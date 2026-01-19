Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

न्यूझीलंडचा एक खेळाडू टीम इंडियासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरला. डॅरिल मिशेल, ज्याने तिसऱ्या सामन्यातही शानदार शतक झळकावले. मिशेलने टीम इंडियाला किती त्रास दिला हे विराट कोहलीच्या कृतीतून स्पष्ट होते.

Updated On: Jan 19, 2026 | 10:44 AM
भारत दौऱ्यावर आलेला न्यूझीलंड संघ कदाचित कमकुवत दिसत असेल, परंतु काही स्टार खेळाडू नसतानाही त्यांनी टीम इंडियाला अडचणीत आणले. एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंडने जोरदार पुनरागमन केले आणि दुसरा सामना जिंकला. तिसऱ्या सामन्यात त्यांनी प्रथम फलंदाजी केली आणि मोठी धावसंख्या उभारली. तिन्ही सामन्यांमध्ये, न्यूझीलंडचा एक खेळाडू टीम इंडियासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरला. डॅरिल मिशेल, ज्याने तिसऱ्या सामन्यातही शानदार शतक झळकावले. मिशेलने टीम इंडियाला किती त्रास दिला हे विराट कोहलीच्या कृतीतून स्पष्ट होते जेव्हा त्याने किवी फलंदाजाला धक्का दिला.

१८ जानेवारी रोजी इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात ट्रॉफी कोण जिंकणार हे ठरवायचे होते. किवी संघाने प्रथम फलंदाजी केली आणि पुन्हा एकदा त्यांच्या डावाचा स्टार डॅरिल मिशेल होता , जो मालिकेच्या पहिल्या सामन्यापासूनच आपले कौशल्य दाखवत होता. फक्त पाच धावांवर दोन विकेट पडल्यानंतर क्रीजवर येत मिशेलने शानदार फलंदाजी केली आणि मालिकेतील त्याचे सलग दुसरे शतक, भारताविरुद्धचे त्याचे एकूण चौथे शतक आणि त्याच्या कारकिर्दीतील त्याचे नववे एकदिवसीय शतक झळकावले.

U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने खेळ बदलला! वेस्ट इंडिजला दिला मोठा धक्का, पाकिस्तानचे पाकिट रिकामीच

कोहलीने मिशेलला का धक्का दिला?

मागील सामन्यात, मिशेलने शतकासह टीम इंडियाचा विजय हिसकावून घेतला आणि तो नाबाद राहिला. त्याच धर्तीवर, फलंदाजाने पुन्हा एकदा आपला डाव साकारला आणि १३७ धावांची जबरदस्त खेळी केली. यावेळी टीम इंडिया त्याला बाद करण्यात यशस्वी झाली, पण तोपर्यंत संघातील सर्वजण त्याला कंटाळले होते. शेवटी जेव्हा मिशेल बाद झाल्यानंतर मैदान सोडू लागला तेव्हा हे स्पष्ट झाले. तो सीमा ओलांडण्याच्या बेतात असतानाच, जवळच उभ्या असलेल्या स्टार भारतीय फलंदाज विराट कोहलीने त्याला बाहेर ढकलले.

पण तुम्हाला वाटेल की विराट कोहलीने रागाच्या भरात हे केले, हे सांगण्याआधी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे खरे नव्हते. खरे तर, जेव्हा मिशेल संपूर्ण स्टेडियमचे आभार मानण्यासाठी बॅट हलवत पॅव्हेलियनमध्ये परतत होता, तेव्हा सीमारेषेजवळ उभा असलेला कोहली देखील त्याचे कौतुक करत होता. तो कोहलीच्या पुढे जाताच त्यांच्यात शब्दांची देवाणघेवाण झाली आणि भारतीय फलंदाजाने त्याला विनोदाने ढकलले आणि ताबडतोब स्टेडियम सोडण्यास सांगितले. देवाणघेवाणीदरम्यान दोघेही हसत होते.

मिशेलसाठी उत्तम मालिका

मिशेलच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाले तर, या मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच त्याची बॅट सातत्याने फॉर्ममध्ये आहे. वडोदरा येथे खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात त्याने ८४ धावा केल्या. मात्र, न्यूझीलंड तो सामना गमावला. मात्र, राजकोट वनडेमध्ये त्याने नाबाद १३१ धावा करून संघाला विजयाकडे नेले. आता, तिसऱ्या वनडेत त्याने १३७ धावा केल्या, जो त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च खेळी आहे. एकूणच, त्याने भारताविरुद्ध चार शतके केली आहेत, तर या मालिकेत त्याने एकूण ३५२ धावा केल्या आहेत.

