सर्व्हिस रोड बेधडकपणे आवाजड वाहनांच्या वर्दळीसाठी आणि पार्किंगसाठी वापरले जातं आहेत. परिणामी यातून अपघातासारख्या गंभीर समस्यांना दुचाकीस्वारांना सामोरे जावे लागतं आहे.
19 Jan 2026 04:10 PM (IST)
अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळविले. महापालिकेच्या ५२ जागा जिंकत युतीने सत्ता काबीज केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार सोहळा थाटात पार पडला. माजी खासदार सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांनी नगरसेवकांचे अभिनंदन केले. जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका आणि भावनेच्या भरात विजयाला डाग लागेल असे कृत्य टाळा असा मोलाचा सल्ला विखे यांनी यावेळी दिला.तर सर्वांचे लक्ष लागलेल्या महापौर पदाबाबत बोलताना विखे म्हणाले की, आरक्षणाची सोडत निघाल्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आमच्यात समन्वय झाला असून पदे कुणाकडे असतील हे आधीच ठरले आहे. मात्र, महापौर आणि उपमहापौर कोण हे निवडणुकीच्या १५ मिनिटे आधीच स्पष्ट होईल असे सूचक विधान त्यांनी केले. या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात आता नाव निश्चितीबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
19 Jan 2026 04:09 PM (IST)
अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावरील सुरु असलेल्या कामामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र वाहतूक कोंडीची दखल घेत माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आज राहुरी येथे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून पाहणी केली. या कामाच्या संथ गतीमुळे प्रवाशांचे होणारे हाल पाहून यावेळी त्यांनी पोलीस व संबंधित प्रशासनाला उपाययोजनांच्या कडक सूचना दिल्या. वाहतूक नियंत्रणासाठी मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास, होमगार्डचा पगार मी स्वतः देईन, पण नागरिकांचा त्रास थांबवा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तर सुजय विखे यांनी पुन्हा एकदा खासदार निलेश लंके यांना अप्रत्यक्षपणे डीवचण्याचा प्रयत्न केला... तर यावेळी आम्ही जमिनीवर उतरलो असून ज्यांना लोकांनी निवडून दिला आहे त्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे.आता निवडून आलेला माणूस करत नसेल तर पडलेल्या माणसाला करावा लागेल म्हणून मी कामाला लागलोय असा टोला विखेंनी लगावला आहे...कंत्राटदारांनी कामाचा वेग वाढवावा आणि नागरिकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
19 Jan 2026 04:06 PM (IST)
मीरा–भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट) ला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजाला विभागणाऱ्या राजकारणासमोर विकासाचा पराभव झाला, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.आज मीरा–भाईंदर महानगरपालिकेत झालेल्या आढावा बैठकीदरम्यान बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “या निवडणुकीत विकासाची हार झाली असून मतांचे विभाजनकारी राजकारण करणाऱ्या पक्षाचा विजय झाला आहे.”
19 Jan 2026 03:50 PM (IST)
पुढील महिन्यात आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. ७ फेब्रुवारीला भारत आणि अमेरिका यांच्यात सलामी सामना होणार आहे. श्रीलंका आणि भारत टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करत आहेत. दरम्यान, मुंबईत जन्मलेला अमेरिकन वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकर ७ फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर भारताविरुद्ध होणाऱ्या त्याच्या संघाच्या पहिल्या टी-२० विश्वचषक सामन्यात मैदानात उतरण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. हे तेच मैदान आहे जिथे त्याची क्रिकेट कारकीर्द सुरू झाली. त्यानंतर तो करिअर करण्यासाठी अमेरिकेत गेला आणि नागरिकत्व मिळवल्यानंतर तो राष्ट्रीय संघाचा सदस्य बनला.
19 Jan 2026 03:45 PM (IST)
बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये झालेल्या वादानंतर आता पुन्हा ही स्पर्धा सुरू झाली आहे. भारतामध्ये रवी शआस्त्री त्याचबरोबर मुरली कार्तिक सारखे कमालीचे माजी खेळाडू सध्या आयसीसीसाठी प्रेझेंटर म्हणून काम करतात. तर दुसरीकडे पाकिस्तानी खेळाडूंना आजकाल जगभरात प्रचंड अपमान सहन करावा लागत आहे. पाकिस्तानच्या अनेक खेळाडूंचे सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ वाऱ्यासारखे व्हायरल होत आहेत.
19 Jan 2026 03:40 PM (IST)
उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिला शिक्षिकेने प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शनिवारी हरख विकासखंड अंतर्गत येणाऱ्या उदवापूर कंपोजिट स्कूलमध्ये घडली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीतीचे आणि तणावाचे वातावरण आहे. शिक्षिकेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी गंभीर आरोप केले आहे. एका शिक्षिकेने शाळेच्या आवारातच इतकं टोकाचं पाऊल का उचलले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
19 Jan 2026 03:30 PM (IST)
पाकिस्तानचा (Pakistan) ढोंगी चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. स्वतःला इस्लामचा रक्षक म्हणवून घेणारा हा देश आपल्याच हद्दीतील बलुचिस्तान प्रांतात मशिदी आणि धार्मिक स्थळांवर टँक आणि तोफखान्याने हल्ले करत असल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. बलुच मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि नेते मीर यार बलोच (Mir Yar Baloch) यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पाकिस्तानी सैन्याच्या ‘डार्क सिक्रेट्स’चा पर्दाफाश केला आहे.
19 Jan 2026 03:25 PM (IST)
विधानसभा परिषद सदस्यांने राजकारणातून निवृ्त्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पत्र देखील लिहिलं आहे. राजकारणाला कायमचा राम राम करणारे विधानसभा परिषद सदस्य आमदार संदीप जोशी यांच्या निर्णयाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे.
आमदार संदिप जोशी पत्रात लिहितात की, नमस्कार, हे पत्र लिहिण्याचा निर्णय सहज घेतलेला नाही. राजकारण ही माझ्यासाठी नेहमीच पद किंवा प्रतिष्ठेपेक्षा वेगळी, समाजसेवेची आणि निष्ठेची वाट होती. मात्र आज सत्तेसाठी सुरू असलेले पक्षांतर, संधीसाधूपणा आणि वाढलेली स्पर्धा सामान्य मतदारांसह निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाही अस्वस्थ करत आहे. मर्यादित जागा आणि वाढलेल्या अपेक्षांमुळे कुणीच थांबायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही मी स्वतःला भाजपचा एक सामान्य कार्यकर्ता मानतो, पण हे चित्र पाहता आता आपणच थांबावे, असा विचार मनात पक्का होत गेला आहे आणि तोच निर्णय या पत्रातून मांडत आहे.
19 Jan 2026 03:20 PM (IST)
वैदिक पंचांगानुसार ग्रह ठराविक वेळेनुसार आपापल्या स्थानातून पुढे सरकत चालतात. या प्रवासात ते कधी आपल्या मित्र ग्रहांशी युती करतात. तर कधी शत्रू ग्रहांजवळ येतात. फेब्रुवारीच्या शेवटी, मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करेल, जिथे राहू ग्रह आधीच स्थित आहे. या दोन्ही ग्रहांच्या युतीमुळे ‘अंगारक योग’ निर्माण होईल. ज्योतिषशास्त्रात हा योग अत्यंत अशुभ मानला जातो. त्यामुळे, या योगाच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या अडचणी वाढू शकतात. या राशींना आर्थिक नुकसान, आरोग्याशी संबंधित समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. त्या कोणत्या राशी आहेत जाणून घेऊया.
19 Jan 2026 03:14 PM (IST)
गायिका नेहा कक्करने अलीकडेच सोशल मीडियावर एक मोठी घोषणा केली ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. तिने काम, जबाबदाऱ्या आणि नातेसंबंधांपासून ब्रेक घेण्याची घोषणा केली. तिने पापाराझींनाही दूर राहण्याची विनंती केली.
19 Jan 2026 02:55 PM (IST)
एक प्रसिद्ध हिंदी म्हण आहे – “अब्दुल्ला दुसऱ्याच्या लग्नात वेडा आहे.” हेच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला लागू होते. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सहभागी व्हावे की नाही हा प्रश्न बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला चिंतेत टाकतो. तथापि, पीसीबीलाही तितकाच रस आहे. पाकिस्तानी सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन, तेथील माध्यमांनी असा दावा केला आहे की बांगलादेश क्रिकेट संघाबद्दल वाढत्या चिंता लक्षात घेता, पाकिस्तान भारतात २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सहभागी होण्याचा आढावा घेईल.
19 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Pune Grand Tour 2026: “पुणे शहराला प्रदूषणमुक्त बनवणे आणि सायकलिंग संस्कृतीला पुनरुज्जीवित करणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,” असे प्रतिपादन पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले. पुण्यात आजपासून सुरू झालेल्या ‘बजाज पुणे ग्रॅंड सायकल टूर’ च्या निमित्ताने त्यांनी ‘नवराष्ट्र’शी संवाद साधला. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अथक परिश्रमानंतर आज या भव्य स्पर्धेचा बिगुल वाजला आहे. या स्पर्धेच्या नियोजनाबाबत जितेंद्र डुडी यांनी आमचे प्रतिनिधी निखील सुक्रे यांच्याशी सविस्तर बातचीत केली.
19 Jan 2026 02:40 PM (IST)
महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये काल नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये सामना खेळला गेला. या सामन्यात आरसीबीने विजय मिळवला. या दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची कर्णधार स्मृती मानधनाने महिला प्रीमियर लीग मध्ये एक मोठा टप्पा गाठला आहे. ती WPL मध्ये भारतीय फलंदाजाकडून सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणारी खेळाडू ठरली आहे. मानधनाने ही कामगिरी करताना हरमनप्रीत कौरला मागे टाकत इतिहास रचला आहे.
19 Jan 2026 02:35 PM (IST)
नवीन वर्षात प्रवेश करताना प्रत्येकजण एक नवीन संकल्प घेतो. भविष्यात अधिक प्रगती करण्यासाठी काही फायदेशीर निर्णय देखील घेतले जातात. पण सध्या सोशल मीडियावर एक उलट ट्रेंड सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर यूजर्स, क्रिएटर्स 2016 मधील फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत आहे. यामुळे सोशल मीडिया ओपन करताच असं वाटतं की, आपण 2016 मध्ये पोहोचलो आहोत.
19 Jan 2026 02:30 PM (IST)
संजय लीला भंसाली, ज्यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या दिग्दर्शकांपैकी एक मानले जाते, 2026 मधील बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘लव्ह अँड वॉर’ घेऊन येत आहेत. हा एक भव्य ऐतिहासिक ड्रामा असून, या चित्रपटात पहिल्यांदाच आलिया भट्ट, रणबीर कपूर आणि विक्की कौशल हे तिघेही प्रमुख भूमिकेत एकत्र दिसणार आहेत. भव्य सेट्स, दमदार कोरिओग्राफी आणि भावस्पर्शी संगीतासाठी ओळखले जाणारे भंसाली या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना एक अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव देण्याच्या तयारीत आहेत.
19 Jan 2026 02:25 PM (IST)
इराण संकटामुळे भारतावर गंभीर परिणाम होत आहे. एकीकडे, तेथे राहणाऱ्या भारतीयांना घाईघाईने बाहेर काढावे लागले आणि दुसरीकडे, भारतातून इराणला बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही विपरीत परिणाम होत आहे. आजकाल, नवीन निर्यात ऑर्डर येत नाहीत. शिवाय, पूर्वी पाठवलेल्या तांदळाच्या खेपांचे पेमेंट प्रक्रिया केले जात नाही. इंडियन राईस एक्सपोर्टर्स फेडरेशनच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान, आम्ही अंदाजे ५,९८,००० टन बासमती तांदूळ इराणला पाठवला. तथापि, इराण संकटामुळे, तेथील खरेदीदार आता पैसे देण्यास असमर्थता व्यक्त करत आहेत.
19 Jan 2026 02:20 PM (IST)
प्रत्येक तरुण तरुणीचे स्वप्न असते की आपल्याला सरकारी नोकरी मिळावी. सरकारी नोकरी करायला मिळावी. प्रत्येकजण त्याच्यासाठी प्रयत्न करत असतो. दरम्यान सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कृषी विभागाने सरकारी नोकर भरती करण्याचे ठरवले आहे. बिहार राज्यात ही भरती केली जाणार आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
19 Jan 2026 02:10 PM (IST)
सरकारी नौकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) याने मोठी भरतीसाठी अधिसूचना जाहीर केली आहे. एकूण १६२ विकास सहाय्य्क पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया १७ जानेवारी २०२६ पासून सुरु झाली आहे. चला जाणून घेऊया या पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता काय, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय, अर्ज कसा करायचा? याबद्दल सविस्तर.
19 Jan 2026 02:05 PM (IST)
गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून, टीम इंडियाने केवळ परदेशातच नव्हे तर मायदेशातही मालिका गमावण्यास सुरुवात केली आहे. भारताचे कोच गौतम गंभीर यांच्यावर सातत्याने टीका केली जात आहे. गौतम गंभीरच्या जेव्हापासून सूत्र हाती घेतली आहेत, तेव्हापासून न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या संघाने कसोटी मालिका देखील गमावली होती त्याचबरोबर एकदिवसीय मालिका देखील गमावली.
19 Jan 2026 02:02 PM (IST)
प्रेक्षक मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या “दो दिवाने सेहेर में” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी या आगामी प्रेमकथेची पहिली झलक एका अनोख्या पद्धतीने सादर केली आणि तेव्हापासूनच या टीझरची आतुरतेने चाहते वाट पाहत आहेत. आता, या अद्वितीय रोमँटिक ड्रामाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. टीझरमध्ये नव्या प्रेमाची झलक दाखवण्यात आली आहे, परंतु त्याऐवजी खऱ्या, नैसर्गिक आणि भावनांनी भरलेल्या – हृदयाला स्पर्श करणाऱ्या आणि आठवणींमध्ये कोरलेले दोघांचे नाते देखील दिसून येणार आहे.
19 Jan 2026 01:55 PM (IST)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मेसच्या जेवणाच्या दर्जाबाबत गंभीर तक्रारी समोर येत असून, विद्यापीठातील अजय देशमुख या विद्यार्थ्याच्या जेवणात झुरळ आढळल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, मेस आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.देशमुख यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकाराबाबत तक्रार करूनही प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष केले जात आहे. स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेच्या मूलभूत नियमांचे पालन होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाने तातडीने तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
19 Jan 2026 01:50 PM (IST)
प्रयागराजमधील माघ मेळाव्यादरम्यान मोठा वाद निर्माण झाला (Uttar Pradesh News) आहे. मौनी अमावस्येला संगम संगमावर भाविकांची मोठी गर्दी जमली होती. यामुळे प्रशासनाला परिस्थिती हाताळण्यात अडचणी येत होत्या. दरम्यान, प्रशासनाने ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. तसेच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना स्नान करण्यापासून देखील रोखण्यात आले. संगमाच्या ठिकाणी प्रचंड गर्दी झाल्याने प्रशासनाने त्यांना रथातून उतरून चालण्याची विनंती केली, परंतु त्यांचे समर्थक आणि भक्तांनी नकार दिला आणि ते रथातून पुढे जात राहिले.
19 Jan 2026 01:35 PM (IST)
अॅपल आणि आयफोन चाहत्यांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. तुम्ही देखील कंपनीच्या आगामी आयफोनच्या लाँचिंगसाठी उत्सुक आहात का? तर आता तुमची प्रतिक्षा संपणार आहे. कारण आयफोन 18 प्रो चा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर लीक झाला आहे. या व्हिडीओमुळे सर्वचजण उत्सुक झाले आहेत. कारण कंपनी आगामी आयफोन एका नव्या रंगात लाँच करणार आहे. एक असा रंगा जो क्षणातच यूजर्सची मनं जिंकणार आहे. याशिवाय आयफोन 18 प्रोची डिझाईन कशी असेल आणि हा आगामी फोन कोणत्या रंगात उपलब्ध असेल याची माहिती आता समोर आली आहे. याशिवाय या आगामी आयफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल देखील काही दावे केले जात आहेत.
19 Jan 2026 01:25 PM (IST)
ग्रीनलँडवरुन अमेरिका (America) आणि युरोपमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणाला युरोपमध्ये तीव्र विरोध होत आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी संतापून 8 युरोपीय देशांवर टॅरिफ लावले आहे. तसेच ग्रीनलँड-अमेरिका करार न झाल्यास टॅरिफ अधिक वाढवण्याची धमकीही दिली आहे. दरम्यान ट्रम्प यांच्या या धमकीवर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी कडक प्रतिक्रिया दिली आहे.
19 Jan 2026 01:15 PM (IST)
कलर्स मराठी वरील बिग बॉस मराठी ६ चं पर्व सुरू झाल्यापासून घरात रोज नवीन राडे पाहायला मिळत आहेत. विकेंडच्या वाराला भाऊच्या धक्क्यावर रितेश भाऊने अनेक जणांची शाळा घेतल्याचे आपण पाहायलं असेल. नुकतीच घरात एक वादाची ठिणगी पडली आहे. नेहमी शांत आणि ‘चिल’ राहणारा अभिनेता राकेश बापट आज चांगलाच संतापलेला पाहायला मिळणार आहे. निमित्त ठरलं आहे ते म्हणजे अनुश्री माने हिचं वागणं. घरात बेडवरून सुरू झालेला हा वाद इतका विकोपाला गेला की राकेशने थेट घर सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अनुश्रीच्या काही विधानांमुळे राकेशचा पारा चढला आणि त्याने तिला कडक शब्दात सुनावले.
19 Jan 2026 01:05 PM (IST)
आतापर्यंत त्यांचे चारही सामने जिंकल्यानंतर, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) सोमवारी महिला प्रीमियर लीग (WPL) सामन्यात गुजरात जायंट्सविरुद्ध आपला विजयी सिलसिला सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. कर्णधार स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघाने आतापर्यंत खेळाच्या प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्यांना पराभूत करणे कठीण असेल. आरसीबीसाठी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे कर्णधार मानधनाने फॉर्ममध्ये परतणे.
19 Jan 2026 01:00 PM (IST)
भंगाराच्या पैशांच्या वाटणीवरून झालेल्या वादातून पतीने आपल्या पत्नीची काठीने मारहाण करून आणि डोक्यात दगड घालून हत्या केली आहे. ही घटना शनिवारी (१७ जानेवारी) सकाळी म्हाळुंगे येथील कांझी हॉटेल जवळ उघडकीस आली आहे.दत्ता काळुराम जगताप (३०, बेबड ओहळ, मुळशी) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. कुसुम वसंत पवार (३२) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी एका महिलेने बावधन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
19 Jan 2026 12:50 PM (IST)
गोव्यात दोन रशियन महिलांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी रशियन नागरिक अलेक्सी लियोनोव अटकेत आहे. गळा चिरून हत्या केल्याची कबुली देत त्याने एकूण 15 महिलांचा खून केल्याचा धक्कादायक दावा केला असून पोलीस तपास सुरू आहे.
19 Jan 2026 12:40 PM (IST)
परभणीच्या हमदापूरमध्ये दहावीतील अल्पवयीन मुलीची छेडछाड केल्याचा जाब विचारल्याने आरोपीने साथीदारांसह कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला केला. 8 जण जखमी; 16 आरोपींवर अॅट्रॉसिटीसह 21 कलमे, गावात तणाव.
19 Jan 2026 12:40 PM (IST)
उत्तर प्रदेशातील झाशीत एका निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या करून मृतदेह जाळला. उरलेली हाडं लोखंडी पेटीत भरून पत्नीच्या घरी पाठवली. लोडर चालकाच्या सतर्कतेमुळे हा अमानुष प्रकार उघड झाला.
19 Jan 2026 12:35 PM (IST)
या निवडणुकीत अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचे भवितव्य पणाला लागले होते. रिंगणात असलेल्या ७ माजी महापौरांपैकी योगेश बहल, अपर्णा डोके, डॉ. वैशाली घोडेकर, शकुंतला धराडे, नितीन काळजे आणि राहुल जाधव हे ६ जण विजयी झाले आहेत. मात्र, माई ढोरे यांना पराभवाचा धक्का बसला.
19 Jan 2026 12:30 PM (IST)
बीडजवळ GST अधिकारी सचिन जाधवर यांचा मृतदेह कारमध्ये संशयास्पद आढळला. घटनास्थळी सुसाईड नोट सापडली असून वरिष्ठांच्या त्रासामुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.
19 Jan 2026 12:25 PM (IST)
ऑस्ट्रेलियन संघाने आता या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषक संघातील फक्त १० खेळाडू खेळणार आहेत. या मालिकेत पाच स्टार खेळाडू दिसणार नाहीत.
पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ
मिचेल मार्श (कर्णधार), शॉन अॅबॉट, झेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमन, कूपर कॉनोली, बेन द्वारशुइस, जॅक एडवर्ड्स, कॅमेरॉन ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंगलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा.
19 Jan 2026 12:20 PM (IST)
वसईत लग्नाचा खोटा भास निर्माण करून अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपीने मंदिरात मंगळसूत्र बांधून फसवणूक केली. नायगाव पोलिसांनी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
19 Jan 2026 12:15 PM (IST)
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये कोणताही चर्चा झालेली नाही. भाजप आणि ठाकरेंमधील चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या या केवळ अफवा आहेत. कुणाला महापौर करायचं हे भाजप आणि गौतम अदानी ठरवतील.
19 Jan 2026 12:10 PM (IST)
धाराशिव जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. धाराशिव शहरातील बेगडा शिवारात एका ३८ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना १६ डिसेंबर रोजी सायंकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली आहे. धनंजय तात्याराव राउत (३८ वर्षे, रा. एसटी कॉलनी, सांजा रोड, धाराशिव) असे मयताचे नाव आहे.
19 Jan 2026 12:05 PM (IST)
मध्य रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली. 26 जानेवारीपासून मुंबई लोकलच्या हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर दोन नवीन एसी लोकल चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लोकल प्रवास आणखी गारेगार होणार आहे.
19 Jan 2026 12:00 PM (IST)
चंद्रपूरकरांना दिवसेंदिवस प्रदूषण, वाढती वाहतूक समस्या, तुंबलेले गटार अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या समस्यांवर उपाययोजनांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तब्बल ४९ नव्या चेहऱ्यांना निवडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नवनियुक्त नगरसेवकांकडून विकासाच्या व शहरातील बदलाच्या अपेक्षाही वाढलेल्या आहेत.
19 Jan 2026 11:51 AM (IST)
गायक अरमान मलिकने नुकतेच सोशल मीडियावर हॉस्पिटलमधील फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या हातात ड्रिप असल्याचे दिसून आले आहे. ते पाहून चाहते घाबरलेले दिसत आहेत आणि त्यांनी गायकाला काय झाले आहे असे विचारण्यास सुरुवात केली. अरमानने त्याच्या आरोग्याची माहिती दिली, परंतु त्याला रुग्णालयात का दाखल करावे लागले हे स्पष्ट केले नाही. अरमानने सांगितले की गेल्या काही दिवस त्याच्यासाठी कठीण गेले आहेत. त्याची तब्येत खराब होती. परंतु, तो आता बरा होत आहे. अरमान मलिक लवकर बरे होण्यासाठी त्याचे चाहते प्रार्थना करत आहेत.
19 Jan 2026 11:41 AM (IST)
रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, अनेक प्रमुख नेते व पदाधिकारी विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकले असल्याने जिल्ह्यात सध्या मोठा राजकीय संभ्रम निर्माण झाला आहे. तटकरे-गोगावले संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हाणामारीनंतर शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस हनुमंत ऊर्फ नाना जगताप, सुशांत जाबरे, श्रीयश जगताप यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा समावेश आरोपी म्हणून करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने जिल्ह्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे.
19 Jan 2026 11:31 AM (IST)
चिलीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीने कहर केला आहे. चिलीच्या मध्य आणि दक्षिण भागातील जंगलाला भीषण आग लागली आहे. या आगीत 18 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. तसेच या आगीमुळे हजारो एकर जंगल आणि शेकडो घरे जळून खाक झाली आहेत. आगाच्या ज्वाळा तीव्र झाल्या आहेत. तसेच उष्णतेमुळे उच्च तापमानाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. या आगीचे भयंकर व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.
19 Jan 2026 11:21 AM (IST)
गोव्यातून एक धक्कदायक आणि हादरवणारी घटना समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी गोव्यात एका रशियन महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. हात पाय बांधलेले आणि गळा चिरलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणात ३७ वर्षीय अलेक्सी लियोनोव याला शुक्रवारी अटक करण्यात आली. त्याने यावेळी एक नाही तर दोन महिलांची हत्या केल्याची कबुली दिली.